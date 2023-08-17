«На полях сражений доминирует артиллерия Леонида Брежнева»

Танк Т-72 во время боевой работы танкового подразделения в Херсонской области, 2023 год

Советская артиллерия переживает свое второе рождение в спецоперации на Украине, и, хотя некоторое российское вооружение уступает по отдельным характеристикам западным орудиям, оно превосходит их в надежности, эксплуатационных характеристиках и ремонтнопригодности. Какое именно вооружение времен СССР «показывает класс» на поле боя, разбирался военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок.

Боевые качества даже выпущенной в СССР техники зачастую выше, чем у западных образцов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия» — отметил глава военного ведомства.

Гроза украинской бронетехники

Среди подобных образцов вооружения, военной и специальной техники в первую очередь надо назвать грозу украинской бронетехники — разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор». Эта машина — творческое развитие вертолета Ка-50 «Черная акула». Компоновка, конструкция, несущая система и оперение Ка-52, за исключением передней части фюзеляжа (до 18-го шпангоута), практически полностью повторяют технический облик вертолета Ка-50. «Черная акула» совершила свой первый полет 17 июня 1982 года, еще при жизни Леонида Брежнева.

close 100% РИА «Новости»

В спецоперации на Украине свое второе рождение переживает отечественная артиллерия. В том числе одно из основных орудий российской армии сейчас — 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С3 «Акация». Ее производство стартовало в 1968 году. В очередной раз подтвердила свои высокие боевые качества 152-мм армейская самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С». На вооружении она находится с 1976 года.

Традиционно хорошо проявила себя и ее родная сестра – советская буксируемая пушка 2А36 «Гиацинт-Б», производство которой началось в 1975 году, и советский самоходный миномет особой мощности 2С4 «Тюльпан». Его мины разрушают практически любые фортификационные сооружения неприятеля. Производство «Тюльпана» началось еще в 1969 году.

Сильное деморализующее действие на противника производит прицельный огонь 203-мм самоходной пушки большой мощности 2С7 «Пион» (и 2С7М). На вооружении артиллерийских бригад большой мощности «Пион» состоит с 1975 года.

Сегодня российская артиллерия в своей массе уступает по некоторым характеристикам западным орудиям, но в то же время существенно превосходит их в надежности, эксплуатационных характеристиках и ремонтнопригодности.

По большому счету, сегодня на полях сражений в СВО доминирует артиллерия Леонида Брежнева.

Танк, проверенный временем

Примерно то же, что и об артиллерии, можно сказать о советских боевых бронированных машинах. Вне конкуренции на полях сражений остается танк Т-72 «Урал» и машины, созданные на его базе. Это поистине легендарный и самый массовый боевой танк СССР и современной России. Состоит на вооружении с 1974 года по настоящее время, а всего выпущено около 30 тыс. единиц. В чем-то американские М1 Abrams и британские Challenger 2, безусловно, превосходят отечественную машину, но в то же время по совокупности тактико-технических характеристик советско-российский танк отнюдь нельзя считать аутсайдером на поле боя. Он маневренный, обладает высокой проходимостью на украинских грунтах, оснащен мощным оружием, легко ремонтируется прямо на поле боя, эксплуатируется в любых климатических условиях.

Очень высокие боевые качества традиционно демонстрирует и советское стрелковое оружие – автоматы Калашникова, пулеметы ПКМ и «Печенег», крупнокалиберные пулеметы ДШК, «Корд» и «Утес».

Подтвердили свою высокую репутацию и противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Корнет-М» (начало разработки – 1988 год), «Метис-М1» («Метис» принят на вооружение в 1978 году), «Конкурс-М» («Конкурс» принят на вооружение в 1974 году).

Вне конкуренции по-прежнему тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» (разрабатывалась в 1970-х годах).

К серийному производству готовятся перспективные образцы бронетанкового вооружения и техники, ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств инженерного вооружения, РЭБ и связи, которые существенно превосходят по своим характеристикам аналогичные иностранные образцы.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).