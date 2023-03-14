Беспилотник США потерпел крушение над Черным морем. В Белом доме винят российских летчиков

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент после крушения американского беспилотника над Черным морем. Как сообщили в ВС США, российские Су-27 перехватили в небе над акваторией дрон-разведчик MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его «вынужденно утопили» сами американцы. Минобороны России отрицает применение вооружения и физический контакт с летательным аппаратом США.

Госдепартамент США вызвал посла РФ Анатолия Антонова в связи с инцидентом над Черным морем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса.

«Мы вызываем российского посла, ожидаем встречи позднее сегодня», — сказал он журналистам.

Как сообщил позднее Антонов, он встретился с Карен Донфид, помощницей главы Госдепа Энтони Блинкена. Вопрос о «последствиях» для России не поднимался. Посол рассказал журналистам, что Москва считает крушение беспилотника провокацией. По его словам, Россия не стремится к конфронтации с США. Антонов заверил, что российские истребители не применяли оружие в ходе инцидента.

Европейское командование Вооруженных сил США заявило ранее 14 марта, что два российских истребителя Су-27 перехватили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper в небе над Черным морем.

Согласно позиции Вашингтона, один из самолетов «задел винт беспилотника», после чего американские военные были вынуждены затопить дрон в море.

Как заявил командующий EUCOM генерал ВВС США Джеймс Геккер, беспилотник «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него». Геккер назвал «небезопасными» действия российских летчиков.

Президент США Джо Байден поставлен в известность относительно инцидента.

«Нередки случаи перехвата американских самолетов российскими над Черным морем. Но этот случай, очевидно, заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно и непрофессионально все было сделано», — сказал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Министерство обороны РФ отвергло обвинения США. Согласно заявлению российского военного ведомства, дрон проводил полет «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции [на Украине]».

МО РФ также утверждает, что сообщало ранее об установлении этой временной бесполетной зоны. Позиция ведомства такова, что российские Су-27, поднятые на перехват цели, «не применяли бортовое вооружение, в контакт с БПЛА не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».

«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорится в заявлении пресс-службы МО.

Ударный беспилотник MQ-9 Reaper может развивать скорость свыше 400 км/ч, время автономного полета – до 24 часов. Он также может быть вооружен десятком ракет Hellfire класса «воздух-земля». Закупочная стоимость единицы МQ-9 Reaper для ВВС США у компании General Atomics Aeronautical Systems (подразделения корпорации General Dynamics) по состоянию на 2021 год составляла $56,5 млн. Для сравнения, один Су-27 на мировом рынке стоит порядка $30-35 млн.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что американский беспилотник вылетел на разведку.

«Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. <…> Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — отметил Райдер.

В ответ на вопрос о наличии оружия у того конкретного беспилотника пресс-секретарь Пентагона ответил, что «не будет вдаваться в специфику».

Райдер отказался уточнять, планируют ли США пытаться поднять со дна MQ-9 Reaper, но считает, что российский Черноморский флот пока не получил части беспилотника.

«Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат. Но, опять же, что касается наших попыток поднять его, сейчас не располагаю новой информацией. Я бы направил вас к ВМС США по вопросу о том, какими средствами они располагают в этом регионе», — заявил Райдер.

Он также отказался отвечать, есть ли на борту беспилотника секретные технические средства разведки, которые могли бы попасть в руки российским военным.

Су-27 против разведчика

29 января 2018 года Су-27 перехватил возле Ялты американский самолет-разведчик EP-3E Aries. Истребитель сравнялся с американским аппаратом и продемонстрировал его экипажу ракеты, сообщали российские СМИ.

В Пентагоне эту операцию назвали «крайним примером пренебрежения российскими военными международными соглашениями и нормами» и призвали Москву «прекратить эти небезопасные действия, увеличивающие риск просчетов и создающие угрозы летному составу обеих сторон, а также столкновений в воздухе».

В свою очередь, российское военное ведомство заверило, что маневры Су-27 были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика. В министерстве также отметили, что «если для американских летчиков осознание этого факта [перехвата] является причиной депрессий и фобий», то им рекомендуется «в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения». В ответ Пентагон заявил, что продолжит полеты у российских берегов, аргументировав это тем, что «Черное море — это международное воздушное пространство».