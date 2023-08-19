«Противостояние России и НАТО в Черном море быстро закончится ядерным апокалипсисом»

Россия досматривает корабли в Черном море, и это может привести к прямому конфликту с НАТО, заявил изданию Politico адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал складывающуюся военно-стратегическую обстановку в регионе и описал, как мог бы выглядеть такой конфликт.

«Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и Российской Федерацией», — заявил адмирал Ставридис. Он предположил, что в НАТО могли бы организовать гуманитарный коридор для судоходства. Североатлантический альянс мог бы защищать суда, следующие в Одессу и из нее, при помощи истребителей и военных кораблей, отметил адмирал.

Американские военные традиционно считают Черное море ключевым для военных операций своих вооруженных сил. Черноморскими державами являются Болгария, Грузия, Румыния, Россия, Турция и Украина. Среди этой группы государств три страны являются полноправными членами НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а два государства числятся близкими партнерами Североатлантического альянса — Украина и Грузия.

Черное море сегодня, без преувеличения, горячая точка. Кроме того, регион, вероятно, станет богатым источником углеводородов, что только усилит напряженность. Это отмечается в недавнем исследовании Атлантического совета.

Приведет ли обострение обстановки в регионе Черного моря к непреднамеренному военному столкновению России и НАТО, сейчас непонятно. Здесь Москва и Вашингтон уже действуют в одном и том же оперативном пространстве. Однако большинство военных специалистов к подобному сценарию относятся скептически.

Еще со времен Второй мировой войны известно, что флот не может эффективно противостоять массированному удару боевой авиации.

Без господства в воздухе флот обречен на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море.

А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же ее в самые короткие сроки можно быть значительно усилить.

Следует учитывать, что акватория Черного моря ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе непосредственно с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, К300П «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт» («Оникс»). К этому добавляется береговой противокорабельный шахтного базирования «Утес» с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 «Прогресс», а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 «Берег».

В зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск ЧФ находится практически все Черное море.

Адмирал Ставридис полагает, что действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и Российской Федерацией. Однако адмирал при этом не уточнил, как будет в самом общем виде выглядеть возможный конфликт. А он никак не закончится легкой и негромкой перестрелкой между отрядами боевых кораблей противоборствующих сторон.

На практике любое вооруженное столкновение между НАТО и Россией в акватории Черного моря неизбежно приведет к боевому применению сначала тактического ядерного оружия, а затем (и в достаточно короткие сроки) произойдет обмен и массированными ракетно-ядерными ударами.

В лучшем случае для НАТО Россия нанесет только демонстрационные ядерные удары.

Надо заметить, что на данном этапе Соединенные Штаты и их союзники делают все возможное, чтобы не быть в ходе специальной военной операции вовлеченными в конфликт с Россией (причем с применением только конвенционального оружия).

И тут появляется отставной адмирал ВМС США, который расписывает сценарий, способный достаточно быстро закончиться ядерным апокалипсисом. Поэтому возникшая напряженность в акватории Черного моря разрешится все-таки путем компромиссов, а не стрельбой, скажем, берегового противокорабельного ракетного комплекса «Утес» крылатыми ракетами П-35Б со специальным зарядом. Как известно, спецзарядом военные называют ядерные боевые части.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).