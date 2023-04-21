Новым командующим ТОФ стал адмирал Виктор Лиина с Балтфлота

Новым командующим Тихоокеанским флотом России назначен адмирал Виктор Лиина. Ему 55 лет – он на 10 лет моложе своего предшественника, адмирала Сергея Авакянца, ушедшего в отставку по достижению предельного срока службы. Лиина начинал карьеру военного моряка на Северном флоте, на подлодках.

Адмирал Виктор Лиина стал новым командующим Тихоокеанским флотом ВМФ РФ, перейдя туда с поста командующего Балтфлотом. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Адмирал <…> сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца», — сказал собеседник агентства.

Официально эту информацию ТАСС на момент публикации не подтверждает.

Балтийский флот, заявляли ранее источники агентства, может возглавить вице-адмирал Владимир Воробьев — он ранее занимал должность замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Кроме того, указывалось, что экс-командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц недавно отпраздновал 65-й день рождения – то есть истек его предельный срок военной службы.

Виктор Лиина родился в Псковской области в городе Печоры в 1968 году. Военную карьеру начинал инженером штурманской боевой части на подводной лодке Северного флота. С 1999 по 2004 годы командовал 74-м экипажем атомных подводных ракетных крейсеров «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок СФ.

В 2010 году Лиина стал командовать Беломорской военно-морской базой Северного флота, а в 2012-м получил звание контр-адмирала и был назначен командующим Войсками и силами на северо-востоке России – оперативным объединением отечественного ВМФ.

В 2014 году поступил в Военную академию Генерального штаба ВС РФ, окончив ее в 2016 году стал первым замкомандующего Черноморским флотом.

В 2019 году Лиина стал замглавы Генштаба, а в 2021 году был назначен командующим Балтфлотом.

Накануне сообщения о назначении Лиины на пост командующего ТОФ на флоте прошла внезапная проверка боеготовности. Как передает пресс-служба МО РФ, это мероприятие показало высокую готовность Вооруженных сил РФ к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

«Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены», — сказали в военном ведомстве.

После окончания учебных мероприятий пресс-служба ТОФ сообщила, что командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц ушел в отпуск с последующим увольнением в запас.

При этом президент РФ Владимир Путин оценил первый этап внезапной проверки боеготовности ТОФ как «прошедший на очень высоком уровне».

Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2012 года. После известий о его отпуске постпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что адмирал займет пост главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.