Минобороны рассказало о новом призыве

У Генштаба нет планов проводить дополнительную мобилизацию: контрактников и добровольцев для выполнения задач в зоне спецоперации на Украине достаточно. В ведомстве также рассказали, что осенний призыв на срочную службу начнется 1 октября во всех регионах, и заверили, что срочников не будут направлять на Донбасс и в зону СВО. Что известно об осенней призывной кампании — в материале «Газеты.Ru».

Мобилизация

У Генштаба нет планов проведения дополнительной мобилизации. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач»,

— сообщил он.

По его словам, сейчас выросло число граждан, заключающих контракт с российской армией. В связи с этим Минобороны расширило сеть пунктов отбора на контрактную службу и количество сотрудников на местах.

15 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что контракты с Минобороны за последние месяцы подписали 300 тыс. человек. По его оценке, ежедневно заключать договор на военную службу приходят 1–1,5 тыс. человек.

21 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала СВО на Украине, Путин объявил в России частичную мобилизацию, подписав в тот же день соответствующий указ. Свое решение он назвал адекватным существующим угрозам. Минобороны объявило о необходимости призвать 300 тыс. человек. О завершении мобилизации Шойгу объявил 28 октября того же года. Отдельного указа о прекращении мобилизационных мероприятий не было. В Кремле заявляли, что этого не требуется. Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что «с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет».

Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно опровергал информацию о планах властей провести новую мобилизацию.

Призывная кампания

Цимлянский также рассказал, что с 1 октября по всей стране начинается осенний призыв. Со сборных пунктов на службу призывники отправятся с 16 октября. Срок службы сохраняется – 12 месяцев.

Жители отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, будут призываться на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. «Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — объяснил Цимлянский.

«В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут»,

— подчеркнул он.

Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где за пять месяцев им предстоит освоить военную технику и получить военно-учетную специальность. Затем их направят в войска.

Кроме того, сообщил Цимлянский, с 17 октября начнет работу «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Специалисты ответят гражданам на вопросы, связанные со срочной службой. Работать линия будет по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

Также Цимлянский отчитался о результатах весеннего призыва. Срочную службу по его итогам прошли 147 тыс. человек.

Новое в призывной кампании

Осенняя призывная кампания будет первой, которая начнется после ужесточения наказания за нарушение правил призыва и воинского учета. Неявка в военкомат по повестке без уважительной причины будет наказываться штрафом от 10 до 30 тыс. рублей. Если не уведомить военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы, должности, образования, а также сведений о переезде, оштрафуют на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Утеря или порча документа воинского учета грозит штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также с осенним призывом начнет в тестовом режиме работать система электронных повесток, они будут дублировать бумажные повестки. Электронную повестку можно будет получить в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах» и в Едином реестре военнообязанных. Полноценно система заработает только с 2025 года.

На этот осенний призыв не распространяется закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Его действие начнется с 1 января 2024 года.