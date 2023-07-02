«ВСУ требуется как минимум 100-120 истребителей»

Контрнаступление Вооруженных сил Украины пока не привело к каким-либо значительным результатам. На Украине звучат заявления о том, что в провале виноваты США и НАТО. Почему наступательная операция ВСУ осуществляется на данном этапе далеко не с теми темпами, на которых рассчитывали на Западе, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) обвинил США и НАТО в провале контрнаступления ВСУ. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post признался, что его бесят заявления западных политиков, что контрнаступление идет слишком медленно.

В частности, Валерий Залужный обратил внимание на то, что его западные союзники никогда не начинают наступательных операций без завоевания (наличия) превосходства в воздухе. Он напомнил об доктринальных установках НАТО, которые, по его словам, аналогичны российским. А они призывает к превосходству в воздухе перед началом общевойсковых операций.

«А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это не мое дело?» — задался вопросом Залужный.

Здесь, без всякого преувеличения, чувствуется некоторая обида украинского военачальника на поставщиков западного вооружения и складывается впечатление, что главкома ВСУ подталкивали к началу наступательной операции без поставок многофункциональных истребителей. Типа – «атакуй, с чем Бог послал и будет тебе удача».

Что характерно, 15 декабря 2022 года генерал Валерий Залужный заявил: «Чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы нам полный огневой контроль сухопутного коридора, из Мелитополя мы уже можем вести огонь по Крымскому перешейку, теми же HIMARS и так далее. Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно еще 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля 2022 года».

Практически все из заявленного тогда вооружения и военной техники Валерий Залужный получил. Об истребителях он тогда не упоминал.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в начале мая этого года в интервью изданию Foreign Affairs заявил, что ВСУ имеют все необходимое для начала контрнаступления. Он добавил, Украина готова к контрнаступлению и у нее отличные шансы на победу над Россией. 6 июня Милли в интервью CNN повторил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к наступлению.

В то же время тогда председатель ОКНШ добавил, что «пока слишком рано говорить, каким будет исход» масштабной наступательной операции, которую давно анонсируют украинские власти и их западные спонсоры. Видимо, к тому времени и генерала Милли начали терзать сомнения, можно ли наступать без завоевания превосходства в воздухе.

Теперь генерал Залужный утверждает, что переход в контрнаступление без завоевания превосходства в воздухе равносилен атаке с луками и стрелами и в этом случае ему бы все сказали: «Ты что, спятил?»

По словам Валерия Залужного, его войска каждый день продвигаются вперед — пусть даже всего на 500 метров. «Это не шоу, — сказал Залужный, — это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день и каждый метр дается нам кровью».

В ходе планирования наступательной операции ВСУ прикрытие украинских войск в ходе наступления от ударов с воздуха украинскими военачальниками предполагалось осуществлять в основном огнем зенитных ракетных подразделений и малокалиберной зенитной артиллерии. По всей видимости, в штабах ВСУ полагали, что удары высокоточным оружием по российским аэродромам существенно снизят активность российской авиации.

Эти расчеты, судя по всему, оправдались далеко не в полной мере. Как отметил главнокомандующий ВСУ в интервью WP «наши войска на земле легко становятся мишенью противника» и «российские самолеты опустошают наши позиции».

Чтобы Украина в вооруженном противоборстве с Россией одержала верх, ВСУ надо по крайней мере добиться господства в воздухе (хотя бы в полосе предполагаемого наступления или контрудара оперативного масштаба, хотя бы на время), а также численного и качественного превосходства в артиллерии и бронетанковых войсках.

Это весьма непростая задача, даже с учетом помощи коллективного Запада. Особенно сложно она выглядит по срокам реализации. Раньше осени первые истребители от стран-поставщиков в ВСУ не поступят.



Для того чтобы воздушным силам Украины завоевать господство в воздухе или хотя бы сражаться на равных с российскими Воздушно-космическими силами, ВСУ требуется как минимум 100-120 многофункциональных истребителей (то есть три истребительно-авиационных полка по 42 машины в каждом – 36 боевых (три эскадрильи по 12 самолетов) и по 6 учебно-боевых истребителей («спарок»).

Как известно, военно-воздушные силы в любом военном конфликте должны поражать авиацию противника на земле и в воздухе, нарушать управление войсками и оружием неприятеля, поражать его резервы, срывать перевозки войск и материальных средств противника, прикрывать свои войска и объекты от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника, вести воздушную разведку и РЭБ.

Если ВВС по каким-то причинам не могут выполнять эти задачи, то их надо возлагать на другие виды вооруженных сил и роды войск, что, собственно говоря, и происходит в вооруженных силах Украины.

По канонам военного искусства наступательная операция начинается c воздушной кампании или серии массированных ракетно-авиационных ударов. Однако у ВСУ сегодня нет возможностей провести в жизнь подобные мероприятия в виду незначительного боевого состава своей авиации. Воздушные силы Украины во многом сохранили свою боеспособность в ходе спецоперации, но они по-прежнему малочисленны.

Выход руководство ВСУ, надо полагать, видит в массированном применении дальнобойного высокоточного оружия, которое должно привести к дезорганизации системы управления войсками и оружием ВС РФ, разгрому авиационной и противовоздушной группировок, нанесению поражения сухопутным группировкам, нарушению системы материально-технического обеспечения и разрушению элементов оперативного оборудования на театре военных действий.

Однако вследствие отсутствия господства в воздухе наступательная операция ВСУ пока так и не привела к каким-либо результатам оперативного характера. Но какие-либо окончательные выводы по результатам боевых действий делать на данном этапе пока преждевременно.

Ситуация находится в развитии, главные силы украинской армии в сражение еще не введены, обстановка может в любое время резко измениться, причем в любую из возможных сторон. В настоящее время противник продолжает методично продвигаться в районе Бахмута и на Запорожском направлении и ситуация там, надо прямо сказать, весьма напряженная.

Поэтому как от бравурных, так и пессимистических оценок в данный момент лучше воздержаться, поскольку иногда успех операции (боевых действий) решает ввод в бой последнего батальона.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

