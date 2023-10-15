Бомбы готовы, но мешает погода. ЦАХАЛ собирается вторгнуться в сектор Газа

Во время одного из ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года

Армия Израиля собирается применить в секторе Газа авиационные бомбы JDAM весом в 2,2 тонны, а после начать наземное вторжение в регион, сообщил обладатель Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. Уже несколько дней самолеты ЦАХАЛ сбрасывают листовки с призывом к жителям Газы эвакуироваться в Египет. Согласен ли Каир принять более миллиона беженцев, пока еще неясно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Израиль планирует атаковать сектор Газа авиационными бомбами JDAM весом в 2,2 тонны, заявил американский журналист Сеймур Херш, сославшись на собственные источники.

«Нынешний план подразумевает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и с юга, с немедленным последующим наземным вторжением»,

— написал он в своей колонке на платформе Substack.

По мнению журналиста, применение JDAM приведет к тому, что сектор Газа будет стерт с лица Земли.

JDAM — это американская система наведения, которая позволяет переоборудовать стандартные бомбы в более точное оружие.

Более миллиона беженцев

Израильские самолеты уже неделю бомбят сектор Газа, поражая и невоенные цели – жилые дома, больницы и мечети. Как утверждает Херш, в ЦАХАЛ даже не предпринимают «каких-либо усилий, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения».

В последние дни с израильских самолетов сбрасывались листовки с призывом к мирным жителям Газы, «если те хотят выжить», начать эвакуацию на юг — «пешком, если необходимо», в сторону Египта.

По информации источников Херша, Израиль пытается убедить Катар помочь Египту в финансировании палаточного городка для миллиона или более беженцев, ожидающих пересечения границы. Ранее Доха долгое время оказывала финансовую поддержку ХАМАС.

Каир, по информации журналиста, скорее всего согласится построить палаточный городок, но «это еще не решенная сделка», пишет Херш со ссылкой на источники в Израиле.

Наземная операция

Наземную операцию в секторе Газа решили отложить из-за погодных условий, сообщила ранее газета The New York Times. Облака могут помешать израильским пилотам и операторам БПЛА поддерживать с воздуха наземные подразделения, опасается ЦАХАЛ.

Ожидается, что захват Газы станет крупнейшей наземной операцией Израиля с вторжения в Ливан в 2006 году. Армия Израиля планирует ликвидировать высшее руководство ХАМАС, в том числе лидера движения Яхью Синвара.

По данным источников NYT в ЦАХАЛ, 13 октября в сектор Газа уже ненадолго вошли израильские разведывательные группы, но официального объявления о начале операции пока не было.

Подразделения ЦАХАЛ были снабжены оружием и снаряжением, необходимым для проведения наземной операции. Кроме того, были созданы передовые логистические центры, чтобы «чтобы бойцы могли быстро получать необходимое им оборудование».

Экс-глава ЦРУ США Дэвид Петреус заявил газете The Sunday Times, что Израиль столкнется с огромными трудностями во время планируемой наземной операци: в одном из самых густонаселенных районов мира с обширной системой туннелей ЦАХАЛ придется применять оружие «в самой сложной обстановке».

Даже если Армия Израиля добьется успеха, то с очень большими жертвами среди мирного населения в секторе Газа, считает Петреус. Кроме того, результаты конфликта должны быть закреплены послевоенной стратегией для остановки перегруппировки противника, иначе Израиль рискует повторить ошибки, совершенные американцами в Ираке.

«Нужно хорошо продумать, что вы будете делать, когда возьмете под контроль определенную территорию», — резюмировал бывший глава ЦРУ.

Освобождение заложников

Силы ХАМАС атаковали приграничные израильские территории 7 октября. Радикалы убили сотни человек и взяли в заложники более ста мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ стала наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.

15 октября газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ХАМАС согласны освободить заложников при условии прекращения со стороны Израиля бомбардировок Газы.

«ХАМАС готов освободить пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки. Им необходимо, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных», — говорится в материале.

В результате палестино-израильского конфликта, по последним данным, погибли не менее 1300 жителей Израиля и более двух тысяч жителей сектора Газа.