«10 из 10-ти». Губернатор Севастополя сообщил, что атака беспилотников отбита

Никакие объекты ни в самом городе, ни в акватории не пострадали после утренней атаки беспилотников на Севастополь — об этом 16 января написал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10-ти беспилотников ВСУ над морем. В пресс-службе главы города сообщили, что еще один БПЛА был сбит в ночь на понедельник. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утренняя атака 10 беспилотников на Севастополь отбита — об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем.

Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе главы Севастополя добавили, что еще один беспилотник был сбит в ночь на понедельник. На совещании в правительстве Развожаев заявил, что поручил всем службам города быть максимально готовыми к последствиям атаки. Однако, по его словам, «никакого реагирования в городе не понадобилось».

О чем сообщили в Минобороны РФ

В ходе ежедневного брифинга в российском министерстве обороны 16 января сообщили, в частности, следующее:

«На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении артиллерийские подразделения ЦВО уничтожили свыше 75-ти украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

На Донецком направлении подразделения ЮВО во взаимодействии с подразделениями ВДВ уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделениями ВВО нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ и 108-й бригаде территориальной обороны. Уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе Красного Лимана, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101-м районе.

Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, а также перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», гаубица Д-30, гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50», — говорится в сводке ведомства.

Главная база Черноморского флота

Севастополь является главной базой Черноморского флота, за последние месяцы несколько раз предпринимались попытки атаковать его беспилотниками. Одна из последних атак с помощью беспилотников на Севастополь была совершена в ночь на 7 января, напоминает ТАСС.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума — более 96,7% жителей полуострова проголосовали за воссоединение к Россией (в Севастополе — 95,6%).

Киев считает территорию незаконно оккупированной, большинство западных стран считают Крым аннексированным и не признают его статус российского региона.

Вхождение полуострова в состав России стало причиной множества санкций со стороны ЕС, США и других стран. На протяжении восьми лет после присоединения Крыма к России в Кремле заявляли, что вопрос о статусе полуострова является закрытым. После начала специальной военной операции Москва и крымские власти неоднократно предупреждали, что возможные атаки на полуостров будут иметь тяжелые последствия для Украины.

О том, что Киев может пойти на переговоры с Москвой по Крыму и якобы даже «уступить полуостров России», в декабре 2022 года писала газета The Washington Post.

«Украинский президент Владимир Зеленский, скорее всего, понимает, что не сможет вернуть Крым в состав страны», — считает обозреватель издания Франческа Эбель.

По его оценкам, в последние месяцы возвращение Крыма в состав Украины позиционируется Зеленским как безусловный факт завершения вооруженного конфликта. В то же время Эбель напоминает, что во время мартовских переговоров с Москвой Киев был менее категоричен и давал понять, что готов обсуждать статус полуострова.

«Некоторые западные чиновники надеются, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и заявили, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты для потенциальных уступок, чем можно предположить по их официальной риторике», — заключил автор.