Европейские врачи, которые занимаются лечением украинских военнослужащих, сделали тревожное открытие: их пациенты заражены инфекциями с широкой лекарственной устойчивостью. Это значит, что болезнь тяжело поддается лечению имеющимися антибиотиками. Медики проявляют особую аккуратность в лечении украинцев, чтобы не допустить распространения этих бактерий. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В августе этого года врачи немецкого госпиталя обнаружили у раненого украинского солдата шесть бактерий с широкой лекарственной устойчивостью, сообщил Центр по контролю заболеваний США.

50-летний мужчина получил множественные ожоги 60% тела после возгорания автомобиля. Сначала его лечили в больнице недалеко от Днепра, затем перевели в Киев. После этого пациента доставили в военный госпиталь США в Германии. Для оказания полноценного лечения взяли анализы, которые показали, что мужчина заражен устойчивыми к лекарствам бактериями.

Эксперты сделали вывод, что из-за ограниченности ресурсов и персонала на Украине усугубилась ситуация с передачей микроорганизмов, устойчивых к существующим антибиотикам. По этой причине медики, контактирующие с украинскими больными, вынуждены использовать меры дополнительного контроля нераспространения инфекций.

По данным Finanсial Times, число устойчивых к лекарствам инфекций в Западной Европе резко возросло в 2014 году — после начала конфликта в Донбассе, причем значительная часть инфицированных — украинцы.

Почему распространяются подобные инфекции?

FT пишет, что военные конфликты могут способствовать распространению болезней и затруднить принятие стандартных мер предосторожности против устойчивости к антибиотикам.

По словам журналистов, из-за глубоких ран в организм попадают инфекции, а тяжелые металлы в пулях могут быть токсичными. При этом соблюдение санитарных норм в больницах в военное время нарушается, тесты для определения правильного антибиотика не всегда доступны. Кроме этого, местное население начинает переезжать в другие населенные пункты, что также способствует распространению инфекций.

Статистика показывает, что во время эвакуации гражданских лиц и военных в другие европейские страны произошел рост числа подобных инфекций. По предварительным данным, украинцы заразились, когда находились в переполненных медицинских учреждениях, а затем распространили инфекцию в других государствах, которые принимают беженцев. При этом из-за политических и экономических последствий конфликта правительства стран уделяют меньше внимания защите здоровья граждан.

Во время Генеральной ассамблеи ООН были приняты три резолюции по борьбе с болезнями, однако, по данным FT, нет никаких признаков начала их финансирования.

Специальный посланник Великобритании по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) Дам Салли Дэвис настаивает, чтобы в следующем году приняли единую резолюцию по УПП, которая включала бы меры по отслеживанию прогресса и привлечению стран к ответственности.

«У нас впереди масштабная программа работы. Мы можем добиться этого только в том случае, если многосторонние организации будут работать сообща», — добавила Дэвис.

Сейчас существует опасность роста устойчивости бактерий к антибиотикам. При этом новые лекарства почти не разрабатываются. По словам авторов статьи, чтобы остановить рост, нужно ограничивать назначения антибиотиков, соблюдать установленные требования, ограничить загрязнение окружающей среды и перестать ненадлежаще использовать лекарства в лечении животных.

Украинцев специально заражали ВИЧ

В январе этого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что военнослужащих ВСУ специально заразили ВИЧ-инфекцией. Это было сделано в рамках американского эксперимента, проводившегося на Украине.

По словам Кириллова, за время СВО удалось получить более 20 тысяч документов и опросить очевидцев и участников программ США. Генерал-лейтенант утверждает, что Пентагон нацелен на создание компонентов биологического оружия, которое испытывается на украинцах и гражданах соседних с Россией стран.

«Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года», — сказал Кириллов.

Генерал-лейтенант сообщил, что среди испытуемых были осужденные, наркоманы и бойцы ВСУ.

«Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки», — заявил он.

Кириллов отметил, что сейчас США переводят свою деятельность в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы есть в Центральной Азии.