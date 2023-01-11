«Центр Соледара контролирует «Вагнер»: Пушилин сообщил о переломе на фронте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения компании взяли под контроль всю территорию Соледара, однако в центре города сформирован котел и продолжаются бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что полноценное взятие Соледара откроет путь к «полному освобождению» республики.

Соледар перешел под российский контроль, сообщил Евгений Пригожин в ночь на 11 января.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер»,

— сказал Пригожин.

В пресс-службе бизнесмена отметили, что о количестве украинских пленных будет объявлено 11 января.

Переход города под российский контроль подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские войска перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе.

«Центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера», и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются», – цитирует Пушилина РИА Новости.

Также он отметил, что российские военные «эффективно продвигаются», а украинские – несут серьезные потери. По словам Пушилина, мотивация российских военнослужащих находится на гораздо более высоком уровне, что позволяет добиваться результатов.

Ранее Пушилин говорил, что «после Соледара идет освобождение Артемовска, а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления». По его словам, после этого усилия российских войск будут перенаправлены на Краматорское и Славянское направления.

11 января в эфире «Соловьев Live» он заявил, что взятие Соледара – это «переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение Донецкой Народной Республики». По его словам, линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска.

Также он отметил, что под контроль российских войск почти перешла Марьинка, но противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Как объяснил Пушилин, «это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта».

Бегство военных

До новостей о продвижении российских войск в Соледаре советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о дезертирстве украинских подразделений в городе.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, российские военные заняли лишь восточные окраины города и взяли под огневой контроль трассу Бахмут – Соледар. «Это значит, что они могут обстреливать наши идущие автомобили. Это усложняет поставки города», – подчеркнул Арестович.

По словам советника офиса Зеленского, даже если украинское командование примет решение вывести войска из Соледара, это не повлияет на ход боевых действий.

«Храбро сражаются»

Утром 10 января Пригожин заявил, что сообщения о массовом дезертирстве военнослужащих ВСУ из Соледара являлись ложными.

«Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар <...> ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

9 января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ начали штурм Соледара в ДНР. По ее словам, ВС РФ после первой неудачной попытки взять город перегруппировались и предприняли новые попытки взять город. Она отметила, что в боях со стороны РФ задействованы военные ЧВК «Вагнер», а также артиллерия, системы залпового огня и минометы.