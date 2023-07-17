Взрыв на Крымском мосту: последние новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в районе 4:21 мск сообщил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. О характере атаки изначально ничего не сообщалось, но Telegram-канал Baza сообщил, что речь идет о взрыве.
В 10 утра Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была Украиной совершена террористическая атака.
«В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост, — говорится в сообщении. — Повреждена автодорожная составляющая».
В Следственном комитете сообщили, что устанавливают причастных из числа украинских спецслужб и военных. СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме (ст. 205 УК РФ) в связи со взрывами на Крымском мосту. Ведомство также опубликовало видео с места взрыва.
Есть погибшие
Во время атаки на мост погибла семейная пара из Белгородской области. Они ехали на автомобиле из Старого Оскола на отдых в Крым вместе с дочерью. Девочка получила ранения средней тяжести, ее госпитализировали.
Смерть двоих человек подтвердил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, девочка находится под присмотром врачей, у нее зафиксированы ранения средней тяжести, перелом носа и сотрясение головного мозга.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что погибшей на Крымском мосту была 36-летняя Наталья Кулик, сотрудница управления образования Новооскольского городского округа. Ее супруг, 40-летний предприниматель и водитель большегрузов Алексей Кулик также погиб.
«Во втором автомобиле ехала родная сестра Натальи — Алена — с мужем и дочерью. Они двигались впереди и на момент взрыва уже успели проехать мост», — пишет Telegram-канал Shot.
Пострадавшую при ЧП 14-летнюю девочку доставили в больницу в Темрюке, сообщило агентство ТАСС. По его данным, решается вопрос о переводе девочки в реанимационное отделение. Вместе с девочкой в больнице находится ее дядя, пишет Shot.
Мост получил повреждения
Сразу после атаки движение автомобилей и поездов на Крымском мосту остановили. Прекратила работу и паромная переправа между Крымом и Кубанью. Спустя несколько часов железнодорожное сообщение удалось восстановить.
Минтранс России сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма. В министерстве уточнили, что опоры моста не пострадали.
Telegram-канал Mash написал о разрушении пролета моста в сторону Тамани. Еще один пролет в направлении Керчи «просел», уточнило СМИ. «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев из Керчи пишет, что повреждения Крымского моста можно заметить из города.
«Там провалы жесткие», — заявил местный житель. Telegram-канал добавляет, что один из пролетов моста «частично опустился».
Власти Крыма призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах. Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы «в целях безопасности».
Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Время в пути занимает около семи часов.
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась многокилометровая пробка. В обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка — движение также затруднено.
Версии произошедшего
Украинские издания «Обозреватель» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники написали, что атака на Крымский мост — это спецоперация СБУ и ВМС Украины, при которой использовали надводные дроны.
«Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — заявил источник «РБК-Украина».
Telegram-канал Mash предположил, что мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники.
«В районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров», — уточняет Mash.
Канал утверждает, что незадолго до атаки в небе над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.
Источник французского агентства AFP подтвердил, что Украина стоит за атакой на Крымский мост. По его данным, атака была осуществлена ВМС Украины совместно с СБУ.
Журналисты обратили внимание, что ЧП произошло почти в том же месте, где в октябре 2022 года взорвалась фура со взрывчаткой, которая ехала в Крым из Краснодара. Тогда погибло пять человек.
Как ЧП прокомментировала Украина
Официально украинские власти не подтверждали возможную причастность к инциденту.
Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов не стал комментировать причины ЧП на Крымском мосту.
«Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения конструкций моста. Что касается комментариев про причины этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя», — заявил Юсов.
Telegram-канал Baza обратил внимание, что за несколько часов до взрыва на Крымском мосту командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский сообщил о готовящейся «колыбельной».
В СБУ прокомментировали атаку на Крымский мост стихотворением:
«Соловей, родной брат,
Снова мост пошел «поспать»
Да раз… Два! P.S. Музыка — народная. Слова — СБУ».
Позже представитель службы Артем Дехтяренко заявил «РБК-Украина», что ведомство раскроет «детали по организации хлопка» на Крымском мосту после победы Украины.
«Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — заявил Дехтяренко.
Атаку прокомментировали и в офисе президента Украины. Советник Зеленского Михаил Подоляк назвал Крымский мост «незаконным сооружением» и пригрозил его «недолговечностью».
Депутат Верховной рады Алексей Гончарук предложил представить к госнаградам причастных к взрыву.
«Уничтожение пролета моста — это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», — написал депутат в соцсетях.
Реакция российских властей
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку, назвала украинские власти «террористическим режимом».
«Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», — написала Захарова в Telegram.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов также обвинил украинские власти в организации взрыва. «В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект», — написал Константинов.
По словам чиновника, для решения проблемы необходимо взять под контроль России все Черноморское побережье, захватив Херсон, Николаев, Одессу.
«По возмездию — будем следить за новостями. Наш министр обороны обещал удары по центрам принятия преступных решений», — заявил он.
В пресс-службе прокуратуры Крыма заявили, что взяли ход расследования обстоятельств ЧП на особый контроль. В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения, а в Краснодаре усилили меры безопасности. К устранению последствий происшествия приступила правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал, что на административной границе Херсонской области с Крымом примут меры для ускорения досмотра людей и машин.
«На данный момент большая часть дороги от Мелитополя до АПП «Джанкой» в пределах региона капитально отремонтирована, подъезды к пункту пропуска расширены», — заявил он.
Тем временем «Осторожно, новости» сообщает о пробке перед Чонгарским мостом между Крымом и Херсонской областью. Telegram-канал пишет, что мост возобновил работу совсем недавно. 22 июня Украина нанесла по нему удар ракетами Storm Shadow, его отремонтировали и открыли для движения 3 июля.