«У нас очень современное оружие». На Украине допустили вторжение в Россию

Военнослужащие Украины рядом с бронетранспортером (БТР) на передовой, 2022 год

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ в случае необходимости вторгнутся на территорию России для защиты своей страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его страну интересует только восстановление собственных границ, а не нападение на территорию РФ.

«Окажемся там, где сочтем необходимым»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете Kyiv Post заявил, что «конец России будет непременно». По его мнению, Россия «в том виде и пределах, в которых сейчас есть, существовать не будет» после завершения военной спецоперации на Украине.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, он ответил утвердительно.

«Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь», — подчеркнул Данилов.

По его словам, «есть фронт», его линию необходимо держать, боевые действия нигде не ослабевают. Он отметил, что «в любом направлении враг может применить те или иные действия».

«У нас уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни русских военных. У россиян такого оружия нет. Это наше преимущество», — уверен секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны.

Он напомнил, что в 1994 году Россия стала «гарантом безопасности» Украины. После этого Киев отправил РФ «огромное количество ядерного оружия», которым, по его мнению, Россия теперь «шантажирует весь мир».

По мнению Данилова, в 90-х годах Запад «вместо того, чтобы поддержать Украину, Казахстан и другие страны, принял ошибочное решение сделать монополистом Россию».

«И это была их большая ошибка. Я думаю, сейчас они признали это. Если на сегодняшний день не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории России, то Украина и весь мир не смогут жить в покое. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы», — заключил украинский чиновник.

«Нас не интересует, что происходит в России»

1 июня Владимир Зеленский исключил возможность атаки России. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — подчеркнул он тогда.

23 августа украинский лидер пообещал «забрать» у России Крым «любыми средствами».

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — процитировало его агентство Reuters.

16 декабря в интервью в интервью LCI Зеленский вновь подчеркнул, что все, что интересует Украину – это «освобождение» ее земель. Он заявил, что готов вести переговоры только с Россией, которая будет готова «возвращать нам то, что принадлежит нам в соответствии с международным правом».

По его словам, операция «по возвращению» Крыма «еще не началась».

«Когда это произойдет, вы об этом услышите. Но я считаю, что в умах это завоевание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть, <...> Существует совершенная солидарность в украинском общественном мнении для достижения этой цели. К этому нужно готовиться, осознавать, что борьба будет тяжелой, никто не отпустит кусок легко, но мы полны решимости», — отметил президент Украины.

28 декабря он выступил с ежегодным обращением к Верховной раде, и назвал конечной целью Украины восстановление территориальной целостности страны и освобождение всех, кто находится в плену.

Позиция США

7 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют нанесение Украиной ударов по территории России.

«Мы, конечно, не поощряли и не предоставляли право Украине наносить удары по России», — подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон сосредоточен лишь на том, чтобы у Киева «были возможности <...> для самообороны, для защиты украинской территории». При этом США ведут консультации с Украиной о подотчетности отправленных вооружений, но Киев «сам принимает решения» об их применении.

«Это украинские решения, о которых они должны говорить тем или иным образом. Если они решают нанести удар по России, вы должны полагать, что это их решение, и вы будете уважать это решение. Это их решение, мы не призывали их к этому», — добавил представитель Белого дома.

16 декабря Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, так как считают полуостров украинской территорией.

«Крым – это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — пояснил он.

Что говорят в Крыму

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила 25 декабря радиостанции «Говорит Москва», что планы Украины по поводу полуострова не сбудутся.

«Врагу не достанется ни пяди крымской земли», — подчеркнула сенатор. Она напомнила, что на территории полуострова «уже находятся французское, немецкое, итальянское, английское кладбища».

«Нужно спросить украинцев и европейцев: нужно ли нам в Крыму еще одно кладбище, на котором будут лежать их сыновья и дети?» — спросила сенатор.