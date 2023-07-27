Первая война реактивной авиации. Как завершились боевые действия на Корейском полуострове

27 июля 1953 года формально завершилась Корейская война — она продолжалась три года, в ней участвовали военнослужащие из десятков стран с обеих сторон и погибли более 1 млн человек. Как войска Ким Ир Сена несколько раз захватывали Сеул, как американские и советские летчики сотнями сбивали друг друга, а китайские носильщики ночами перемещали тысячи тонн военных грузов, вспоминал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) является одной из крупнейших локальных войн XX-го века.

Корейская война началась в 4 часа утра в воскресенье 25 июня 1950 года. В этот день вооруженные силы Ким Ир Сена (девять хорошо обученных и полностью оснащенных пехотных дивизий и одна бронетанковая дивизия) пересекли границу и вошли на территорию Республики Корея.

Южнокорейские сухопутные войска располагали в тот момент всего шестью пехотными дивизиями, а самым тяжелым видом вооружения этих соединений был миномет калибра 81 мм. Стоит заметить, что в апреле и мае 1950 года из СССР в КНДР доставили значительное количество вооружения и военной техники, в том числе тяжелые артиллерийские орудия, танки, автоматическое стрелковое оружие.

В связи с вторжением КНДР на территорию Республики Корея 25 июня 1950 года генеральный секретарь ООН Трюгве Ли созвал экстренное совещание Совбеза, на котором, однако, отсутствовал представитель СССР, бойкотировавший заседания СБ ООН. На совещании была принята Резолюция Совета Безопасности ООН № 82.

Совбез ООН осудил действия КНДР как вторжение и санкционировал формирование командования Организации Объединенных Наций и отправку вооруженных формирований в Корею для срыва наступательной операции ВС КНДР.

В боевых действиях на Корейском полуострове приняли участие воинские контингенты вооруженных сил Республики Корея, США, Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Турции, Бельгии, Колумбии, Нидерландов, Эфиопии, Греции, Южно-Африканского Союза (так тогда называлась ЮАР) и Люксембурга. В конечном итоге 21 страна Организации Объединенных Наций внесла свой вклад в создание и формирование сил ООН. Вместе с тем следует отметить, что доля Соединенных Штатов в многонациональных силах составляла не менее 90%.

ВВС США Дальневосточной зоны были усилены авиационными частями Корпуса морской пехоты и авиации ВМС США, а также авиационными подразделениями Великобритании, Австралии, Южно-Африканского Союза, Греции, Южной Кореи и Таиланда. Дания, Норвегия, Италия и Индия направили в Корею медицинские подразделения.

К концу ноября 1950 года общая численность войск ООН в Корее составляла 267 тыс. человек, из них 130 тыс. приходилось на долю ВС США, 127 тыс. – на ВС Южной Кореи, остальные 10 тыс. бойцов представляли вооруженные силы других государств – членов ООН.

Первоначально ход военных действий для ВС КНДР складывался более чем успешно. 29 июня они захватили Сеул. Армия Ким Ир Сена стремительно заняла более 90% территории Республики Корея и прижала к морю в районе Пусана объединенную группировку ВС США и РК.

Однако внезапная для КНДР и очень успешная морская десантная операция ВС США в порту Инчхон под руководством Верховного главнокомандующего миротворческими войсками в Корее генерала Дугпаса Макартура и безусловное господство в воздухе ВВС США переломили неблагоприятный ход военных действий для многонациональных сил (МНС).

15 сентября Инчхон был взят, а МНС ООН перешли в общее контрнаступление, и в конечном итоге ВС КНДР были отброшены к реке Ялуцзян, на границу с Китаем. Войска Ким Ир Сена потерпели сокрушительное поражение. В ходе разгрома северокорейской армии сухопутные войска многонациональных сил нанесли противнику большие потери в личном составе и захватили более 100 тыс. пленных. Во многом эти успехи были обеспечены крайне результативными действиями ВВС США, которые безраздельно господствовали в воздухе.

Угроза захвата многонациональными силами всего Корейского полуострова заставила СССР и Китай прийти на помощь Ким Ир Сену. В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили истребители МиГ-15 64-го истребительного авиационного корпуса ВВС СССР. На бортах и плоскостях МиГов были нанесены опознавательные знаки КНДР.

28 ноября в войну вступили китайские народные добровольцы (КНД) под командованием маршала Пэн Дэхуэя. Сотни тысячи китайцев просто хлынули в Северную Корею через реку Ялуцзян. КНД нанесли удар такой силы, что сухопутные войска ООН под давлением превосходящих сил противника были вынуждены поспешно отступать с тяжелыми потерями.

4 января 1951 года войска Ким Ир Сена вновь заняли Сеул. Войска союзников отошли на линию Пхентхэк-Вончжу.

В течение следующих нескольких месяцев бои шли с переменным успехом, но решительного успеха ни одна из сторон так и не достигла. В июле 1951 года фронт стабилизировался примерно по 38-й параллели. Война приобрела позиционный характер. По сути дела, после трех лет ожесточенных боевых действий воюющие армии закончили войну почти на том же рубеже, с которого они начали вооруженную борьбу 25 июня 1950 года.

Обе стороны вооруженного конфликта поняли, что объединить Корею силой не удастся. Военные и политические цели воюющих сторон теперь свелись к заключению перемирия на выгодных для себя условиях, за которым должно было последовать политическое решение корейского вопроса.

Эта война еще раз подтвердила, что воздушная мощь является решающей военной силой. По мнению американских аналитиков, без ВВС США сухопутные войска Объединенных Наций были бы наверняка выброшены армией Ким Ир Сена с Корейского полуострова уже в 1950 году или они были бы под ноль разгромлены китайскими народными добровольцами еще зимой 1951/1952 года.

Отличительной особенностью корейского конфликта явилось то, что там впервые выступила на сцену реактивная авиация, в полный голос заявили о себе боевые и транспортные вертолеты (что привело к резкой активизации подобных разработок в СССР), на порядок возросла роль военно-транспортной авиации.

Что касается понесенных в ходе конфликта потерь, то, по приблизительным подсчетам, ВВС США в ходе Корейской войны потеряли в общей сложности около 2000 самолетов (кроме того, авиация ВМС и авиация Корпуса морской пехоты ВС США утратили более 1200 самолетов, а потери авиации сухопутных войск составили несколько сот легких самолетов и вертолетов).

По американским данным, минимальный процент боевых потерь приходился на долю реактивных истребителей North American F-86 Sabre (утрачено 58 машин), а самое незначительное количество потерь имели стратегические бомбардировщики В-29. Опять-таки, по данным ВВС США, наибольшие потери противник понес в реактивных истребителях МиГ-15.

Американские F-86 Sabre якобы сбили 850 боевых машин этого типа. По советским данным, всего за время войны соединения ВВС СССР (64-й ИАК), участвующие в отражении налетов авиации США, потеряли 335 самолетов и 120 летчиков. Американцы при этом, по нашим данным, утратили 650 F-86 Sabre. Вместе с тем следует учесть, что 335 боевых машин – это потери только ВВС СССР. Потери китайских Миг-15 в ходе конфликта составляют 224 самолета, а боевые утраты собственно ВВС КНДР – никак не менее сотни боевых машин.

Как отмечают американские исследователи, по своим летно-техническим характеристикам North American F-86 Sabre примерно соответствовал советскому истребителю МиГ-15. Разница состояла лишь в том, что первый имел лучший прицел и пилотировался более подготовленными летчиками.

Одна из важнейших задач, которую решали ВВС США в ходе конфликта в Корее – изоляция района боевых действий.

Последняя имеет свой целью сорвать подвоз материальных средств к районам (зонам) боевых действий. После этого какие-либо широкомасштабные наступательные действия становятся просто невозможными. В связи с этим американское руководство решило разрушить на территории КНДР все железнодорожные и автодорожные мосты, сортировочные, распорядительные и выгрузочные станции, превратить в сплошную полосу препятствий все шоссейные дороги на территории этой страны.

И во многом ВВС США удалось это сделать. За линией фронта в Северной Корее днем не было абсолютно никакого движения ни по железным, ни по шоссейным дорогам. Как отмечают американские аналитики, на рассвете поезда останавливались и укрывались в тоннелях, которыми так богата Северная Корея. Колонны грузовиков скрывались в пещерах в склонах холмов. ВС КНДР и КНД применялись все возможные способы и приемы маскировки, чтобы «скрыть войска и материальные средства от глаз летчиков ВВС США, которые беспрепятственно бороздили небо Кореи».

Для устранения возникших проблем в снабжении ВС КНДР и КНД вынуждены были мобилизовать целую армию носильщиков в составе 300 тыс. человек, каждый из которых переносил на себе в темное время суток около 20 кг груза.