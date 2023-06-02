«Будет кровавая бойня». В Венгрии посоветовали Украине отказаться от наступления

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал убедить Москву и Киев вернуться к переговорам и предотвратить возможное контрнаступление украинских войск. По словам политика, несмотря на то что его опыт в армии насчитывает полтора года, он осознает, что наступающая сторона может понести большие потери. В то же время военные аналитики полагают, что украинская армия столкнется со множеством препятствий во время контрнаступления, несмотря на подготовку и поставки вооружений.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал предотвратить контрнаступление Вооруженных сил Украины, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе у украинской стороны.

«Надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и начале мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней», — сказал он в интервью радиостанции Kossuth.

Венгерский премьер объяснил, что украинская армия понесет огромные потери в случае начала атаки.

«Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — сказал Орбан.

По словам премьера, подготовка к контрнаступлению — «это дело украинцев», а не его прерогатива. Однако, по его мнению, нужно учитывать численность населения обеих стран: в России оно составляет около 140 млн человек, а на Украине — около 40 млн.

В этих условиях, считает Орбан, проведение крупных стратегических наступлений приведет к «кровавой бойне».

Венгрия в отличие от многих стран Европы не поставляет Украине технику и вооружение, объясняя это желанием избежать эскалации. Кроме того, власти Венгрии критикуют санкции Евросоюза против РФ, считая, что ограничения больше вредят европейским странам, а не Москве.

Риск эскалации «по спирали»

В свою очередь в Пекине убеждены, что военные действия на территории Украины можно прекратить, остановив поставки вооружений в зону боевых действий. Такое мнение выразил спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

«Если действительно есть желание остановить войну, спасти жизни и добиться мира, нужно прекратить поставлять вооружения в зону боевых действий», — заявил эмиссар КНР.

По мнению политика, в противном случае есть опасность непрерывной эскалации «по спирали». Ли Хуэй признал, что на пути дипломатического урегулирования «много трудностей и разногласий», однако украинские власти заверили его, что «желают мира и дорожат им».

«И я ощутил, что обе стороны [Россия и Украина] не закрыли намертво двери для переговоров», — сказал он.

Препятствия для контрнаступления

The Washington Post отмечает, что украинская армия столкнется со множеством препятствий во время контрнаступления. В частности, украинским солдатам придется проходить через собственные минные поля, разминировать которые будет довольно сложно.

«Я сильно переживаю, что Украина не сможет справиться с масштабом этих трудностей», — цитирует издание слова бывшего инженера армии США Стива Даннера.

Еще одним препятствием на пути украинских сил газета назвала специально разработанные российские укрепления, предназначенные для того, чтобы направить любые отряды в ловушку, где они попадут под обстрел артиллерией.

«Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую войну», — заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Полковник Управления инженерных войск Украины Сергей Матвейчук сказал изданию, что Россия создала «массивную систему инженерных заграждений», которые представляют собой «серьезное препятствие для мобильности войск». При этом, указывает WP, союзники поставили Украине технику для разминирования, не разглашая точное ее количество.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 июня сообщил, что украинские войска завершили создание ударных группировок для наступления на Запорожском направлении.

«Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже», — написал он в Telegram-канале.

Украина неоднократно заявляла о планах начать наступление весной-летом 2023 года. 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон ожидает начала контрнаступления ВСУ летом. 29 мая командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время контрнаступления «скоро наступит».