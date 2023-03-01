Минобороны сообщило об отражении массированной атаки беспилотников на Крым

Российские войска отбили атаку 10 ударных БПЛА на Крым — шесть были сбиты силами ПВО, еще четыре поражены радиоэлектронными средствами борьбы, сообщили в Минобороны. Днем ранее в Подмосковье упал начиненный взрывчаткой беспилотник, на Кубани и в Адыгее также фиксировались атаки дронов. Депутат Госдумы Андрей Картаполов считает, что на все гражданские объекты военных средств ПВО не хватит. По его мнению, крупные компании могут самостоятельно покупать комплексы противодействия БПЛА.

Атака на Крым

Вооруженные силы России отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом 1 марта сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО», — уточнил он. Еще четыре дрона были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы, добавил Конашенков.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений и повреждений наземных объектов также нет. Еще 15 украинских дронов были сбиты за сутки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Что советуют компаниям

Российские корпорации и другие крупные коммерческие организации могут самостоятельно оснащать свои объекты средствами борьбы с беспилотными летающими аппаратами. Такое мнение в эфире канала «Соловьев - Live» выразил председатель думского комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов.

«Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые в общем-то производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе», — сказал депутат.

Картаполов поделился своим мнением на фоне падения боевого беспилотника в Коломенском районе Московской области 28 февраля. По словам парламентария, самостоятельная защита компаний от нападений с воздуха полезна не только в период проведения специальной военной операции, но и в целом в рамках противодействия террористическим угрозам.

Бывший замминистра обороны объяснил, что военные средства ПВО защищают важные государственные объекты и прикрывают лишь наиболее крупные инфраструктурные. Но помимо них существуют нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы, находящиеся в частной собственности. И обеспечить всех их защитой от потенциальных атак дронов невозможно.

Атака на Подмосковье

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения со взрывчаткой нашли за забором принадлежащей «Газпрому» компрессорной станции в Подмосковье около деревни Губастово днем во вторник.

По словам главы региона Андрея Воробьева, судя по всему, целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры, однако он не взорвался. В результате повреждений на земле не было, никто не пострадал. В ФСБ позже сообщили, что дрон нес около 1 кг взрывчатки C4

Ранее в этот же день об атаках дронов на объекты гражданской инфраструктуры сообщали власти Краснодарского края и Адыгеи. В первом случае произошел пожар на нефтебазе в Туапсе. Во втором случае дрон упал в Гиагинском районе республики и не нанес никакого ущерба.

«Гражданские» способы борьбы с дронами

С начала спецоперации на Украине обе стороны активно применяют беспилотники для разведки и ведения боевых действий. Речь идет не только о специализированных военных дронах, но и о переделанных гражданских квадрокоптеров, которые могут нести взрывчатку, гранаты и другие боеприпасы.

Существует несколько невоенных способов противодействия атакам БПЛА. Один из них — с помощью автоматического стрелкового оружия, которое может быть у частных охранных предприятий (применять ружья, заряженные дробью или картечью эксперты не рекомендуют — обычно дроны летают выше дальности их поражения).

Но главным способом противодействия малым беспилотникам (как планерного, так и коптерного типа) остается радиоэлектронная борьба. В первую очередь — это стационарные или мобильные комплексы подавления радиосигнала, по которому дрон связан с его оператором. Мобильные комплексы выглядят как футуристические винтовки, способны выдавать мощность от 20 до 150 Вт и «доставать» БПЛА на расстоянии от 500 м до 4 км. Они есть в свободной продаже и стоят несколько сотен тысяч рублей.

За 1-15 млн рублей можно приобрести стационарный комплекс подавления сигналов беспилотников. Их часто ставят на автомобили кортежей VIP-персон и глав государств, размещают на участках владельцы загородных домов, не желающие съемки с воздуха. Обычно вместе в комплекте идет мини-радар, способный засечь беспилотник на расстоянии до 5 км на определенных радиочастотах, и излучатель.

Более серьезные комплексы стоят уже десятки миллионов рублей, состоят из множества модулей (радары, панорамные и секторные видеокамеры, тепловизоры, управляемые и автоматические излучатели помех). Они используют специально программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и способные защитить от воздушной атаки малых БПЛА достаточно крупный объект.