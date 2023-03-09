Рэпер Птаха вышел на связь после исчезновения на сутки в ДНР

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) вышел на связь спустя сутки после сообщений об обстреле, под который он попал в Донецке. Об этом RT сообщила представительница артиста Марина Евстифеева.
По ее словам, кадры обстрела оказались постановочными. Птаха вместе с еще одним музыкантом решили «потроллить украинских звезд-солдат, которые являются показательными фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля».
Евстифеева рассказала, что с рэпером все в порядке. Сейчас он находится в Ростовской области. А кадры фейкового обстрела были сняты на полигоне.
6 марта Нуриев в беседе с РИА Новости сообщил, что приехал в ДНР с гуманитарной помощью. Он также анонсировал осенью 2023 года выход фильма «Брат-3», в котором исполнил одну из главных ролей.
Спустя два дня, 8 марта, ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств ДНР написал, что Птаха попал под обстрел в Донецке. По этим данным, артист приехал выступить перед бойцами, но в этот момент начались артиллерийские удары, после чего связь с ним прервалась.
Позже Евстифеева подтвердила, что родные и коллеги не могут дозвониться до Нуриева — он не брал трубку, телефон оставался вне зоны действия сети. В это же время в сети распространилось видео «обстрела». На кадрах Птаха в военной экипировке и шлеме снимает себя на камеру. В какой-то момент раздаются звуки стрельбы, кто-то вскидывает автомат. После этого камера падает на землю, и запись прерывается.
После того, как Евстифеева подтвердила, что с рэпером все в порядке, он выложил в соцсети ролик, являющийся продолжением первого. На нем камера лежит на земле, слышны звуки стрельбы. Затем ее берет Нуриев и объясняет, что именно так якобы снимают ролики украинские бойцы, находящиеся на передовой. Артист также показал, что находится на полигоне.
41-летний Нуриев — уроженец Баку. Его отец по национальности армянин, а мать — азербайджанка. В возрасте 9 лет семья будущего артиста покинула Азербайджан и переехала в Москву из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Свой творческий псевдоним Птаха выбрал из-за сходства в одежде с героем фильма «Над кольцом». В этой спортивной драме известный американский рэпер Тупак Шакур играл криминального авторитета Брэди — «Пташка».
Музыкальную карьеру Нуриев начала в 1996 году в группе «Отверженные». В 2001 году у коллектива выходит первый студийный альбом «Архив», после чего Птаха уходит из него.
В начале 2000-х годов рэпер выпускает сольные трэки, а затем объединяется вместе с Гуфом и Slim для записи нескольких пластинок в составе Centr. За песню «Город дорог» группа стала победителем MTV Russia Music Awards 2008 в категории «Лучший хип-хоп-проект».
В 2010 году Птаха покинул Centr и создал новый сольный проект под псевдонимом Зануда. Сам он объяснял, что становится старше и «начинает нудеть». Затем объединившись с другими музыкантами, Нуриев основывает группу «Три кита», которая существует до сих пор.
В последние годы Птаха выпускал сольные записи, возвращался в Centr и записывал с ними мини-альбом, участвовал в батлах с другими рэперами и занимался предпринимательством. В частности, он был сооснователем звукозаписывающего музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения «ЦАО Records».
В 2006 году Нуриев снялся в эпизодической роли в фильме «Жара», а в 2008-м у Федора Бондарчука в фантастической картине по роману братьев Стругацких «Обитаемый остров».
Птаха неоднократно публично конфликтовал с другими музыкантами из хип-хоп среды. В частности, у него были разногласия с Гуфом, Лигалайзом, Бастой и другими. В 2017 году артист выпустил клип на песню, в которой осудил участников массовых протестных акций, назвав их «мажорами», выходящими на улицу на американские деньги. В ответ его обвинили в работе на власть.