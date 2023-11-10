Спустя 30 лет. Россия отказалась сотрудничать с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Согласно его условиям, обязательства сторон будут сохраняться еще в течение полугода. Ранее российский МИД заявлял, что Япония готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правительство распорядилось прекратить действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством России и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях», — говорится в распоряжении, которое подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе указано, что речь идет о договоре, подписанном в Токио 13 октября 1993 года.

Суть договора

Представители России и Японии 30 лет назад подписали соглашение о сотрудничестве в ликвидации в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами ядерного оружия, подлежащего сокращению. Тогда же для этого создали специальный комитет, в рамках которого Москва и Токио определяли приоритетные направления своего взаимодействия, обменивались информацией и результатами исследований, разрабатывали программы сотрудничества. Технический Секретариат — в Японии. Токио же назначило тогда исполнительного директора комитета.

Статья 13 подразумевала, что соглашение будет оставаться в силе еще шесть месяцев со дня, «когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие». То есть обязательства стран по договору будут сняты только в мае 2024 года.

Ядерное оружие США

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. По его словам, НАТО планирует перенести часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион — преимущественно в страны, принявшие участие в саммите НАТО в Вильнюсе, — в Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию.

«Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН и с китайским представителем Ван И, с которым сегодня состоялась продолжительная встреча», — рассказал он «Ленте.ру» по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

На саммите НАТО в июле Япония открыла в Брюсселе свое представительство при альянсе.

Охлаждение отношений

Российский МИД должен будет уведомить Токио о принятом Москвой решении разорвать соглашение. Пока на сайте российского дипведомства об этом не сообщалось.

Ранее в министерстве неоднократно подчеркивали, что после начала спецоперации на Украине Япония взяла откровенно враждебный курс в отношении России. В таких условиях Москва не видит возможности продолжать с Токио «ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора (по итогам Второй мировой войны он так и не был заключен из-за спора вокруг Курил. — «Газета.Ru»), цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений».

Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины. В том числе эмбарго на импорт в Россию передовых технологий, в том числе квантовых компьютеров. В черные списки Японии входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, а также более 200 российских юридических лиц.

Ранее МИД РФ не согласовал консультации по рыбному промыслу «в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой cоглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства». В начале октября Россия отказалась предоставить японским рыбакам разрешения на рыбалку у южных Курильских островов. С 16 октября российские власти ограничили импорт рыбы и морепродуктов из Японии, сославшись на то, что Токио сбрасывает воду с АЭС «Фукусима-1».