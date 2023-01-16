Военная операция на Украине. День 327-й

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Замруководителя МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российская сторона фиксирует попытки поджечь российские дипмиссии и подстроить ДТП с дипломатами РФ в ряде западных стран, пишет ТАСС.

По его словам, «на фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии», которая стартовала после начала спецоперации на Украине, в Москве продолжают «фиксировать вопиющие случаи нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений».

Иванов утверждает, что были случаи прямой агрессии в отношении российских дипломатов и их семей, а также попытки подстроить ДТП с их участием и причинение намеренного ущерба автомобилям.

Ранее в посольстве РФ в Швейцарии отвергли обвинения в грубом нарушении ПДД российскими дипломатами, работающими в Берне.