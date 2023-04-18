Алиев призвал карабахских армян уезжать или принимать гражданство Азербайджана

Живущие в Нагорном Карабахе армяне должны либо покинуть регион, либо принять азербайджанское гражданство, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он добавил, что Баку желает подписать вскоре мирное соглашение с Ереваном и положить конец военному конфликту. Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что мир наступит тогда, когда международное сообщество признает территорию страны в границах Армянской ССР. В ее состав Нагорный Карабах в советское время не входил.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны или принять азербайджанское гражданство, или уехать из региона. Об этом в эфире AzTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства», — сказал он.

По словам Алиева, Баку намерен в ближайшее время подписать мирное соглашение, чтобы положить конец армяно-азербайджанскому конфликту.

18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что взаимное недоверие стало принципиальным вопросом для Еревана и Баку, и пока неизвестно, как найти выход из этой ситуации.

«Принципиальный вопрос — это взаимное недоверие, что, наверное, естественно после всего этого. Но теперь необходимо понять, как решить эту проблему», — отметил Пашинян.

Он добавил, что в армяно-азербайджанских отношениях есть множество различных проблем и нюансов. Армянский премьер подчеркнул, что для его страны мир наступит тогда, когда международное сообщество признает территорию страны в границах Армянской ССР. В ее состав Нагорный Карабах в советское время не входил.

По его словам, в ответ Ереван откажется от любых территориальных претензий к другим странам. Пашинян отметил, что Ереван готов признать Азербайджан в границах Азербайджанской ССР, если Баку признает Армению в границах Армянской ССР.

«Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран», — сказал Пашинян.

11 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что работа над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией идет не так гладко, как хотелось бы, однако альтернативы этому нет.

Он также отметил, что отношения между соседями должны быть нормальными, «даже несмотря на тяжелейшую историю».

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря. Однако мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится почти 30 лет. Во времена Советского Союза территория Нагорного Карабаха, где проживают в основном армяне, входила в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах провозгласил себя республикой и отделился от Азербайджана.

Азербайджанские власти неоднократно пытались вернуть эту территорию, заявляя, что она оккупирована армянами. Армянская сторона утверждает, что Баку пытается захватить земли армян, которые будут за них бороться.