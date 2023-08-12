Возле Балтики разбился российский Су-30. Экипаж погиб

В Калининградской области потерпел крушение истребитель 4-го поколения Су-30. Самолет упал в безлюдной местности. Оба пилота погибли, сообщили в Западном военном округе РФ. Полет выполнялся без боекомплекта, отметили в ЗВО. Местные жители в соцсетях сообщили, что крушение «было вопросом времени», поскольку в регионе часто летают военные самолеты.

Российский военный самолет Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). Оба летчика погибли, катапультироваться им не удалось.

«При выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — говорится в распространенном ЗВО сообщении.

Причиной крушения Су-30 стала техническая неисправность самолета – по предварительной версии. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, виден момент перед крушением истребителя — самолет пролетает над людьми, стоящими на поляне, на высоте около 100 метров, закладывает вираж и падает. Непосредственно взрыв на видео не запечатлен.

В комментариях калининградского портала «Клопс» местные жители выразили соболезнования семьям погибших летчиков. Кроме того, они предположили, что крушение случилось в Черняховском районе, возле поселка Вершинино.

«Повезло нам, что не упал в какой-нибудь жилой дом, как уже бывало раньше», — написал один из пользователей.

Другой комментатор выразил сожаление в связи с гибелью пилотов и отметил, что «при таком количестве полетов это был вопрос времени».

По данным ТАСС, известно о 23 крушениях Су-30 – истребителя поколения 4+. Первая катастрофа случилась 28 февраля 2012 года – самолет потерпел аварию в 130 км от Комсомольска-на-Амуре во время приемо-сдаточного полета. Пилоты успели катапультироваться и выжили, один из них сломал оба бедра.

В 2013 году Су-30 ВВС Индии разбился в ходе тренировочного полета, боеприпас при выстреле не сошел с пилона и разрушил часть крыла. Оба пилота успешно спрыгнули с парашютами благодаря катапультированию.

В 2018 году в Сирии разбился российский военный самолет — после взлета с аэродрома Хмеймим оба летчика погибли. В Минобороны РФ заявили, что огневого воздействия на истребитель не было, а предварительной причиной катастрофы назвали попадание птицы в двигатель.

Еще одно примечательное крушение произошло 22 сентября 2020 года в Тверской области – Су-30 упал в лесистой местности, поскольку случайно был сбит другим самолетом на учениях. Оба пилота катапультировались и выжили.

В октябре 2022 года в Иркутске Су-30 упал в частном секторе – оба летчика погибли. На земле начался пожар, но среди местных жителей никто не пострадал.

Другой самолет ВКС РФ разбился в октябре 2022 года в Ейске (Краснодарский край). Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом. Пилоты успели катапультироваться, на земле погибли 16 человек (одна семья из семи человек), еще 43 получили ожоги и ранения. Последней жертвой трагедии стала шестилетняя девочка Ксения Холод, она умерла в феврале 2023 года в больнице.

Следственный комитет РФ основной версией крушения назвал техническую неисправность Су-34.