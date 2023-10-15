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Армия
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Зачем Израиль бьет по крупнейшим аэропортам Сирии

В МО Сирии сообщили, что аэропорт Алеппо выведен из строя после ударов Израиля

Армия обороны Израиля второй раз за три дня атаковала международный аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Пострадали пять человек. В Минобороны Сирии заявили, что авиаудары «подтверждают преступный подход» израильских военных. В ЦАХАЛ утверждают, что удар был нанесен в ответ на запущенные с территории Сирии ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 14 октября ЦАХАЛ нанес воздушный удар по сирийскому аэропорту Алеппо, в результате которого воздушная гавань была выведена из строя.

«Израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальному ущербу аэропорта и его выводу из строя»,

— цитирует заявление Министерства обороны Сирии агентство Reuters.

В ведомстве заявили, что недавняя атака «подтверждает преступный подход израильской оккупации», а ЦАХАЛ совершает «преступления против палестинского народа».

В результате авиаударов Израиля по аэропорту Алеппо в Сирии пять человек получили ранения, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека, не уточнив, идет ли речь о военных или гражданских лицах.

Аэропорт Алеппо несколько дней не работал и возобновил отправку и прием рейсов только 14 октября, буквально за пару часов до новой атаки. Аэропорт Дамаска не работает еще с прошлой атаки.

Поставки из Ирана

В ЦАХАЛ объяснили, что удар по Сирии стал ответом на запущенные 14 октября с территории арабской республики ракеты.

«Вслед за сообщением о сиренах две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности», — подчеркнула Армия обороны Израиля, добавив, что перехватчиков в этот раз не задействовали, несмотря на то, что этого требует протокол.

Как отмечают источники Reuters, удары по аэропортам наносятся для того, чтобы нарушить иранские линии поставок оружия в Сирию. Ранее западные СМИ писали, что Иран, вероятно, доставляет по воздуху в Сирию оружие, которое затем попадает к боевикам группировки «Хезболла».

Глава отдела стратегических вопросов МИД Израиля Джошуа Зарка сегодня напрямую обвинил Иран в попытке открыть второй фронт, разместив оружие на сирийской территории.

Предыдущие атаки

12 октября Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани сразу же приостановили прием и вылет рейсов. Под обстрел попали взлетно-посадочные полосы.

Удары были нанесены за день до планируемого визита в Сирию министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахяна, пригрозившего Израилю открытием новых фронтов и инициировавшего экстренную встречу глав МИД исламских стран. В день атаки дипломат находился в Багдаде.

Сирийский военный источник, которого цитирует государственное информационное агентство SANA, сообщил, что «ракетные залпы» поразили два аэропорта одновременно, чтобы «отвлечь внимание всего мира от войны Израиля с боевиками ХАМАС».

Издание Israel Hayom утверждает, что офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху запретил официальным лицам комментировать информацию об авиаударах.

Израиль в течение многих лет наносил удары по объектам в Сирии, которые он считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам. Также ЦАХАЛ атаковал позиции ливанской «Хезболлы» и сирийской армии.

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