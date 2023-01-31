«Высказывание Байдена вызовет волну шока». Украина не получит американские истребители

Президент США Джо Байден вслед за немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что США не будут поставлять Украине истребители. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объяснил, что Соединенные Штаты и так передадут Киеву много вооружений. При этом американские чиновники уточнили, что решение Белого дома не является окончательным.

Отказ США от поставок самолетов

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон поставлять Украине истребители F-16, президент США Джо Байден ответил категорически: «Нет».

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя решение администрации в беседе с телеканалом CNN, указал на помощь, которую США уже решили направить Киеву, включая танки Abrams.

«Что я могу вам сказать, так это то, что есть большие объемы вооружений, которые отправляются и будут доставлены в ближайшие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь решающее значение для того, чтобы снова помочь украинцам в боевых действиях сейчас, зимой, а также в тех боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — сказал он.

По его мнению, объявленное на прошлой неделе решение об отправке танков Abrams в регион «не было принято слишком поздно», даже на фоне «сообщений о захвате Россией территории на востоке Украины».

«Решение о танках — и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев, — было действительно разработано для того, чтобы помочь Украине преуспеть в боевых действиях <...> все всё увидят, когда наступит весна. На самом деле это был один из тех случаев, когда мы попытались спрогнозировать, какие потребности будут у Украины, когда улучшится погода, и, как мы ожидаем, россияне попытаются перейти в наступление», — пояснил Кирби.

Не окончательное решение

Однако источники рассказали Politico, что США не намерены поставлять F-16 только на данном этапе военной спецоперации России.

«Соединенные Штаты не будут отправлять истребители F-16 на Украину — по крайней мере, не сейчас. Короткое высказывание (Джо Байдена – «Газета.Ru»), вероятно, вызовет волну шока через Атлантику», — говорится в статье.

По мнению журналистов, это «может испортить отношения с Киевом». Однако американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что «серьезного обсуждения на высоком уровне по поводу F-16 не было».

«Другими словами, не похоже, что заявление Байдена — результат внутренней политики, а вместо этого оно является текущей позицией, но не окончательным решением», — пояснили авторы материала.

По их мнению, неясно, означало ли «нет» президента США «никогда» или «не сейчас». Кроме того, администрация главы государства неоднократно заявляла, что решения о помощи в области безопасности зависят от реалий на поле боя в Украине. В статье напомнили, что в минувший четверг в интервью MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США будут «очень осторожно» обсуждать истребители с Киевом и его союзниками.

«Другая возможность заключается в том, что США могут одобрить реэкспорт F-16 из третьих стран, которые их эксплуатируют, что является требованием для передачи боевых самолетов американского производства», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что ранее источник в Пентагоне, говоря о возможной передаче Киеву боевых самолетов, заявил: «Я не думаю, что мы против». Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил накануне, что «Польша будет готова предоставить свои F-16 Украине в координации с НАТО».

Однако канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отклонял любые запросы, связанные с F-16, исходящие из Киева.

«Вопрос о боевых самолетах вообще не возникает. Я могу только посоветовать не вступать в постоянную конкуренцию, чтобы превзойти друг друга, когда дело доходит до систем вооружений», — сказал Шольц в воскресном интервью Tagesspiegel.

Запрос Киева

26 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский после новостей о поставках танков запросил у западных союзников боевые самолеты.

«Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», – опубликовал слова главы государства сайт его офиса.

27 января представитель Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил в интервью El País, что его страна хочет срочно получить как минимум пять бригад истребителей от западных союзников. Как пишут украинские СМИ, это порядка 180 самолетов.

По его словам, идеальным вариантом для Украины станет получение американских F-16. Как объяснил Игнат, эта модель объединила бы преимущества четырех типов самолетов, применяемых украинскими военными: бомбардировщика Су-24, двух типов истребителей Су-27, МиГ-29 и штурмовика Су-25.