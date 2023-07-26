Будет ли второе контрнаступление Украины

Вооруженные силы Украины могут готовить новую волну контрнаступления. При этом уточняется, что вторая фаза контрнаступа начнется сразу же после разминирования ряда прифронтовых территорий. Об этом сообщает немецкая ежедневная газета Bild. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какими могут быть планы военно-политического руководства Киева.

По мнению немецкого издания, как только украинские военнослужащие разминируют некоторые участки в зоне специальной военной операции на Украине, начнется новая волна атак. В пользу подобных заключений говорит заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена. Ранее он утверждал, что Украина может добиться успехов, когда полностью развернет все свои силы.

Между тем на днях будет своеобразный юбилей «контрнаступа» – с начала активных наступательных действий Вооруженных сил Украины прошло уже два месяца. То, что наступательная операция идет далеко не по первоначальному замыслу и плану, в настоящее время совершенно очевидно и на Западе, и на Востоке. Поэтому есть смысл подвести итоги двухмесячных наступательных боевых действий ВСУ и предположить, как может выглядеть следующая наступательная операция украинской армии.

Терминология

Говоря об очередном украинском «контртнаступе», для начала следует уточнить терминологию. Ибо, как говорил Наполеон Бонапарт, правильно назвать – правильно понять. Поэтому говорить о «второй волне», «втором этапе» или «второй фазе» наступательной операции Вооруженных сил Украины довольно некорректно с военной точки зрения. Никаких волн, фаз, этапов при планировании и ведении наступательных операций не бывает.

При планировании наступательной операции определяются ближайшая и дальнейшая задачи. Ближайшая, как правило, заключается в разгроме основных сил первого оперативного эшелона противостоящей группировки противника на глубину построения основных сил и овладении рубежами, с захватом которых нарушается устойчивость его стратегической обороны и создаются условия для дальнейшего развития наступления.

Ближайшая задача для ВСУ в проводимой в настоящее время наступательной операции никак не может заключаться в овладении населенными пунктами типа Пятихатки, Работино, Урожайное, Клещеевка и им подобных. Даже гипотетическое взятие Бахмута не может быть таковой. Для украинской армии ближайшая задача это, как минимум, Мелитополь.

Так что можно смело говорить о том, что в ходе «контрнаступа» ВСУ не выполнили ближайшей задачи даже в самом первом приближении.

О выполнении дальнейшей задачи в этом плане говорить уже не приходится. Теоретически она могла бы предполагать завершение разгрома войск первого оперативно­го эшелона противника, его оперативных (в некоторых случаях — ближайших стратегических) резервов и овладении объектами и районами, с захватом которых дос­тигается цель операции. Для ВСУ выполнение дальнейшей задачи операции означало бы выход на границы 1991 года. Однако пока все это остается только мечтами военно-политического руководства Украины. Таким образом, можно сказать и так – операция («контрнаступ») проведена, поставленные цели не достигнуты.

На днях министр обороны Украины Резников заявил, что операция ВСУ «отстает от графика, но идет по плану». При этом глава военного ведомства еще добавил — «главное для нас – жизни наших солдат». Иначе как набором несуразностей слова главы Минобороны Украины назвать нельзя.

При планировании наступательной операции действительно разрабатываются некоторые графики. К примеру, один из них называется график боевого управления (или плановая таблица взаимодействия). Он разрабатывается на каждый день ведения операции. Ракетные войска и артиллерия разрабатывают график подготовки и нанесения удара по первоочередным объектам. Но утверждать, что операция ВСУ «отстает от графика» означает на практике демонстрировать определенную оперативную безграмотность.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что еще далеко не все подготовленные резервы введены в бой. Опять-таки – звучит это более чем странно. Боевой и численный состав резервов, их оснащение, уровень боевой и оперативной подготовки является одной из самых больших государственных и военных тайн. Своевременный (и самое главное - внезапный) ввод в сражение стратегических резервов может изменить весь ход вооруженной борьбы. Но озвучивать их наличие означает всю военную науку ставить с ног на голову.

Когда будет второй контрнаступ

Как ранее писала «Газета.Ru», переход вооруженных сил Украины в контрнаступление 4 июня этого года без завоевания господства в воздухе и общего огневого превосходства является по сути дела, чистой авантюрой. И вряд ли в сложившейся обстановке проводимая в настоящее время операция закончится какими-либо убедительными военно-политическими результатами.

Более того, прорыв хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны противника требует совершенно иных по боевому и численному составу ракетных войск и артиллерии, бронетанковых сил, инженерных войск.

Срыв проводимой в настоящее время наступательной операции ВСУ будет означать, по меньшей мере, проигрыш украинской армией всей летне-осенней кампании, поскольку раньше поздней осени или даже начала зимы 2023/24 года восстановить наступательный потенциал украинской армии после понесенных потерь в людях и технике в предыдущих боях навряд ли удастся.

Чтобы вторая наступательная операция ВСУ прошла с успехом, Киеву надо получить многофункциональные истребители (причем в большом количестве), резко увеличить поставки самоходных артиллерийских установок, танков, ударных вертолетов, передать большие запасы материальных средств, в первую очередь боеприпасов к ствольной артиллерии и РСЗО.

Так что на данном этапе, похоже, первый «контрнаступ» близится к своему безрезультатному завершению, а второй будет еще очень нескоро. В частности, поступление в ВСУ первых многофункциональных истребителей F-16 ожидается не раньше зимы. Поэтому вполне возможно, что второй «контрнаступ» будет теперь уже весной следующего года.

Но и российская армия все это время сидеть на месте не будет. Не исключено, что она раньше перейдет к активным наступательным действиям и навяжет свою волю противнику.

В заключение надо отметить, что нет ничего более неблагодарного, чем прогнозы, тем более прогнозы долговременного характера и тем более прогнозы в ходе военных действий. Все значимые события в течение войны относятся исключительно к событиям типа «черный лебедь». То есть являются для всех неожиданными (в первую очередь, для экспертного сообщества) и имеют более чем значительные последствия. В ходе боевых действий «черные лебеди» могут выплывать далеко не поодиночке, а целыми эскадрами и флотилиями. Но, как бы там ни было, истребителей F-16 раньше зимы у ВСУ не будет. А без них (точнее, без их достаточного количества) решиться на второй «контрнаступ» означает авантюру в квадрате.