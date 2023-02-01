Эрдоган назвал поставки танков Украине «рискованным делом». Там уже есть турецкие дроны

Поставки танков на Украину не приведет к мирному разрешению конфликта, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, это «рискованное дело» выгодно в первую очередь производителям и торговцам оружием. Из Турции Киев уже получает дроны Bayraktar – однако данные поставки обеспечивает частная компания, а не официальная Анкара.

Эрдоган против танков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал поставки американских и немецких танков M1 Abrams и Leopard 2 на Украину. Об этом он заявил в интервью телеканалу TRT.

По его мнению, отправка бронетехники Киеву не поможет разрешить российско-украинский конфликт мирным путем.

«Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — добавил Эрдоган.

При этом 27 января газета Savunma Sanayi ST сообщила, что турецкая армия планирует провести комплексную модернизацию имеющихся на вооружении страны основных боевых танков Leopard 2A4 — всего 280 боевых машин.

Кроме того, 31 января премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Афины отказались от идеи передать Киеву танки Leopard 2 «из-за военной угрозы со стороны Турции».

«Мы не можем предоставить танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей собственной оборонной стратегии», — сказал греческий политик.

22 января министр иностранных дел Греции Никос Дендиас также заявил, что греческая армия имеет на вооружении больше танков, чем армии Франции и Германии вместе взятые, поскольку Греция «сталкивается с ясной военной угрозой со стороны соседа».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Байрактары» — дело частное

ВС Украины активно применяют в ходе военного конфликта турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Однако еще в начале марта 2022 года замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран заявлял, что

официальная Анкара не передавала Киеву беспилотники в качестве военной помощи, дроны Украина закупала у частной компании.

На закупку БПЛА у компании-производителя Baykar Украина потратила с 2018 по 2020 год порядка $74 млн.

«Украина также хотела купить этот продукт [БПЛА] у нашей [турецкой] компании, и между ними была заключена договоренность. Они предоставили этот продукт. Во всем мире так. Сегодня у России, у США есть частные компании военно-промышленного комплекса. Частные компании ВПК могут заключать такие договоры со странами», — заявил турецкий дипломат.

Он добавил, что эти поставки не являются военной помощью Украине со стороны Турции.

В июне 2022 года глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что страна с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину.

При этом на вопрос журналистов, продолжает ли Турция поставлять Украине оружие, в частности беспилотники Bayraktar TB-2, Демир сказал, что «кое-что происходит». От других комментариев власти Украины и Турции отказываются.

Турецкая помощь^^^

Турция неоднократно передавала Украине гуманитарные грузы. 25 февраля общество Красного полумесяца отправило Киеву три грузовика с «палатками общего назначения площадью 210 квадратных метров, кроватями, одеялами и спальными мешками». 11 декабря 2022 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара окажет гуманитарную помощь Киеву в преодолении предстоящей «тяжелой зимы».

«Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», — говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

Однако кроме гумпомощи Анкара отправляла Киеву и военные грузы.

В августе минувшего года источники Telegram-канала «Военный осведомитель» сообщали, что Турция поставила Украине 50 бронетранспортеров BMC Kirpi 4x4.

30 ноября издание The Drive также сообщило, что Турция отправила Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые могли быть установлены на шасси КамАЗ 65224 (6x6) российского производства. Официально эта информация не подтверждалась.

11 января журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на чиновников в Европе и США, что Турция передала Украине артиллерийские кассетные боеприпасы DPICM, сделанные в Америке в конце холодной войны.