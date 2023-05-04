«Опасения по поводу утечек преувеличены». Почему США в курсе замыслов Залужного

Правительство Украины не планирует раскрывать детали весеннего контрнаступления своим союзникам, чтобы предотвратить утечку секретной информации, написало издание Politico со ссылкой на источники. Как дело обстоит на самом деле, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В публикации Politico отмечается, что украинская сторона не делится сведениями о будущем контрнаступлении, в том числе о том, когда, где и сколько войск планируется вывести на позиции для проведения операции. Издание ссылается на европейских чиновников, которые находятся в контакте с украинскими военачальниками.

По их словам, Украина назвала предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин, по которой Киев не делится информацией о контрнаступлении, включая его сроки, расположение и численность войск, которые планируется перебросить для проведения операции.

Украина пока еще делится некоторыми основными разведданными с США, европейскими странами, которые поддерживали ее вооружениями в течение последнего года, сообщает Politico. По мнению издания, киевские власти работают над тем, чтобы предотвратить масштабное распространение деталей, связанных с планированием боевых действий. Источник сообщил изданию, что правительство Украины также скрывает от своих законодателей подробности о контрнаступлении.

Товарищ Сталин по поводу источника издания Politico наверняка бы сказал: «Это не «источник», а дезинформатор».

К примеру, Politico упоминает о каких-то европейских чиновниках, которые якобы находятся в контакте с украинскими военачальниками. Для начала отметим, что число генералов и офицеров Генерального штаба ВСУ, допущенных к оперативно-стратегическому планированию в полном объеме, крайне невелико. Их можно перечислить с помощью пальцев одной руки. И чтобы предположить, что именно эти персоналии находятся в контакте с некими европейскими чиновниками, нужно очень большое воображение.

Неписанный кодекс офицера Генерального штаба рекомендует максимально сократить возможный круг общения с любыми лицами вне службы, никаких сомнительных знакомств при этом тем более не заводить, даже с товарищами по работе вопросы планирования применения вооруженных сил обсуждать исключительно только в части, касающейся круга обязанностей того или иного офицера или генерала.

А в случае публикации Politico украинские военные якобы находятся в контакте с европейскими чиновниками. Гипотетически подобное возможно только с санкции высшего руководства ВСУ, а обсуждаемый круг вопросов никак не должен касаться деталей оперативного планирования. Общение с представителями других государств на официальных приемах (а никаких встреч неформального характера у генштабистов с иностранцами не может быть по определению) должно ограничиваться исключительно фразами общего характера, полагающимися в этом случае по этикету – и не более того.

Далее. По версии Politico, украинские военные назвали предполагаемую утечку секретных документов Пентагона, осуществленную военнослужащим ВВС Национальной гвардии США Джейком Тейшейрой, одной из причин, по которой Киев не делится с Вашингтоном информацией о контрнаступлении.

Однако ефрейтор Джейк Даглас Тейшейра (а именно этому званию соответствует рядовой первого класса в ВС США) не выложил в интернет ни одного документа, касающегося возможного плана наступательной операции ВСУ – ни оперативной части на карте с приложением пояснительной записки, ни календарного плана подготовки операции, ни плана создания и развертывания группировок войск для перехода в наступление, ни плана огневого поражения, ни многих десятков других документов, без которых в принципе невозможно проведение любой наступательной операции. Так что опасения по поводу возможных утечек сильно преувеличены.

Что касается фразы из материала Politico «правительство Украины не планирует рассказывать о деталях весеннего контрнаступления своим союзникам», то она явно свидетельствует о непонимании редакцией издания особенностей оперативно-стратегического планирования. «Правительство» не входит в круг лиц, допущенных к разработке плана наступательной операции. Из этой же оперы и другое предложение Politico – «правительство Украины также скрывает от своих законодателей подробности о контрнаступлении». Законодатели также не входят в круг лиц, допущенных к оперативно-стратегическому планированию.

Явное недоумение у специалистов вызывает и фраза из материала Politico «Украина пока еще делится некоторыми основными разведданными с США, европейскими странами, которые поддерживали ее вооружениями в течение последнего года». На самом деле в этой сфере все происходит исключительно с обратным знаком. Это на основании данных разведывательного сообщества США во многом осуществляется боевое применение ВСУ. И только так, и никак иначе.

Как ранее писала «Газета.Ru», планы наступательных операций ВСУ на весеннюю кампанию (на соответствующих направлениях), включающие планы создания и развертывания ударных группировок, огневого поражения, инженерного обеспечения, тылового и технического обеспечения и многие другие документы, украинские военные уже давно отработали и утвердили. И, следует непременно заметить, согласовали с руководством США и НАТО.

Поступившего от коллективного Запада вооружения и военной техники (ОБТ Leopard 2 и Challenger 2, БМП M2 Bradley и БТР Stryker, самоходной артиллерии и средств ПВО) вооруженным силам Украины хватит для создания как минимум двух ударных группировок. Задача перед ВСУ, скорее всего, формулируется следующим образом – в ходе весенних наступательных операций в предельно короткие сроки выйти к побережью Азовского моря, а также добиться оперативно значимого успеха на Донецком/Луганском направлениях.

Политики и военные Запада имеют полное право заявить – «мы обеспечили ВСУ разведывательной информацией, помогли им создать систему управления и связи (в ВСУ – система «Дельта»), передали им свое современное вооружение и военную технику, боеприпасы и другие материальные средства, и мы не можем допустить, чтобы все перечисленное выше было дискредитировано в ходе предстоящих военных действий. По этим причинам военное поражение Украины в весенней кампании для нас недопустимо по определению». Поэтому-то ставки в предстоящей вооруженной борьбе исключительно высоки.

Говорить же о том, что украинские разработчики наступательной операции что-то утаивали от специалистов ВС США на различных этапах планирования «контрнаступа», означает на практике непонимание того, как дело обстоит на самом деле.