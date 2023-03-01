Минобороны сообщило об отражении массированной атаки беспилотников на Крым

Атака на Крым
Вооруженные силы России отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом 1 марта сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО», — уточнил он. Еще четыре дрона были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы, добавил Конашенков.
Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений и повреждений наземных объектов также нет. Еще 15 украинских дронов были сбиты за сутки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Что советуют компаниям
Российские корпорации и другие крупные коммерческие организации могут самостоятельно оснащать свои объекты средствами борьбы с беспилотными летающими аппаратами. Такое мнение в эфире канала «Соловьев - Live» выразил председатель думского комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов.
«Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые в общем-то производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе», — сказал депутат.
Картаполов поделился своим мнением на фоне падения боевого беспилотника в Коломенском районе Московской области 28 февраля. По словам парламентария, самостоятельная защита компаний от нападений с воздуха полезна не только в период проведения специальной военной операции, но и в целом в рамках противодействия террористическим угрозам.
Бывший замминистра обороны объяснил, что военные средства ПВО защищают важные государственные объекты и прикрывают лишь наиболее крупные инфраструктурные. Но помимо них существуют нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы, находящиеся в частной собственности. И обеспечить всех их защитой от потенциальных атак дронов невозможно.
Атака на Подмосковье
Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения со взрывчаткой нашли за забором принадлежащей «Газпрому» компрессорной станции в Подмосковье около деревни Губастово днем во вторник.
По словам главы региона Андрея Воробьева, судя по всему, целью беспилотника был объект гражданской инфраструктуры, однако он не взорвался. В результате повреждений на земле не было, никто не пострадал. В ФСБ позже сообщили, что дрон нес около 1 кг взрывчатки C4
Ранее в этот же день об атаках дронов на объекты гражданской инфраструктуры сообщали власти Краснодарского края и Адыгеи. В первом случае произошел пожар на нефтебазе в Туапсе. Во втором случае дрон упал в Гиагинском районе республики и не нанес никакого ущерба.
«Гражданские» способы борьбы с дронами
С начала спецоперации на Украине обе стороны активно применяют беспилотники для разведки и ведения боевых действий. Речь идет не только о специализированных военных дронах, но и о переделанных гражданских квадрокоптеров, которые могут нести взрывчатку, гранаты и другие боеприпасы.
Существует несколько невоенных способов противодействия атакам БПЛА. Один из них — с помощью автоматического стрелкового оружия, которое может быть у частных охранных предприятий (применять ружья, заряженные дробью или картечью эксперты не рекомендуют — обычно дроны летают выше дальности их поражения).
Но главным способом противодействия малым беспилотникам (как планерного, так и коптерного типа) остается радиоэлектронная борьба. В первую очередь — это стационарные или мобильные комплексы подавления радиосигнала, по которому дрон связан с его оператором. Мобильные комплексы выглядят как футуристические винтовки, способны выдавать мощность от 20 до 150 Вт и «доставать» БПЛА на расстоянии от 500 м до 4 км. Они есть в свободной продаже и стоят несколько сотен тысяч рублей.
За 1-15 млн рублей можно приобрести стационарный комплекс подавления сигналов беспилотников. Их часто ставят на автомобили кортежей VIP-персон и глав государств, размещают на участках владельцы загородных домов, не желающие съемки с воздуха. Обычно вместе в комплекте идет мини-радар, способный засечь беспилотник на расстоянии до 5 км на определенных радиочастотах, и излучатель.
Более серьезные комплексы стоят уже десятки миллионов рублей, состоят из множества модулей (радары, панорамные и секторные видеокамеры, тепловизоры, управляемые и автоматические излучатели помех). Они используют специально программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и способные защитить от воздушной атаки малых БПЛА достаточно крупный объект.