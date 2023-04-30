«Не можем его съесть — рот порвешь»: Зеленский сравнил конфликт на Украине с пирогом

Президент Украины в разговоре с журналистом Дмитрием Комаровым считает, что конфликт на Украине — это как пирог, который нужно разделить на кусочки. Каждый из кусочков — «победа». В интервью он также показал, как живет в офисе на Банковой, что у него есть в кабинете и выходит ли на улицу.

В интервью журналисту Дмитрию Комарову президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на кусочки. Об этом он сказал в документальном фильме «Рік. За кадром», опубликованном 29 апреля на YouTube.

«Конфликт – как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему», – сказал он.

По мнению Зеленского, «беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки»: «И это победы. Одна за другой. Иногда параллельно, но большинство все же идет последовательно».

В этом документальном фильме также показан офис Владимира Зеленского, где он живет: его кабинет, комната, кровать. Президент Украины рассказал, что сначала его охрана не хотела выпускать на улицу. Но сейчас он занимается спортом – в кадр также попали его идеально чистые белые кроссовки. В кабинете есть много подарков. В том числе Зеленский рассказал о статуэтке Оскара, который ему привез Шон Пенн.

В день выпуска интервью Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление и без истребителей США F-16.

«Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители», – приводит слова Зеленского Telegram-канал его офиса.

Глава страны подчеркнул, что украинской армии будет тяжело без западной авиации и она понесет большие потери. 29 апреля также стало известно, что Зеленский уверен, что в ходе контрнаступления ВСУ удастся захватить Крымский полуостров. Об этом он заявил в интервью финскому изданию Yle.

«Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров», — говорится в публикации.

После этого зампред Совбеза России Владимир Медведев призвал полностью разгромить «киевский режим» и уничтожить личный состав и технику ВСУ при контрнаступлении.

За день до этого, 28 апреля, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями.

«Нет доверия этой власти, нет, никому не доверяйте, они не могут ничего сделать. Запад Украине помочь не может, никакого пока наступления не готово», — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Эксперт посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий. По его словам, в районе Артемовска (украинское название – Бахмут) ВСУ находятся в тяжелом состоянии.

В Министерстве обороны Украины утверждают обратное: глава ведомства Алексей Резник ранее заявил, что ВСУ «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. Но пока украинские военные прошли не все курсы обучения управлению западной техникой.

Параллельно с этим обсуждаются и переговоры. Многие страны готовы способствовать мирному разрешению конфликта. Свое видение, в том числе представил и Китай. Ранее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. После этого украинский политик в очередной раз подчеркнул, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто за счет компромиссов по территориальному вопросу, страна должна сохраниться в границах 1991 года.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что во время переговоров лидеров России и Китая о таком условии речи не было. В то же время он заявил, что Кремль «готов приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей».

«Мы готовы это приветствовать. А что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога», – сказал представитель Кремля 26 апреля. В то же время Россия неоднократно заявляла, что выступает против условия Украины по границам 1991 года.