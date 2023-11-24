Перемирие в секторе Газа будет коротким. Чего ждать от войны Израиля и ХАМАС Полковник Ходаренок: Израиль продолжит уничтожение ХАМАС после перемирия

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, освобождении заложников, а также о приостановке полетов ВВС Израиля над территорией сектора Газа во время четырехдневного перемирия. Как будут в дальнейшем развиваться события, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сегодня, 24 ноября, в семь часов утра по местному времени в секторе Газа наступило перемирие, о котором Израиль и исламистское движение ХАМАС договорились при посредничестве Катара. Режим прекращения огня будет длиться четверо суток, до 27 ноября включительно.

Достигнутое соглашение означает паузу в боевых действиях, обмен захваченных ХАМАС заложников на палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля, а также полное прекращение полетов израильской авиации над южной частью сектора Газа, а также над севером региона и в городе Газа с 10.00 до 16.00 по местному времени.

Возникает вопрос — как будет складываться обстановка в палестинском анклаве в ближайшем будущем, после завершения перемирия? Для полноты анализа вернемся на несколько недель назад.

После террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль высказывалось немало предположений о том, что нападение вооруженных формирований исламистского движения на еврейское государство явится прелюдией, как минимум, к большей ближневосточной и даже чуть ли не к Третьей мировой войне. Недостатка в апокалиптических прогнозах в тот период не было.

Что касается оценки военно-политической обстановки со стороны «Газеты.Ru», которые были озвучены всего через неделю после атаки ХАМАС, то они заключались в следующем.

Исламская Республика Иран, как предполагала «Газета.Ru», в очередной вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не вступит. У Тегерана еще нет главного аргумента для эффективного противодействия коллективному Западу. Иран пока не располагает ядерным оружием, к обладанию которым явно стремится.

«Газета.Ru» прогнозировала, что формирования «Хезболлы», дислоцирующиеся в Южном Ливане, воздержатся от масштабного вторжения в северные районы Израиля. Для парирования возможных атак «Хезболлы» военно-морские силы Соединенных Штатов развернули в Восточном Средиземноморье две авианосные ударные группы.

На стороне Израиля в боевых действиях в секторе Газа АУГ ВМС США вряд ли примут участие, считала в середине октября 2023 года «Газета.Ru». А вот мощными ракетно-авиационными ударами смести с лица земли отряды военизированной ливанской шиитской организации двум авианосным ударным группам вполне по силам. И в руководстве «Хезболлы» это, по всей видимости, и тогда, и сейчас вполне отчетливо осознают. Ведь в самом начале ракетных ударов США в пыль и щебень будут превращены роскошные особняки руководства организации в Южном Ливане.

Так что, предполагала «Газета.Ru», формирования «Хезболлы» продемонстрируют свою солидарность с ХАМАС разве что обстрелами приграничной территории Израиля, которые вряд ли будут носить массированный характер.

Крайне сомнительно, чтобы в вооруженный конфликт на стороне ХАМАС вступили Ирак, Ливан, Сирия и Катар, другие государства арабского мира. Дело ограничится выражениями озабоченностей и негодования.

По этим причинам слухи о близком начале Третьей мировой войны из-за террористической атаки ХАМАС на Израиль несколько преувеличены, а состав участников очередного вооруженного противостояния на Ближнем Востоке вряд ли расширится в ближайшее время.

Так оценивала обстановку «Газета.Ru» в середине октября этого года и, по большому счету, все прогнозы издания оправдались.

Почему есть необходимость сегодня напомнить об этом? В этом плане важно подчеркнуть, что никаких новых союзников у ХАМАС в ближайшее время не появится.

Даже государства арабского мира не заинтересованы в том, чтобы исламистское движение продолжило свое существование в его нынешнем виде. По этим причинам ХАМАС останется один на один с первоклассной Армией обороны Израиля, и участь движения в этом случае, по большому счету, предрешена.

Вполне возможно, что короткие перемирия между ХАМАС и Израилем для обмена заложниками и палестинскими заключенными из израильских тюрем будут иметь место и в будущем.

Однако общей картины общевойсковой операции это существенно не изменит. Армия обороны Израиля и через четыре дня вновь будет методично продвигаться вперед, дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей. Опорные пункты формирований исламистского движения будут разрушаться высокоточными ударами авиации и артиллерии ЦАХАЛ, подземные сооружения подрываться и заполняться водой (в том числе и морской), охота за лидерами ХАМАС, причем на данном этапе уже фигурами второго и третьего плана, будет непременно продолжена.

К тому же для израильских спецслужб и армии возникает новая задача — перебить палестинских заключенных, только что выпущенных из тюрем, ибо они первые кандидаты на вступление в ряды вооруженных формирований ХАМАС (как это уже неоднократно бывало в прошлом — не успели обменять, а бывший узник уже с автоматом в руках идет в атаку на ЦАХАЛ).

Как ранее писала «Газета.Ru», для Израиля вопрос стоит так — или огневыми ударами сносить городские постройки до уровня подземной канализации, или же, продвигаться по земле, несмотря на большие затраты материальных средств, времени, возможные санитарные и безвозвратные потери среди личного состава, вооружения и военной техники, тогда данная операция закончится так же, как и все предыдущие.

Главная задача, поставленная политическим руководством Израиля, остается неизменной — полное уничтожение угрозы, исходящей из сектора Газа, то есть уничтожение движения ХАМАС. Иными словами, палестинского анклава в его прежнем виде уже не будет.

Что касается каких-либо сроков завершения общевойсковой операции в секторе Газа, то, скорее всего, они не устанавливались и могут находиться в диапазоне от двух до шести месяцев.

Какие-либо голосования в ООН и других международных организациях никакого влияния на решимость руководства Израиля довести до логического конца операцию в палестинском анклаве не окажут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).