Военная операция на Украине. День 327-й

В Белоруссии началось летно-тактическое учение авиации региональной группировки войск, заявили в Минобороны республики.
Через Босфор приостановлено движение судов из-за севшего на мель сухогруза, следовавшего из Украины — Главное управление береговой охраны Турции.
В Киеве, Днепре и Одессе идут экстренные отключения света, графики не действуют, заявили в ДТЭК — Telegram-канал «Политика Страны».
Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал «выкупить обратно» переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок Gepard, чтобы поставить их Украине, сообщает РИА Новости.
По его мнению, Gepard Катару сейчас не нужны. Они в рабочем состоянии, и поэтому, уверен Кизеветтер, было бы хорошо их выкупить обратно. Политик считает, что «нужно сделать все, что может способствовать победе Украины».
Над бухтой в Севастополе системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.
Замруководителя МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российская сторона фиксирует попытки поджечь российские дипмиссии и подстроить ДТП с дипломатами РФ в ряде западных стран, пишет ТАСС.
По его словам, «на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии», которая стартовала после начала спецоперации на Украине, в Москве продолжают «фиксировать вопиющие случаи нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений».
Иванов утверждает, что были случаи прямой агрессии в отношении российских дипломатов и их семей, а также попытки подстроить ДТП с их участием и причинение намеренного ущерба автомобилям.
Ранее в посольстве РФ в Швейцарии отвергли обвинения в грубом нарушении ПДД российскими дипломатами, работающими в Берне.
Украине нужно больше оружия, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра:
«Украина нуждается в большей военной поддержке и большем количестве вооружений».
Об этом он написал в Twitter по итогам телефонных переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Хукстра подчеркнул, что Нидерланды «продолжат прилагать усилия по предоставлению того, что нужно Украине, чтобы удержать позиции на поле боя».