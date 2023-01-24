Украина ждет 100 танков Leopard

Если правительство ФРГ разрешит, то немецкие танки Leopard готовы передать Украине 12 стран мира. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в Киеве сообщает американский телеканал ABC.
Всего европейские страны готовы отдать Украине около 100 танков. Такие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Встреча состоялась на прошлой неделе.
Публично заявили о готовности передать ВСУ танки Leopard пока только Польша и Финляндия. Однако источник ABC сообщил, что среди согласившихся на передачу бронетехники стран значатся также Испания, Дания и Нидерланды.
Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что Берлин не готов поставлять Украине свои танки. Тем не менее, он приказал провести инспекцию танков «для оценки сценария положительного решения в будущем».
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине.
Представитель правительства Германии сообщил ТАСС, что ФРГ рассмотрит полученный от Польши запрос на поставки танков Leopard 2 Украине «с надлежащей срочностью». «Заявки рассматриваются с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки немецких танков Leopard Украине не сулят ничего хорошего для будущих отношений Берлина и Москвы. Представитель Кремля отметил, что отношения РФ с Западом и так сейчас очень плохие.
«Подобные поставки [танков] не сулят ничего хорошего для будущего отношений, они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков.
Свое мнение выразило и руководство Литвы – хотя своих танков Leopard 2 у прибалтийской республики нет.
«Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках», — отметил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает LRT.
Он пояснил, что несколько дней назад в Эстонии было принято заявление 11 государств, которые вошли в «леопардовую» коалицию. «Вошли те государства, которые готовы это обсуждать и оказывать поддержку Украине. Те, у кого этих танков нет, в нее не входят. Но мы высказывались на встречах в формате Рамштайн, высказывали свою позицию», — уточнил он.
24 января медиагруппа RND сообщила, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard-1 и Leopard-2.
«У нас есть 22 [боевые] машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину, — сказал источник RND в концерне.
По его словам, ремонт этих танков займет почти год, поэтому поставка возможна в конце 2023 или начале 2024 года. Представитель концерна отметил, что у них также имеется 29 танков Leopard 2A4, которые в данный момент находятся в разработке и будут готовы к концу грядущей весны.
Он также подчеркнул, что из-за политики безопасности, меняющихся приоритетов заказов и других факторов трудно назвать конкретные даты поставок. Как отмечает RND, разрешение на передачу германских танков третьими странами Украине принимает Федеральный совет безопасности ФРГ.