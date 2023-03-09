Рэпер Птаха вышел на связь после исчезновения на сутки в ДНР

8 марта СМИ сообщили, что российский рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР — спустя сутки оказалось, что обстрела не было. Птаха вышел на связь и признался, что видео с его участием, после которого начали появляться новости, было постановочным. По словам исполнителя, он хотел «потроллить» украинцев, которые снимают кадры на передовой.

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) вышел на связь спустя сутки после сообщений об обстреле, под который он попал в Донецке. Об этом RT сообщила представительница артиста Марина Евстифеева.

По ее словам, кадры обстрела оказались постановочными. Птаха вместе с еще одним музыкантом решили «потроллить украинских звезд-солдат, которые являются показательными фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля».

Евстифеева рассказала, что с рэпером все в порядке. Сейчас он находится в Ростовской области. А кадры фейкового обстрела были сняты на полигоне.

6 марта Нуриев в беседе с РИА Новости сообщил, что приехал в ДНР с гуманитарной помощью. Он также анонсировал осенью 2023 года выход фильма «Брат-3», в котором исполнил одну из главных ролей.

Спустя два дня, 8 марта, ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР написал, что Птаха попал под обстрел в Донецке. По этим данным, артист приехал выступить перед бойцами, но в этот момент начались артиллерийские удары, после чего связь с ним прервалась.

Позже Евстифеева подтвердила, что родные и коллеги не могут дозвониться до Нуриева — он не брал трубку, телефон оставался вне зоны действия сети. В это же время в сети распространилось видео «обстрела». На кадрах Птаха в военной экипировке и шлеме снимает себя на камеру. В какой-то момент раздаются звуки стрельбы, кто-то вскидывает автомат. После этого камера падает на землю, и запись прерывается.

После того, как Евстифеева подтвердила, что с рэпером все в порядке, он выложил в соцсети ролик, являющийся продолжением первого. На нем камера лежит на земле, слышны звуки стрельбы. Затем ее берет Нуриев и объясняет, что именно так якобы снимают ролики украинские бойцы, находящиеся на передовой. Артист также показал, что находится на полигоне.

41-летний Нуриев — уроженец Баку. Его отец по национальности армянин, а мать — азербайджанка. В возрасте 9 лет семья будущего артиста покинула Азербайджан и переехала в Москву из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Свой творческий псевдоним Птаха выбрал из-за сходства в одежде с героем фильма «Над кольцом». В этой спортивной драме известный американский рэпер Тупак Шакур играл криминального авторитета Брэди — «Пташка».

Музыкальную карьеру Нуриев начала в 1996 году в группе «Отверженные». В 2001 году у коллектива выходит первый студийный альбом «Архив», после чего Птаха уходит из него.

В начале 2000-х годов рэпер выпускает сольные трэки, а затем объединяется вместе с Гуфом и Slim для записи нескольких пластинок в составе Centr. За песню «Город дорог» группа стала победителем MTV Russia Music Awards 2008 в категории «Лучший хип-хоп-проект».

В 2010 году Птаха покинул Centr и создал новый сольный проект под псевдонимом Зануда. Сам он объяснял, что становится старше и «начинает нудеть». Затем объединившись с другими музыкантами, Нуриев основывает группу «Три кита», которая существует до сих пор.

В последние годы Птаха выпускал сольные записи, возвращался в Centr и записывал с ними мини-альбом, участвовал в батлах с другими рэперами и занимался предпринимательством. В частности, он был сооснователем звукозаписывающего музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения «ЦАО Records».

В 2006 году Нуриев снялся в эпизодической роли в фильме «Жара», а в 2008-м у Федора Бондарчука в фантастической картине по роману братьев Стругацких «Обитаемый остров».

Птаха неоднократно публично конфликтовал с другими музыкантами из хип-хоп среды. В частности, у него были разногласия с Гуфом, Лигалайзом, Бастой и другими. В 2017 году артист выпустил клип на песню, в которой осудил участников массовых протестных акций, назвав их «мажорами», выходящими на улицу на американские деньги. В ответ его обвинили в работе на власть.