3 млн патронов, системы ПВО Avenger и БТР Stryker. Что Вашингтон отправит Украине

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд, объявил Пентагон. В него войдут восемь систем ПВО Avenger, боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker, а также боеприпасы для ЗРК NASAMS. Однако в пакете не оказалось танков Abrams и баллистических ракет ATACMS, о которых просил Киев. С 24 февраля Украина получила от США военную помощь на сумму $26,7 млрд.

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. Как заявили в оборонном ведомстве, он призван удовлетворить «важнейшие потребности Украины в области безопасности и обороны». Оружие и технику выделят из запасов Пентагона, что в министерстве назвали «тридцатым изъятием администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года».

«Чтобы позволить украинцам прорваться через российскую оборону, акцент был смещен на то, чтобы дать им возможность сочетать огонь и маневрирование таким образом, чтобы это оказалось более эффективным», — рассказал The Washington Post главный советник Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.

В рамках военной помощи США отправят Украине:

▪️59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker;

▪️350 бронемашин Humvee и 53 колесных бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP);

▪️восемь зенитно-ракетных комплексов Avenger;

▪️дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

▪️ракеты HARM;

▪️боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также снаряды для артиллерии калибра 155 мм (20 000 шт.);

▪️105-мм артиллерийские снаряды (95 000 шт.);

▪️мины для минометов калибра 120 мм, противотанковые ракеты TOW (590 шт.);

▪️патроны к стрелковому оружию (3 млн шт.) и другие боеприпасы.

В пресс-релизе Пентагона подчеркивается роль ракет NASAMS и системы ПВО Avenger в противостоянии российским ударам по украинской критической инфраструктуре. Предполагается, что они позволят укрепить эшелонированную противовоздушную оборону Украины.

Минобороны США также указало, что 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker, включенных в новый пакет, в сочетании c еще 50 Bradley, о поставках которых Вашингтон объявил 6 января, обеспечат бронетехникой две бригады ВСУ.

Чего в пакете не было

В пакете американской военной помощи не оказалось танков Abrams с дальностью эффективной стрельбы порядка 2500–3000 м, о которых Украина неоднократно просила. Днем ранее в Пентагоне заявили, что власти США не видят необходимости поставлять их Киеву из-за высокой стоимости обслуживания. Издание Politico, ссылаясь на американского чиновника, сообщало, что отказ включать Abrams в новый пакет помощи вызван сложностями с логистикой и техническим обслуживанием, а не с риском эскалации конфликта.

От поставки Abrams, как писали газеты Politico и Suddeutsche Zeitung, зависит, согласится ли на отправку Украине танков Leopard канцлер Германии Олаф Шольц.

Администрация Байдена также отказалась от поставок Киеву оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS дальностью до 300 км. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Майкл Маккол назвал такое решение трусливым.

«Каждый раз, когда администрация откладывала отправку Украине критически важных систем вооружения, от Stinger до HIMARS и Bradley, опасаясь эскалации, оказывалось, что она полностью и абсолютно неправа», — утверждал конгрессмен. По его словам, «трусливые решения, основанные на ошибочных опасениях эскалации, усиливают Россию» и затягивают военные действия.

С начала российской военной операции на Украине США выделили Киеву $26,7 млрд на помощь в области безопасности, рассказали в Пентагоне. Всего с 2014 года было выделено $29,5 млрд.

Новый пакет военной помощи стал не самой крупной поддержкой Украины со стороны США. В начале января в Белом доме анонсировали передачу Киеву вооружения на $3 млрд.

Помощь от Литвы и Польши

Варшава анонсировала передачу Украине зенитно-артиллерийских комплексов С-60 и 70 тыс. боеприпасов. Количество передаваемых С-60 не уточняется.

Польша также сообщила о намерении передать Украине роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боеприпасов.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин рассказал изданию РБК, что комплекс С-60, разработанный в 1940-х годах, считался хорошим оружием, «но сейчас оно, конечно, катастрофически устарело».

«Главная проблема — старые системы наведения, поэтому сложно бить высокоскоростные и тем более высотные цели. Да и дальность у них не очень высокая», — объяснил Лямин.

Он предположил, что ВСУ будут использовать эту технику для стрельбы по дронам или как средство огневой поддержки.

О выделении военной помощи сообщило Минобороны Литвы.

«Новый пакет нашей помощи включает 40 зенитных орудий, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Стоимость пакета составляет €125 млн», — сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки военной техники и оружия Украине странами Западам ведут к затягиванию конфликта, а само вооружение представляет собой «законные цели» для вооруженных сил РФ.