Зарплаты, инфляция, возврат в 1990-е. Что беспокоит работников российской «оборонки»

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода и встречи с рабочими заявил, что сотрудникам сферы оборонно-промышленного комплекса может быть предоставлена отсрочка от срочной службы в армии. Он также высоко оценил работу отечественных оружейных предприятий, однако отметил, что не все иностранные заказчики, закупившие российскую продукцию, спешат расплачиваться по контрактам. По словам главы государства, российская «оборонка» выпускает ракет ПВО столько же, сколько все предприятия мира вместе взятые, и это, отметил он, вселяет уверенность в победу РФ в спецоперации на Украине.

Путин после памятных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, посетил Обуховский машиностроительный завод (входит а «Алмаз Антей»), где встретился с работниками предприятия. Там он рассказал, сколько сотрудников оборонной сферы освободили от призыва в рамках частичной мобилизации и заявил, что будет проработан вопрос об отсрочке при призыве на срочную службу в Вооруженные силы.

«С учетом того, что «оборонка» сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал Путин.

Он также напомнил, что работники «оборонки» не попали под проведенную ранее частичную мобилизацию, всего от призыва, как сообщил президент, было освобождено 830 тыс. человек.

Слагаемые победы

Путин также сообщил, что российская промышленность ежегодно выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и суммарно – столько же, сколько все остальные предприятия мира. По его словам, это вселяет уверенность в победу России по итогам спецоперации.

«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в три раза, чем в США. А в целом, наша «оборонка» производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством», — сказал он в ходе визита на Обуховский завод.

Также, по его словам, российская победа в спецоперации в любом случае неизбежна, к этому располагает несколько факторов.

«Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы», — отметил президент.

Участие в будущей победе, по его словам, также принимают финансовый сектор, промышленность, социальная сфера, здравоохранение, — «все это создает основу для нашего эффективного развития и победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений».

Говоря о будущей победе, он также заявил, что есть все основания назвать действующие украинские власти нацистским режимом, поскольку они прославляют украинского националиста Степана Бандеру.

Долги инозаказчиков

Путин на Обуховском заводе рассказал, что некоторые инозаказчики российской оборонной продукции не расплачиваются за нее.

«Некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем», — отметил он.

Путин также заявил, что власти стараются оказывать дополнительную помощь «оборонке» в рамках расширения производства, выпуск более востребованной продукции и решение текущих финансовых задач.

Он отметил, что доля гражданской продукции на оборонных заводах должна составлять 30%, несмотря на спецоперацию.

В 2019 году РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность «Рособоронэкспорта», полученную через систему Росстата, сообщил, что дебиторская задолженность корпорации (входит в «Ростех», является посредником по экспорту и импорту вооружений) по итогам 2018 года достигла 812,9 млрд руб., или $13 млрд. Часть этой суммы составляли долги иностранных заказчиков, однако неясно, сколько именно.

Новые компетенции «оборонки»

Президент также сообщил, что уровень компетенции российских промпредприятий вырос после ухода иностранных компаний из РФ, и оборонная промышленность научилась производить то, чего не могла ранее.

«После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли», — сказал Путин.

Однако он отметил, что «это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен».

Сотрудники предприятия обратили внимание Путина, что в связи с работой в несколько смен для нужд спецоперации обеспокоены тем, что после окончания СВО завод будет простаивать без заказов, как это было в 1990-х годах. Однако глава государства отметил, что подъем оборонпрома начался задолго до военной операции, и что заказы на них являются долгосрочными.

«Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как «Алмаз—Антей», Обуховский завод, будут крепко стоять на ногах», — отметил он.

Зарплаты, МРОТ, инфляция

Также сотрудники завода поинтересовались у главы государства, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию зарплат на уровне инфляции в стране. Путин напомнил, что перед правительством стоит задача провести индексацию в бюджетной сфере. Однако в частном секторе, отметил он, заниматься регулированием зарплат весьма опасно.

«Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным образом уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются. <…> Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот, об этом нужно думать, причем думать постоянно», — сказал президент.

В данной сфере, по его словам, может помочь повышение МРОТ, поскольку от его уровня зависят другие составляющие зарплат, в том числе в частном секторе. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды, а в текущем правительству поставлена задача индексировать МРОТ выше инфляции.

Также Путин отметил, в России появилась тенденция к постепенному снижению инфляции: «Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению».

Однако он отметил, что в снижении инфляции, «выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%».