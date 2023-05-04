«Опасения по поводу утечек преувеличены». Почему США в курсе замыслов Залужного

В публикации Politico отмечается, что украинская сторона не делится сведениями о будущем контрнаступлении, в том числе о том, когда, где и сколько войск планируется вывести на позиции для проведения операции. Издание ссылается на европейских чиновников, которые находятся в контакте с украинскими военачальниками.
По их словам, Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении, включая его сроки, расположение и численность войск, которые планируется перебросить для проведения операции.
Украина пока еще делится некоторыми основными разведданными с США, европейскими странами, которые поддерживали ее вооружениями в течение последнего года, сообщает Politico. По мнению издания, киевские власти работают над тем, чтобы предотвратить масштабное распространение деталей, связанных с планированием боевых действий. Источник сообщил изданию, что правительство Украины также скрывает от своих законодателей подробности о контрнаступлении.
Товарищ Сталин по поводу источника издания Politico наверняка бы сказал: «Это не «источник», а дезинформатор».
К примеру, Politico упоминает о каких-то европейских чиновниках, которые якобы находятся в контакте с украинскими военачальниками. Для начала отметим, что число генералов и офицеров Генерального штаба ВСУ, допущенных к оперативно-стратегическому планированию в полном объеме, крайне невелико. Их можно перечислить с помощью пальцев одной руки. И чтобы предположить, что именно эти персоналии находятся в контакте с некими европейскими чиновниками, нужно очень большое воображение.
Неписанный кодекс офицера Генерального штаба рекомендует максимально сократить возможный круг общения с любыми лицами вне службы, никаких сомнительных знакомств при этом тем более не заводить, даже с товарищами по работе вопросы планирования применения вооруженных сил обсуждать исключительно только в части, касающейся круга обязанностей того или иного офицера или генерала.
А в случае публикации Politico украинские военные якобы находятся в контакте с европейскими чиновниками. Гипотетически подобное возможно только с санкции высшего руководства ВСУ, а обсуждаемый круг вопросов никак не должен касаться деталей оперативного планирования. Общение с представителями других государств на официальных приемах (а никаких встреч неформального характера у генштабистов с иностранцами не может быть по определению) должно ограничиваться исключительно фразами общего характера, полагающимися в этом случае по этикету – и не более того.
Далее. По версии Politico, украинские военные назвали предполагаемую утечку секретных документов Пентагона, осуществленную военнослужащим ВВС Национальной гвардии США Джейком Тейшейрой, одной из причин, по которой Киев не делится с Вашингтоном информацией о контрнаступлении.
Однако ефрейтор Джейк Даглас Тейшейра (а именно этому званию соответствует рядовой первого класса в ВС США) не выложил в интернет ни одного документа, касающегося возможного плана наступательной операции ВСУ – ни оперативной части на карте с приложением пояснительной записки, ни календарного плана подготовки операции, ни плана создания и развертывания группировок войск для перехода в наступление, ни плана огневого поражения, ни многих десятков других документов, без которых в принципе невозможно проведение любой наступательной операции. Так что опасения по поводу возможных утечек сильно преувеличены.
Что касается фразы из материала Politico «правительство Украины не планирует рассказывать о деталях весеннего контрнаступления своим союзникам», то она явно свидетельствует о непонимании редакцией издания особенностей оперативно-стратегического планирования. «Правительство» не входит в круг лиц, допущенных к разработке плана наступательной операции. Из этой же оперы и другое предложение Politico – «правительство Украины также скрывает от своих законодателей подробности о контрнаступлении». Законодатели также не входят в круг лиц, допущенных к оперативно-стратегическому планированию.
Явное недоумение у специалистов вызывает и фраза из материала Politico «Украина пока еще делится некоторыми основными разведданными с США, европейскими странами, которые поддерживали ее вооружениями в течение последнего года». На самом деле в этой сфере все происходит исключительно с обратным знаком. Это на основании данных разведывательного сообщества США во многом осуществляется боевое применение ВСУ. И только так, и никак иначе.
Как ранее писала «Газета.Ru», планы наступательных операций ВСУ на весеннюю кампанию (на соответствующих направлениях), включающие планы создания и развертывания ударных группировок, огневого поражения, инженерного обеспечения, тылового и технического обеспечения и многие другие документы, украинские военные уже давно отработали и утвердили. И, следует непременно заметить, согласовали с руководством США и НАТО.
Поступившего от коллективного Запада вооружения и военной техники (ОБТ Leopard 2 и Challenger 2, БМП M2 Bradley и БТР Stryker, самоходной артиллерии и средств ПВО) вооруженным силам Украины хватит для создания как минимум двух ударных группировок. Задача перед ВСУ, скорее всего, формулируется следующим образом – в ходе весенних наступательных операций в предельно короткие сроки выйти к побережью Азовского моря, а также добиться оперативно значимого успеха на Донецком/Луганском направлениях.
Политики и военные Запада имеют полное право заявить – «мы обеспечили ВСУ разведывательной информацией, помогли им создать систему управления и связи (в ВСУ – система «Дельта»), передали им свое современное вооружение и военную технику, боеприпасы и другие материальные средства, и мы не можем допустить, чтобы все перечисленное выше было дискредитировано в ходе предстоящих военных действий. По этим причинам военное поражение Украины в весенней кампании для нас недопустимо по определению». Поэтому-то ставки в предстоящей вооруженной борьбе исключительно высоки.
Говорить же о том, что украинские разработчики наступательной операции что-то утаивали от специалистов ВС США на различных этапах планирования «контрнаступа», означает на практике непонимание того, как дело обстоит на самом деле.