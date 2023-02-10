Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для поражения Крыма, пишет The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах. Обозреватель издания Джордж Гриллс опасается, что это может привести к «серьезной эскалации» и «участию Запада в войне».

Удары по Крыму

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал направить Украине больше военной помощи после визита президента Украины Владимира Зеленского в королевство, пишет газета The Times.

Источник издания в украинских военных кругах подтвердил, что слова украинского лидера об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» подразумевают возможность удара по Крыму с помощью британских ракет большой дальности.

«Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму», — сообщил обозреватель газеты Джордж Гриллс со ссылкой на слова источника в Минобороны Украины.

Журналист опасается, что в случае этого сценария развития событий, все может привести к «серьезной эскалации» и «участию Запада в войне».

Согласно данным редакции, хотя Лондон опасается возможности эскалации конфликта из-за поставок дальнобойных вооружений, правительство Великобритании сейчас обсуждает вопрос, сколько ракет королевство сможет передать Украине.

В статье говорится, что речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль — около 241 км, — которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. По информации издания, Киеву также могут поставить авиационные ракеты Storm Shadow, которые поражают цель на расстоянии до 350 миль — около 563 км.

В случае, если Великобритания решится отправить столь дальнобойные ракеты, то она пойдет дальше Вашингтона в поддержке Украины, так как США согласились поставить Киеву снаряды меньшей дальности, отметил Гриллс.

В статье говорится, что опрошенные редакцией эксперты усомнились в передаче Киеву ракет Storm Shadow, так как королевство вряд ли хочет поставить США в неудобное положение.

Визит Зеленского в Лондон

8 февраля во время визита Зеленского в Лондон (вторая зарубежная поездка президента Украины после военной спецоперации России) Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине «более дальнобойные вооружения».

«Даунинг-стрит заявила, что господин Сунак также предложил предоставить Украине средства дальнего действия, чтобы подорвать способность России постоянно атаковать гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины», — сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса британского премьера.

В статье говорится, что Сунак также предложил усилить подготовку украинских войск в Великобритании, в том числе пилотов истребителей, чтобы они могли летать на боевых самолетах стандарта НАТО.

«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, гарантируя, что Украина будет иметь вооруженные силы, способные защищать свои интересы в будущем», — заявил премьер Великобритании.

Отказ США

1 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на двух анонимных американских чиновников, что США намерены передать Киеву ракеты ATACMS дальностью 185 миль (297 км), которые председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол 23 января предлагал использовать для ударов по Крыму, где, по его мнению, «находятся иранские беспилотники».

Соединенные Штаты решились на поставки Киеву бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет лишь 94 мили – около 150 км.

23 августа 2022 года Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита «Крымская платформа» заявил о готовности «забрать» у России Крым «любыми средствами».

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — привело слова президента Украины агентство Reuters.

25 августа в интервью телеканалу Euronews он вновь пообещал вернуть полуостров. Но посетовал, что в «нормандском формате» «никто не хочет говорить о Крыме», а все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе.