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Премьер Греции Мицотакис: Турция получает выгоду от особых экономических отношений с РФ

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция получает большую выгоду от особых экономических отношений с Россией. Об этом пишет газета Nikkei Asia.

«Позиция Турции в НАТО разочаровала многих и многих членов НАТО, и это не имеет ничего общего с особенностями греко-турецкой двусторонней повесткой дня... Она извлекает большую выгоду из того факта, что у нее особые экономические отношения (с Россией. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным основаны на честности и взаимном доверии, а отношения Анкары и Москвы — на взаимном уважении.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не станет поставлять Украине танки Leopard.

31 января министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой по ходу брифинга заявил, что страна в 2022 году заработала рекордные $46 млрд от туризма.

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