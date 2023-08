«Занимался я лично»: глава СБУ объяснил, как организовал два теракта на Крымском мосту

В разговоре с украинским изданием The New Voice of Ukraine Василий Малюк – глава СБУ – признался, что был организатором двух атак на Крымский мост. Он утверждает, что во время первого взрыва сидел в своем кабинете в Киеве и наблюдал за происходящим в режиме реального времени. Видеозапись второго взрыва Малюк сохранил в своем мобильном телефоне, он показал ее журналистам.

«Это было непередаваемое ощущение. Много месяцев разработки и успех — словами трудно такое описать», – заявил глава СБУ.

Как организовали первый теракт

Малюк утверждает, что весной 2022 года у СБУ возникла идея подорвать Крымский мост.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — добавил глава СБУ.

По его словам, украинская сторона рассматривала разные варианты. Сначала они хотели загрузить взрывчатку в товарные вагоны, однако Россия запретила провоз любых грузов, кроме военных, по железнодорожной части моста. Тогда СБУ решила нагрузить фуру бочками с маслом и взрывчаткой.

Какое-то время Малюк и его команда не могли придумать, как опасный груз доедет из пункта A в пункт B и пересечет Крымский мост. Тогда глава СБУ решил обмотать целлофановой пленкой металлические цилиндры-сердечники, накачанные смесью гексогена. По мнению Малюка, подобный груз был похож на гражданский и не должен был вызвать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, которая была достаточной, чтобы скрыть содержимое от таможенных сканеров. Кроме этого, команда Малюка разработала систему, которая помогла обойти устройства радиоэлектронной борьбы (они сбивают GPS-координаты на взрывных устройствах). После этого фура отправилась в Россию. Малюк не раскрыл детали маршрута, однако заверил, что иностранные партнеры Украины к этому привлечены не были.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — с улыбкой рассказывает Малюк.

Жертвами теракта на Крымском мосту стали пять человек: водитель фуры и ехавшие за ним четыре человека. Дальнобойщик Махир Юсубов должен был перевезти груз из Армавира в Симферополь. За перевозку мужчине обещали заплатить 48 тысяч рублей. По предварительным данным, он ничего не знал о предстоящем теракте.

Вторая атака «Морской малыш»

По словам Малюка, СБУ сразу же взялись за разработку плана нового удара по мосту. Операцию назвали «Морской малыш».

Украинцы создали морские дроны-камикадзе. Они сделаны из материала, который незаметен для радиолокационных станций, и начинены взрывчаткой. Конструкция предусматривает три вида управления, а в случае необходимости может самоуничтожиться.

Беспилотники решили испытать на кораблях Черноморского флота в октябре 2022 года. Тогда СБУ поняла, что дроны не могут потопить большие суда. Специалисты увеличили количество взрывчатки до 850 килограммов гексогена, модернизировали систему управления беспилотника и установили на корпусе два реактивных огнемета повышенной дальности Шмель-М. Остальные улучшения остаются в секрете.

Малюк стал готовить новое нападение вместе с командующим ВМС Алексеем Неижпапой. В середине июля они выпустили беспилотники в открытое море.

«Две ночи мы не спали — буквально ежеминутно следили за дронами. Мы находились на таком драйве, что приходилось немного успокаивать ребят, чтобы они не гнали беспилотники», — вспоминает Малюк.

Жертвами второй атаки стала семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь была госпитализирована. Взрыв повредил автодорожную составляющую.

«Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным, — признается Малюк, — Скажу честно: я молился, чтобы все получилось. И когда дрон взорвался, от радости «взорвались» и мы».

«Законная цель»

В интервью украинскому изданию Малюк заявил, что атаки нацелены на Крымский мост, так как это – «законная цель» Украины. По его словам, Женевские конвенции не содержат запрета атаковать такие объекты. Кроме этого, в Кодексе Либера – инструкции по управлению армией США – сказано, что можно препятствовать путям и каналам движения, передвижения или связи.

Военно-политический эксперт группы Инфопротив Александр Коваленко заявил, что у этой спецоперации были военные и политические цели, все они оказались успешны.

«Керченский мост стал вымышленным Граалем для Кремля. Поэтому его разрушение не только нарушило логистику, но и показало, что путинский режим такой же хрупкий и неустойчивый, как и конструкции моста», – заявил Коваленко.

Валерий Кондратюк, бывший руководитель Службы внешней разведки, заверил, что атаки были проведены так, чтобы нанести ущерб Кремлю и сохранить хорошие отношения со странами-партнерами.

«Это очень тонкая работа для спецслужбы — быть эффективными и добиваться успеха в операциях, балансируя между страхами иностранцев перед ядерной войной. В этой формуле заключены напряженный труд и титаническая самоотдача украинцев», – сказал Кондратюк.

Третья попытка ВСУ атаковать Крымский мост

12 августа две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты С-200 попытались атаковать Крымский мост. Они были сбиты российской системой ПВО в районе Керченского пролива.

Вечером 13 августа в Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором признал причастность Украины к атакам на Крымский мост.

По словам главы государства, каждый уничтоженный военный РФ, вся сожженная техника, горящие штабы и склады, «очень красноречивое задымление на Крымском мосту» свидетельствуют о том, что никакие действия российской стороны в ходе спецоперации не останутся без ответа.