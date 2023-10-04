Попали в собственную ловушку. В Британии заявили о гибели экипажа китайской подлодки

Китайская атомная подлодка попала в ловушку для западных подводных судов, установленную военными КНР в Желтом море, заявила британская разведка. Погибли 55 членов экипажа. Первые сообщения о крушении субмарины появились в соцсетях в конце августа – тогда же перестал появляться на публике министр обороны Китая, предположительно, обвиненный в коррупции. Минобороны КНР данные об аварии отрицает, на Тайване отказываются раскрывать информацию из-за «деликатности» вопроса. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Китайская атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 093 «Шань» потерпела крушение в Желтом море, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на секретный отчет разведки Великобритании. По данным СМИ, инцидент произошел 21 августа, в результате погибли 55 китайских военнослужащих.

Подлодка попала в ловушку, установленную Военно-морскими силами Китая для борьбы с подводными судами США и их союзников, после чего на борту произошел сбой в работе системы очистки и подачи кислорода, утверждают в британской разведке.

«На ремонт и всплытие судна ушло шесть часов. Бортовая кислородная система отравила экипаж после катастрофического отказа», – говорится в отчете.

По информации разведслужбы, из-за нехватки кислорода скончались 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин и 17 матросов Национальной освободительной армии Китая, в том числе капитан АПЛ, полковник Сюэ Юн-Пэн.

Как сообщает Daily Mail, отчет об инциденте имеет высокий уровень секретности, независимых подтверждений данных о крушении субмарины на данный момент не поступало. В Королевском военно-морском флоте Великобритании комментировать информацию отказались.

Что говорят в Китае

Первые сообщения о крушении подлодки появились в социальных сетях в конце августа. Изначально предполагалось, что авария произошла в Тайваньском проливе.

22 августа представитель тайваньского министерства обороны Сунь Лифан на пресс-конференции заявил, что никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, нет.

12 сентября помощник заместителя главы управления разведки генерального штаба ВС Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци отказался комментировать сообщения об инциденте, поскольку сведения о произошедшем являются «абсолютно конфиденциальными». Он добавил, что «раскрывать информацию неудобно из-за деликатности».

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь в конце августа отрицал сообщения об аварии.

«Соответствующая информация является полностью ложной», – заявил он, призвав пользователей сети доверять только «авторитетной информации, опубликованной официальными аккаунтами Китая».

По информации Daily Mail, Пекин не обращался за международной помощью в связи с инцидентом.

Пропавший министр обороны

Министр обороны Китая Ли Шанфу перестал появляться на публике 29 августа текущего года. 7-8 сентября он пропустил ежегодное собрании по вопросам военного сотрудничества, организованное Вьетнамом на границе с Китаем , – по данным Reuters, Пекин уведомил Ханой, что министр не может посетить мероприятие из-за «проблем со здоровьем».

Посол США в Японии Рам Эмануэль также заявлял, что Ли пропустил «запланированную встречу с главнокомандующим ВМC Сингапура» Шоном Ватом во время визита последнего в Китай, однако сингапурская сторона не сообщала, что такая встреча была запланирована.

14 сентября британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что глава китайского минобороны может находиться под следствием.

Американская Washington Post со ссылкой на источники в оборонной промышленности КНР писала, что «исчезновение» Ли Шанфу может быть связано с подозрениями в коррупции. По данным Wall Street Journal, министр «был увезен властями для допроса».

27 сентября министр обороны пропустил учебную сессию Политбюро ЦК Комунистической партии Китая с участием председателя КНР Си Цзиньпина, при этом на аналогичной встрече 30 июня он присутствовал.

Китайские власти «пропажу» министра не объясняли. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в середине сентября заявляла, что ей «ничего не известно» об этой ситуации.