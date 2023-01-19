В Германии новый министр обороны. США хотят убедить его разрешить поставки Киеву танков Leopard

Борис Писториус дал присягу в бундестаге и официально вступил в должность министра обороны Германии. Первый мужчина во главе ведомства за последние десять лет получил свой пост на фоне давления на Берлин по поводу поставок боевых танков Leopard Украине. По данным Reuters, во время встречи с Писториусом 19 января глава Пентагона Ллойд Остин попытается убедить его разрешить передачу Киеву танков Leopard из других стран НАТО.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, содействовать его пользе, оберегать его от ущерба, блюсти и защищать основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому», — заявил Писториус.

Выступая перед журналистами после церемонии назначения, Писториус пообещал, что Берлин продолжит помогать Киеву.

«Германия не является воюющей стороной, но несмотря на это, нас затрагивает эта война», — заявил министр.

Он назвал конфликт вызовом для безопасности Германии. «Сейчас важно быстро сделать бундесвер сильным, речь идет о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях, — сказал он. — При этом важно прежде всего и впредь поддерживать Украину, в том числе техникой бундесвера».

Председатель бундестага Бербель Бас поздравила его со вступлением в должность и пожелала новому министру успехов в работе. По данным Zeit, президент Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал новому министру «упорства, удачи и счастливой руки». Он подчеркнул, что для предстоящих вызовов на фоне конфликта на Украине новому главе Минобороны потребуются «хладнокровие, крепкие нервы, лидерство, ясное выражение мыслей и политический опыт».

Что известно о новом главе Минобороны

62-летний Борис Писториус — первый мужчина на посту министра обороны Германии почти за 10 лет. Его предшественница Кристине Ламбрехт ушла в отставку на фоне давления союзников на Берлин по поводу поставок Украине танков Leopard. Она возглавляла военное ведомство чуть больше года, подвергаясь критике оппозиции и СМИ за отсутствие военного опыта.

Писториус с 2013 года состоит в возглавляемой канцлером Олафом Шольцем Социал-демократической партии и ранее был министром внутренних дел одной из крупнейших земель Германии — Нижней Саксонии.

Как пишет агентство Bloomberg, Писториус служил в бундесвере в 1980-1981 годах в рамках обязательной военной службы. Он никогда не был членом федерального правительства Германии, однако его считают прагматичным политиком, умеющим довести дело до конца.

Писториус возглавил Минобороны на фоне давления на Германию по поводу поставок боевых танков Leopard Украине. Польша и Финляндия уже заявили, что намерены поставить ВСУ имеющиеся у них танки немецкого производства. Великобритания пообещала отправить Украине танки Challenger 2.

Поставки танков

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с новым главой Минобороны ФРГ сегодня, 19 января, попытается убедить его разрешить передачу Украине танков Leopard из других стран НАТО.

«Министр обороны будет давить на немцев в связи с этим вопросом», — считает один из собеседников Reuters.

Американские чиновники надеются, что им удастся убедить Берлин разрешить передачу Украине танков.

«Мы очень оптимистичны в плане того, что до конца недели мы добьемся прогресса в выполнении этого требования», — цитирует агентство американского чиновника.

Reuters со ссылкой на источник в германском правительстве также пишет, что Олаф Шольц одобрит передачу немецких танков Украине, если США поставят Украине американские танки. При этом в США пока не готовы отправить Киеву танки M1 Abrams. Политический советник Пентагона Колин Каль ранее заявлял, что эти поставки нецелесообразны, потому что в американских танках «слишком сложное оборудование» и на нем военнослужащим ВСУ будет сложно тренироваться.

Комментируя позицию Берлина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, по мнению американского президента Джо Байдена, каждая страна должна самостоятельно принимать решения о том, какую помощь она готова предоставить Украине.

Без согласия Германии другие страны, в том числе Польша и Финляндия, не могут поставлять танки Leopard Украине, поскольку этот тип танков производится в ФРГ. При этом польский президент Анджей Дуда ранее пообещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции.