«О нем говорит вся страна». Зеленский поручил уволить одесского военкома за виллу в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова. За сутки до этого издание «Украинская правда» написало, что уже после введения в стране военного положения семья Борисова купила недвижимость в Испании и другое имущество на $4,5 млн. Также украинский лидер поручил создать комиссию для проверки военкомов во всех регионах Украины на предмет коррупции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Занялись коррупционерами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному освободить от должности подозреваемого в коррупции главу Одесского территориального центра комплектации (аналог военного комиссариата) Евгения Борисова. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Борисов занимал пост начальника одесского военкомата с июля 2019 года.

«Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности так называемого одесского «военкома» — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — написал Зеленский.

Также украинский президент поручил создать комиссию для проверки военкомов во всех регионах Украины на предмет коррупции. Ее возглавит первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

«Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции) для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте», — написал Зеленский.

Все отрицал

За сутки до этого издание «Украинская правда» сообщило, что семья военного комиссара Одесской области Борисова купила виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн после введения на Украине военного положения в феврале 2022 года. Только виллу оценили в €4 млн. Также сообщалось, что в конце декабря 2022 года военком выезжал в эту страну на 20 дней.

По данным издания, вилла появилась у матери Борисова, у его жены — офисное помещение на главной улице Марбельи и несколько автомобилей. На территории виллы также заметили электромобиль Mercedes класса 2022 года стоимостью от $100 тыс. В беседе с изданием военком сначала отрицал наличие у его семьи имущества в Испании. Услышав о выписках из испанского реестра, Борисов признался, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а сам он не «влезает» в эти дела и не знает, есть ли у его семьи какая-либо недвижимость в королевстве.

В апреле 2023 года бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук сообщил, что мать Борисова после 24 февраля 2022 года стала владелицей виллы на курорте Марбелья в испанской Андалусии. Также экс-депутат утверждал, что военный комиссар получает огромный теневой доход от продажи «белых билетов». На фоне появления этой информации Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, а Государственное бюро расследований Украины возбудило производство по подозрению в злоупотреблении должностным положением во время призыва мужчин на фронт.

Позднее представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что Борисов вернулся к исполнению своих обязанностей, «поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности».

Услуга по отсрочке

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. 25 февраля 2022 года Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и мобилизации продлевали несколько раз, в последний раз — 2 мая 2023 года на 90 суток.

Украинские СМИ ранее писали о вручении повесток мужчинам призывного возраста прямо на улице. Всплывали кадры, на которых, как утверждается, сотрудники военкоматов заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Часто сообщения о таких инцидентах поступают из Одессы и Одесской области.

Издание «Страна» также писало о взятках, которые берут сотрудники украинских территориальных центров комплектации (военкоматов) за предоставление отсрочки или освобождение от призыва. Сумма услуги может достигать $12 тыс.