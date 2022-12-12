«Они готовы на уступки, несмотря на риторику». Что на западе думают о планах Киева вернуть Крым

Несмотря на «яростную» риторику украинских властей по поводу возвращения Крыма, Киев готов идти на компромиссы. И, возможно, уступить полуостров России в ходе мирных переговоров. Об этом со ссылкой на мнение западных политиков пишет The Washington Post. Газета констатирует: пока что «бескровное» возвращение Крыма Украине маловероятно. И это пугает власти западных стран.

Киев может пойти на переговоры с Москвой по Крыму и даже уступить полуостров России. А украинский президент Владимир Зеленский, скорее всего, понимает, что не сможет вернуть Крым в состав страны. К таким выводам приходит в статье обозреватель The Washington Post Франческа Эбель.

Журналист пишет, что в последние месяцы возвращение Крыма в состав Украины позиционируется Зеленским и его администрацией как безусловный факт завершения вооруженного конфликта. Однако Эбель напоминает, что во время мартовских переговоров с Москвой Киев был менее категоричен и давал понять что готов обсуждать статус полуострова.

«Некоторые западные чиновники надеются, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и заявили, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты для потенциальных уступок, чем можно предположить по их официальной риторике», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что в недавнем интервью бывший начальник штаба британской армии Дэвид Ричардс допускал несколько вариантов судьбы Крыма.

«Может быть какая-то договоренность по Крыму. Например, должным образом проведенный и контролируемый референдум, возможно, что-то вроде гонконгской сделки, в соответствии с которой Крыму будет позволено оставаться в составе России в течение нескольких лет», — говорил тогда Ричардс.

Эбель в статье отмечает, что Крым является ключевым фактором в вооруженном конфликте России и Украины. Она цитирует октябрьское заявление Зеленского, который утверждал, что «российский военный потенциал будет полностью уничтожен, а истинный мир восстановится, когда украинский флаг вернется на свое законное место – в города и села Крыма».

Однако автор констатирует, что «яростные притязания» Киева на полуостров являются большим раздражителей для российских властей, и в рамках такой риторики, возвращение Крыма без кровопролития становится маловероятным. Это в свою очередь вызывает серьезные опасения у западных партнеров Украины.

«Президент России Владимир Путин дал понять, что любые попытки Украины вернуть себе Крым пересекут красную черту, чего он не потерпит. Запад опасается, что любое военное вторжение Украины в Крым может спровоцировать Путина на решительные действия, вплоть до применения ядерного оружия», — пишет обозреватель WP.

По мнению Эбель, эти опасения усугубляют планы по реинтеграции полуострова, если он вернется под контроль Киева. В частности, речь идет о высылке тысяч российских граждан, которую анонсировали Украинские власти, считающие въезд этих людей на территорию Крыма незаконными.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума — тогда более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Киев считает территорию незаконно оккупированной, большинство западных стран считают Крым аннексированным и не признают его статус российского региона. Вхождение полуострова в состав России стало причиной множества санкций со стороны ЕС, США и других стран.

На протяжении восьми лет после присоединения Крыма к России в 2014 году в Кремле заявляли, что вопрос о статусе полуострова является закрытым. После начала специальной военной операции Москва и крымские власти неоднократно предупреждали, что возможные атаки на полуостров будут иметь тяжелые последствия для Украины.

В сентябре на Крымском мосту, соединяющим полуостров с Краснодарским краем, произошел теракт — в результате взрыва были повреждены как автомобильная, так и железнодорожная часть перехода, несколько человек погибли. После этого российские вооруженные силы стали наносить массированные ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины и объектам энергетики. По последним заявлениям Киева, в стране разрушена половина энергетической инфраструктуры.

Владимир Путин на прошлой неделе на церемонии вручения званий Героя России подтвердил, что российская армия наносит удары по украинским энергообъектам из-за того, что Киев «первым начал, ударив по Крымскому мосту».