Российские войска предотвратили высадку украинского десанта на левый берег Днепра у Херсона

Вооруженные силы России сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». Речному десанту Вооруженных сил Украины не удалось высадиться на территории села Бабино. Еще один самолет противника ретировался. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Высадиться не удалось

Зенитчики российского соединения группировки войск «Днепр» сбили самолет Су-25 украинской стороны на Херсонском направлении. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

По словам собеседника издания, 5 июня речному десанту Вооруженных сил Украины не удалось высадиться на территории села Бабино Херсонской области. «Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки. Из двух Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения группировки войск «Днепр»», — сказал представитель экстренных служб.

Также известно, что второй украинский самолет вышел из боя, не сумев выполнить задачу.

Российская сторона сбила самолет из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». Обломки воздушного судна упали в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области. Украинским военным так и не удалось высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, как они планировали.

Су-25

Штурмовик советских времен Су-25 или «Грач» используют для поддержки сухопутных войск. Летательный аппарат создали в 1970-х годах. Эти самолеты выпускали до распада СССР в 1991 году. Затем Россия возобновила выпуск Су-25 в 2009 году в новейших модификациях.

Су-25 оснащен двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2. Штурмовик может нести различное вооружение на 10 точках внешней подвески. Су-25 может разогнаться до максимальной скорости 950 км/ч. Практическая дальность полета воздушного судна составляет около 600 км.

Этот самолет использует и Российская армия. В начале мая в пресс-службе «Ростеха» сообщили о намерении доработать эту модель военного самолета под новые средства поражения, исходя из опыта его применения в ходе специальной военной операции России на Украине.

За последние два месяца

В конце прошлой недели в пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, один — в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики (ДНР), второй — в донецком селе Раздоловка.

В первой половине мая российским ПВО удалось сбить самолет Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Белозерка в Херсонской области. Тогда в Минобороны заявили о перехвате трех реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS и еще одной тактической ракете «Точка-У». Тогда же портал «Русская весна» сообщил, что российские зенитчики сбили штурмовик Су-25 ВСУ при попытке атаковать ВС РФ у Херсона.

В апреле российская авиация сбила в ДНР вертолет Ми-8, принадлежащей украинской армии. В тот же период в Минобороны России заявляли о поражении украинского Су-24 в районе населенного пункта Липовка в ДНР в результате работы Воздушно-космических сил России.