Украина ждет 100 танков Leopard

Участник акции в поддержку Украины держит мягкую игрушку с леопардом в Брюсселе, 23 января 2023 года

Около 100 немецких танков Leopard согласились передать Украине 12 стран, если власти ФРГ разрешат. Как заявил источник американских СМИ в Киеве, соглашения были достигнуты на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе. Публично объявили о готовности передать ВСУ немецкие танки пока только Польша и Финляндия, но к ним готовы примкнуть Испания, Нидерланды и Дания. Министр обороны Литвы также заявил, что если бы у Вильнюса были «Леопарды», то он непременно передал бы их Киеву.

Если правительство ФРГ разрешит, то немецкие танки Leopard готовы передать Украине 12 стран мира. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в Киеве сообщает американский телеканал ABC.

Всего европейские страны готовы отдать Украине около 100 танков. Такие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Встреча состоялась на прошлой неделе.

Публично заявили о готовности передать ВСУ танки Leopard пока только Польша и Финляндия. Однако источник ABC сообщил, что среди согласившихся на передачу бронетехники стран значатся также Испания, Дания и Нидерланды.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что Берлин не готов поставлять Украине свои танки. Тем не менее, он приказал провести инспекцию танков «для оценки сценария положительного решения в будущем».

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине.

Представитель правительства Германии сообщил ТАСС, что ФРГ рассмотрит полученный от Польши запрос на поставки танков Leopard 2 Украине «с надлежащей срочностью». «Заявки рассматриваются с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки немецких танков Leopard Украине не сулят ничего хорошего для будущих отношений Берлина и Москвы. Представитель Кремля отметил, что отношения РФ с Западом и так сейчас очень плохие.

«Подобные поставки [танков] не сулят ничего хорошего для будущего отношений, они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков.

Свое мнение выразило и руководство Литвы – хотя своих танков Leopard 2 у прибалтийской республики нет.

«Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках», — отметил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает LRT.

Он пояснил, что несколько дней назад в Эстонии было принято заявление 11 государств, которые вошли в «леопардовую» коалицию. «Вошли те государства, которые готовы это обсуждать и оказывать поддержку Украине. Те, у кого этих танков нет, в нее не входят. Но мы высказывались на встречах в формате Рамштайн, высказывали свою позицию», — уточнил он.

24 января медиагруппа RND сообщила, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard-1 и Leopard-2.

«У нас есть 22 [боевые] машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину, — сказал источник RND в концерне.

По его словам, ремонт этих танков займет почти год, поэтому поставка возможна в конце 2023 или начале 2024 года. Представитель концерна отметил, что у них также имеется 29 танков Leopard 2A4, которые в данный момент находятся в разработке и будут готовы к концу грядущей весны.

Он также подчеркнул, что из-за политики безопасности, меняющихся приоритетов заказов и других факторов трудно назвать конкретные даты поставок. Как отмечает RND, разрешение на передачу германских танков третьими странами Украине принимает Федеральный совет безопасности ФРГ.