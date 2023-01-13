«По единому замыслу». В Минобороны рассказали о штурме Соледара отрядами ЧВК «Вагнер»

В российском Минобороны подтвердили, что бойцы ЧВК «Вагнер» принимали активное участие в штурме Соледара. Их действия в ведомстве назвали мужественными и самоотверженными. Ранее основатель компании Евгений Пригожин заявил, что у ЧВК «пытаются украсть победу», а в СМИ вообще якобы запретили упоминать название объединения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ заявило, что в освобождении Соледара от украинских подразделений участвовала разнородная группировка российских войск, а непосредственный штурм кварталов города провели бойцы ЧВК «Вагнер».

«Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов... данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», — добавили в министерстве.

Российские бойцы должны были блокировать Соледар с севера и юга, не допустить переброски в город резервов ВСУ и пресечь выход украинских подразделений из города.

«Принизить заслуги»

О том, что Соледар был полностью взят под контроль российскими военными, оборонное ведомство РФ объявило днем 13 февраля. Отмечалось, что эта позиция «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении». Теперь у армии России появилась возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся там украинские силы.

Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркивал, что взять Соледар под контроль удалось благодаря «постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией». При этом Конашенков назвал особо успешными действия подразделений ВДВ, совершивших успешный скрытый маневр для блокировки города. О каких-то других группах военных отдельно не говорилось.

Чуть позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у бойцов подразделения «пытаются украсть победу».

«У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», — процитировала пресс-служба «Конкорда» заявление основателя компании.

По мнению Пригожина, в СМИ началась активная работа по исключению из оборота словосочетания «ЧВК «Вагнер», его решено всячески избегать «как черт ладана».

«Я обращаюсь ко всем тем, кто ценит работу ЧВК «Вагнер». Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно», — сказал он.

Помилование заключенных

На прошлой неделе Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных уезжает из зоны спецоперации, их полугодовые контракты с ЧВК «Вагнер» завершены. Эти бойцы «с честью» выполнили условия договора и «получили помилования», отметил основатель ЧВК. Речь идет о более чем сотне заключенных.

По информации СМИ, эти военные в числе первых приняли участие в спецоперации, штурмовали Углегорскую ТЭС и населенные пункты под Артемовском. Часть помилованных заключенных заявили, что вернутся в зону конфликта после недолгого отдыха.