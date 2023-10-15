Зачем Израиль бьет по крупнейшим аэропортам Сирии

Армия обороны Израиля второй раз за три дня атаковала международный аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Пострадали пять человек. В Минобороны Сирии заявили, что авиаудары «подтверждают преступный подход» израильских военных. В ЦАХАЛ утверждают, что удар был нанесен в ответ на запущенные с территории Сирии ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 14 октября ЦАХАЛ нанес воздушный удар по сирийскому аэропорту Алеппо, в результате которого воздушная гавань была выведена из строя.

«Израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальному ущербу аэропорта и его выводу из строя»,

— цитирует заявление Министерства обороны Сирии агентство Reuters.

В ведомстве заявили, что недавняя атака «подтверждает преступный подход израильской оккупации», а ЦАХАЛ совершает «преступления против палестинского народа».

В результате авиаударов Израиля по аэропорту Алеппо в Сирии пять человек получили ранения, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека, не уточнив, идет ли речь о военных или гражданских лицах.

Аэропорт Алеппо несколько дней не работал и возобновил отправку и прием рейсов только 14 октября, буквально за пару часов до новой атаки. Аэропорт Дамаска не работает еще с прошлой атаки.

Поставки из Ирана

В ЦАХАЛ объяснили, что удар по Сирии стал ответом на запущенные 14 октября с территории арабской республики ракеты.

«Вслед за сообщением о сиренах две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности», — подчеркнула Армия обороны Израиля, добавив, что перехватчиков в этот раз не задействовали, несмотря на то, что этого требует протокол.

Как отмечают источники Reuters, удары по аэропортам наносятся для того, чтобы нарушить иранские линии поставок оружия в Сирию. Ранее западные СМИ писали, что Иран, вероятно, доставляет по воздуху в Сирию оружие, которое затем попадает к боевикам группировки «Хезболла».

Глава отдела стратегических вопросов МИД Израиля Джошуа Зарка сегодня напрямую обвинил Иран в попытке открыть второй фронт, разместив оружие на сирийской территории.

Предыдущие атаки

12 октября Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, обе воздушные гавани сразу же приостановили прием и вылет рейсов. Под обстрел попали взлетно-посадочные полосы.

Удары были нанесены за день до планируемого визита в Сирию министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахяна, пригрозившего Израилю открытием новых фронтов и инициировавшего экстренную встречу глав МИД исламских стран. В день атаки дипломат находился в Багдаде.

Сирийский военный источник, которого цитирует государственное информационное агентство SANA, сообщил, что «ракетные залпы» поразили два аэропорта одновременно, чтобы «отвлечь внимание всего мира от войны Израиля с боевиками ХАМАС».

Издание Israel Hayom утверждает, что офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху запретил официальным лицам комментировать информацию об авиаударах.

Израиль в течение многих лет наносил удары по объектам в Сирии, которые он считает связанными с Ираном, в том числе по аэропортам. Также ЦАХАЛ атаковал позиции ливанской «Хезболлы» и сирийской армии.