«Готовы пресечь любую провокацию». Зачем Минск и Москва проводят учения в Белоруссии

Совместные учения сил ВВС и ПВО российских и белорусских военных стартовали на территории республики, они пройдут с 16 января по 1 февраля. Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщил, что маневры носят оборонительный характер. В США и на Украине заявили, что не видят признаков подготовки участия белорусских военных в российской спецоперации, а также возможной угрозы для Киева.

Сегодня, 16 января, стартовало совместные летно-тактическия учения авиационных подразделений России и Белоруссии, входящих в состав региональной группировки войск. От российской стороны в маневрах принимают участие представители Воздушно-космических сил.

«Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии», — сообщили в Минобороны республики.

В публикации на сайте ведомства отмечается, что планируется отработать задачи ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль белорусской госграницы, высадки тактического воздушного десанта, а также отработать авиационную поддержку группировок войск доставку грузов и эвакуации раненых.

Накануне первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала СТВ подчеркнул исключительно оборонительный характер учений.

«Учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций.

<…> вся истерия вокруг учения — это всего лишь надуманный шаг, чтобы лишний раз привлечь внимание к несуществующей проблеме. <…> Те гротескные вбросы, которые говорят: ах, какое учение будет проходить на территории Беларуси, — это всего лишь имиджевая игра отдельных политиков, которые стремятся получить себе дешевый авторитет»,

— заявил он.

По его словам, маневры проводятся в плановом порядке и представляют собой подготовку слетанности совместных подразделений.

Однако, по его словам, ситуация на границе с Украиной «не очень спокойная». По его словам, с территории Украины «ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают пограничные знаки, всячески провоцируют». Он отметил, что белорусская сторона пыталась вести диалог через пограничных уполномоченных и линии министерств обороны, однако положительных результатов они пока не привели. Тем не менее он заявил, что Белоруссия готова к любым провокациям со стороны Украины.

«Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», — заявил он.

По словам чиновника, в Минске видят все действия, в том числе «неадекватные», которые предпринимают созданные на Украине формирования.

Минск в последние месяцы регулярно обвиняет Украину в подготовке удара по территории республики. Ситуация ухудшилась после того, как 29 декабря в Брестской области была сбита ракета С-300, запущенная с украинской территории. В Киеве эти обвинения отрицают, называют происходящее в Белоруссии попыткой отвлечь внимание Украины. 19 декабря стало известно, что в Белоруссии поставили на боевое дежурство полученные от России ЗРК С-400 «Триумф» и комплексы «Искандер».

О создании совместной группировки войск России и Белоруссии стало известно 10 октября 2022 года. По словам главы республики Александра Лукашенко, необходимость формирования группировки вызвана угрозами со стороны западных стран. В ее состав, по его словам, должна войти вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек. Российскую составляющую будет представлять примерно 9 тысяч военнослужащих.

«Продолжающаяся тренировка»

12 января Reuters сообщил, что украинские военные провели учения на границе с Белоруссией. По данным агентства, ВСУ в ходе маневров отработали уличные бои, стрельбу из автоматов, управление бронемашинами и освобождение заложников. В материале отмечается, что решение о проведении учений вызваны опасениями Киева в связи с возможным ударом с территории Белоруссии.

После объявления РФ и РБ о намерении провести совместные маневры, 10 января в Пентагоне заявили, что не видят в них признаков вступления белорусских военных в российскую спецоперацию на Украине.

«Мы не видим никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских. И все»,

— заявил пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

До этого, 6 января Райдер заявил, что в Пентагоне внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии и не наблюдают признаков вступления этой страны в российско-украинских конфликт.

«Не вдаваясь в конкретные разведданные, по нашей оценке, нет никаких признаков того, что прямо сейчас это произойдет, или что русские намереваются использовать это как новый фронт. Но опять же, мы будем продолжать очень внимательно наблюдать за этим, как я знаю, украинцы тоже [наблюдают]», — сказал он.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко также призвал не рассматривать российско-белорусские маневры как угрозу для Украины.

«Эти учения не стоит воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице», — приводит его слова пресс-служба администрации.