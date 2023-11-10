Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО. Она правда сбивает ракеты в космосе?

Армия обороны Израиля сообщила о первом случае успешного боевого применения противоракетного комплекса Arrow-3 («Хец-3», «Стрела-3»). В небе над Красным морем ПРК уничтожил баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами. На что способна новая внеатмосферная система ПРО Израиля и действительно ли она может сбивать ракеты в космосе, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По информации ЦАХАЛ, поражение баллистической цели, направленной в сторону Израиля, было зафиксировано вечером 9 ноября. Это первая успешная боевая стрельба ПРК Arrow-3 с момента его постановки на боевое дежурство в 2017 году. Неделей раньше баллистическую ракету противника поразил противоракетный комплекс Arrow-2.

Как устроена ПРО Израиля

Противоракетная оборона территории Израиля в настоящее время выстроена в три эшелона. Ее можно смело назвать ПРО на театре военных действий.

Первый эшелон — система ПРО «Железный купол» (Iron Dome). Это тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для обороны объектов и территории страны от неуправляемых тактических ракет (ТР) малой дальности.

Между тем подробные тактико-технические характеристики (ТТХ) даже этой системы в открытом доступе сегодня отсутствуют. К примеру, в СМИ приводятся такие данные «Железного купола»: обеспечивает оборону от ТР с дальностью полета от 4 до 70 км. На самом деле подобные характеристики не имеют даже отдаленно ничего общего с ТТХ любой зенитной ракетной/противоракетной системы.

Обычно в качестве характеристик зенитного ракетного/противоракетного комплекса называют дальнюю, ближнюю, нижнюю и верхнюю границу зоны поражения, огневую производительность, помехозащищенность, количество целевых и ракетных каналов, эффективную отражающую поверхность цели, при которой возможен обстрел и многое другое. По «Железному куполу» таких данных нет.

Абсолютно не имеет значения, с какой дальности запущено средство воздушного нападения (СВН) противника — с 70, 700 или с 7 тыс. км. Главное в этом случае — на какой дальности (высоте) СВН будет поражено ЗРК или ПРК.

Второй эшелон противоракетной обороны Израиля представлен противоракетным комплексом «Праща Давида» («Stunner»). Этот ПРК можно назвать системой ПРО средней дальности. Опять-таки, в открытых источниках приводятся характеристики «Пращи Давида», не имеющие отношения к ее действительным ТТХ — типа дальность пуска средств воздушного нападения противника от 70 до 300 км. Тут мы наблюдаем прямую аналогию с данными «Железного купола».



И, наконец, третий эшелон противоракетной обороны Израиля — системы ПРО дальнего действия типа Arrow («Хец») различных модификаций.

В открытых источниках приводятся очень немногие ТТХ ПРК Arrow. Среди них опять-таки абсолютно липовая характеристика типа комплекс «способен перехватывать баллистические ракеты противника, запущенные с расстояния до 3000 км». По другим данным, не менее липовым, от 3000-3500 до 5000-5500 км.

К действительности подобные характеристики не имеют никакого отношения. Поскольку абсолютно не имеет никакого значения, с какой дальности противник запускает свои ракеты. Принципиальный вопрос в этом случае, повторим, только один — на какой дальности, высоте и скорости ПРК может уничтожить баллистическую цель.

Как работает «Хец-3»

Что можно сказать почти наверняка, в ПРК Arrow-3 реализован принцип кинетического перехвата, то есть боевая часть представляет собой инертный боевой блок, и он уничтожает баллистические ракеты противника точным ударом в цель.

Осколочно-фугасная боевая часть при стрельбе по баллистическим ракетам не всегда эффективна. Это стало понятно в 1991 году, когда американские ЗРК Patriot в ходе первой войны в Заливе провели большое количество стрельб по иракским «Скадам» ( одноступенчатая жидкостная баллистическая ракета оперативно-тактического назначения Р-17. В странах НАТО она получила название Scud B) Во многих случаях отмечалась встреча зенитной управляемой ракеты с целью, подрыв боевой части, но добиться уничтожения «Скада» (то есть «сбить его с траектории», как говорят ракетчики) удавалось далеко не всегда.

Кроме того, кинетический перехват означает, что на конечном участке траектории своего полета противоракета ПРК Arrow-3 наводится с помощью активной радиолокационной/инфракрасной головки самонаведения. В противном случае просто невозможно обеспечить требуемую для кинетического перехвата точность наведения противоракеты на цель.

Теперь обратим внимание на такой факт. 5 ноября британская газета The Telegraph сообщила, что поражение 31 октября баллистической ракеты, выпущенной хуситами из Йемена по Эйлату противоракетным комплексом Arrow-2, вероятно, стало «первым в истории человечества боем в космосе».

В целом по этому поводу различные СМИ тогда не скупились на эпитеты: «Израиль впервые в истории отбил атаку ракет из космоса», «человечество вступило в эру звездных войн» и пр. Разумеется, все это очень большое преувеличение и к действительности имеет весьма и весьма отдаленное отношение. На самом деле имела место боевая стрельба противоракетного комплекса по баллистической цели в верхних слоях атмосферы. До звездных войн еще далеко.

По некоторым данным, израильская противоракета ПРК «Хец-3» (в некоторых источниках назывался и «Хец-2») поразила баллистическую ракету хуситов на высоте около 100 км.

Это, еще раз подчеркнем, далеко не космос, а всего лишь верхние слои атмосферы (термосфера, если быть точнее). Но законы аэродинамики на такой высоте уже не действуют, и в противоракете надо применять либо газовые рули, либо маневровые двигатели (что наверняка и реализовано в противоракете Arrow-3).

close 100% Запуск ракеты из комплекса «Хец» US Navy News Service

В Армии обороны Израиля подчеркивают, что ПРК Arrow-3 является «одной из наиболее продвинутых противовоздушных и противоракетных систем в мире и предназначена для перехвата летящих за пределами атмосферы баллистических ракет и имеет исключительно дальний радиус действия». Это, конечно, скорее заявление рекламного характера, но значительная доля истины здесь все же присутствует.

Состав ПРК Arrow-3, по всей видимости, выглядит следующим образом: многофункциональный радиолокатор, пункт боевого управления, система передачи данных, стартовая позиция с противоракетами, средства энергопитания. Вполне возможно, что при непосредственной подготовке боевой стрельбы используются данные космических средств разведки.

Можно только предположить, что верхняя граница зоны поражения ПРК Arrow-3 находится в пределах 250-300 км, а дальняя — 450-500 км. Минимальная высота поражения баллистической цели (нижняя граница зоны поражения Arrow-3), скорее всего, находится в пределах 30-40 км.

В качестве вывода можно сказать, что Израиль действительно создал эффективную эшелонированную систему противоракетной обороны на театре военных действий и убедительно показал ее возможности в ходе реальных боевых действий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).