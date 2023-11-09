«Колоссальная эскалация»: США предупредили об опасности поставок российских ПВО «Хезболле»

Пентагон предупредил об угрозе «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке в случае передачи российских систем ПВО ливанской «Хезболле». Ранее о планах ЧВК «Вагнер» передать группировке ЗРПК «Панцирь-С1» писала газета WSJ, а агентство Reuters сообщило, что на вооружении движения уже стоят «мощные российские противокорабельные ракеты». В Кремле сообщения о поставке оружия назвали безосновательными.

Потенциальная передача Россией систем противовоздушной обороны ливанской шиитской организации «Хезболла» стала бы серьезной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США Дана Строул в ходе слушаний в конгрессе.

«Это было бы колоссальной эскалацией. Это нанесло бы огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», – сказала чиновник.

По мнению Строул, Россия заинтересована в нападениях на американские силы на Ближнем Востоке, так как это помогло бы «сместить фокус» Вашингтона с российско-украинского конфликта. Зампомощника главы Пентагона также предупредила об углублении военного сотрудничества России с Ираном, которое, по оценке американских властей, может представлять угрозу стабильности и безопасности в регионе.

При этом она не раскрыла, есть ли у США данные о предполагаемых планах РФ передать «Хезболле» вооружение, пообещав предоставить конгрессу дополнительную информацию на закрытом заседании.

Появление «серьезной проблемы»

2 ноября американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что дислоцированные в Сирии силы частной военной компании «Вагнер» планируют передать «Хезболле» «российскую систему SA-22» – так в кодификации НАТО называется зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

По словам одного из источников, установка может быть направлена «Хезболле» из Сирии при согласии президента страны Башара Асада. Другой собеседник издания заявил, что американские власти следят за дискуссиями с участием «Вагнера» и «Хезболлы» и оценивают потенциальную поставку как «серьезную проблему».

Как полагают опрошенные WSJ аналитики, передача комплекса может стать «способом вознаграждения» Ирана за поставки России беспилотников, якобы используемых в зоне военной операции на Украине. И Тегеран, и Москва неоднократно отрицали сообщения о применении РФ иранских дронов.

«Рассуждения ничего под собой не имеют»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение WSJ, заявил, что публикация издания не основана ни на каких фактах:

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы (ЧВК «Вагнер». – «Газета.Ru») не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют».

Он напомнил о существовании экстренных каналов связи и подчеркнул, что США могут довести до российских военных «действительно на чем-то зиждущиеся озабоченности».

Российские ракеты «Хезболлы»

8 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в Ливане сообщило, что на вооружении «Хезболлы» стоят «мощные российские противокорабельные ракеты», которые могут быть применены против американских военных кораблей в Средиземном море.

По данным агентства, речь идет о ракетах российского производства «Яхонт» (экспортное название П-800 «Оникс». – «Газета.Ru»), которые «Хезболла» могла приобрести в Сирии.

Сама ливанская организация никогда не подтверждала наличие у нее этого оружия.

«Есть «Яхонт», и, конечно, помимо него есть еще что-то», – сказал один из источников агентства и добавил, что «противокорабельные» возможности «Хезболлы» значительно расширились с 2006 года.

Как заявил источник, использование этих ракет будет означать, что конфликт на Ближнем Востоке «перерос в крупную региональную войну».

Угроза второго фронта

3 ноября генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла назвал реальной вероятность широкомасштабного конфликта с Израилем:

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти».

Насралла подчеркнул, что «Хезболла» присоединилась к боевым действиям против израильской армии 8 октября, на следующий день после нападения на Израиль радикальной палестинской организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Кроме того, генсек организации возложил ответственность за конфликт на Соединенные Штаты и обвинил Вашингтон в молчании перед лицом «тысяч младенцев и детей, разорванных на части в Газе в результате ударов израильских ракет». Он заявил, что «Хезболла» не боится американских кораблей в Средиземном море и имеет «четкий план по их уничтожению» в случае эскалации конфликта.