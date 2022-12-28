«Наказывать и сдерживать». В США проанализировали возможный удар по России

Американские военные аналитики из RAND утверждают, что США могут нанести по России удар «в случае эскалации». В анализе рассматриваются три шага возможного обострения: атака России на страну-члена НАТО, реакция Штатов и ответ Москвы. Один из вариантов предусматривает ограниченный удар по российским территориям. Еще один — невоенный ответ на «демонстративную агрессию» РФ.

Гипотетический вариант ограниченного военного удара по Российской Федерации рассматривают аналитики центра RAND в США. Об этом сообщается в опубликованном докладе организации, сотрудничающей с Пентагоном.

Вашингтон намерен «наказывать и сдерживать» РФ, говорится в публикации. Хотя США призывают к переговорам с Москвой, они намерены «обострять конфликт».

Ключевая задача руководства США, по мнению аналитиков, это не дать российской стороне повод для применения ядерного оружия и не допустить прямого военного столкновения с НАТО.

При этом в случае эскалации США рассматривают и ограниченный удар как по территории России, и по недавно присоединенным к государству регионам. Одним из возможных вариантов ответа на российскую агрессию аналитики RAND называют «невоенный удар, в том числе с помощью пропаганды и прочих некинетических средств».

RAND приводит три возможных акта подобной конфронтации. Для вероятного американского удара, призванного «показать союзникам по НАТО, что пятая статья устава альянса работает» (о защите всеми силами НАТО при нападении на одного из членов — «Газета.Ru»), сначала Россия должна атаковать американского союзника.

Второй акт – реакция Вашингтона в виде удара, а третий – уже реакция России на атаку США.

В анализе говорится, что агрессией России против члена НАТО могут считаться атака на военную или гражданскую цель, вызванные этим ударом военные или гражданские потери. При этом удар должен быть преднамеренным.

Важными факторами для возможного удара США по России будет считаться также число жертв и пораженных целей, их значение для боеспособности альянса и политическое значение возможной уничтоженной цели.

Среди примеров гипотетической атаки России на члена НАТО приводятся следующие сценарии: ракетный удар по складу вооружений в Польше, уничтожение разведывательного спутника США, ракетные атаки РФ по воздушным базам в Польше и Румынии, через которые поступает помощь на Украину (с потерями), координированные удары ВС РФ по шести важным морским портам и авиабазам (в том числе базы Рамштайн и Роттердам).

Позиция Москвы

9 мая 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начала специальную военную операцию на Украине из-за агрессивных планов НАТО.

«Страны НАТО не захотели нас услышать. У них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение», — сказал Путин во время Парада Победы.

В июле 2022 года замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что страны Запада приписывают России агрессивные планы.

«Нам приписывают плaны, которых не существует в природе. Президент несколько раз говорил о том, что только больные люди могут думать о том, что завтра Рoссия ни с того ни с сего нападет вдруг на страну НАТО или на НАТО», — сказал дипломат.

Замглавы МИД РФ добавил, что расширение НАТО ухудшает безопасность альянса и входящих в него стран. По его мнению, Запад использует НАТО как инструмент сохранения глобального доминирования. Однако альянс сможет продолжить существование, только если начнет «мыслить рационально», отказавшись от стремлений к доминированию, подчеркнул Грушко.

Опасения соседей

В августе газета The Washington Post сообщила, что страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений, а также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе.

«В то время как Соединенные Штаты и НАТО перебрасывают персонал и технику в Восточную Европу в ответ на вторжение России в Украину, уязвимые союзники, такие как Латвия, изо всех сил пытаются усилить свою оборону, опасаясь, что они будут следующими, кто подвергнется нападению», — отмечается в статье.

«В то же время лидеры граничащих с РФ стран считают, что в долгосрочной перспективе альянс должен стать более агрессивным: расширение американского присутствия в Европе необходимо для того, чтобы держать Москву в страхе», — пишет WP.

Еще более важным, по словам официальных представителей стран Балтии и Восточной Европы, является ускорение работы оборонных производственных линий, чтобы ускорить выполнение давних заказов на оружие, которое, по их словам, требуется этим «прифронтовым» странам.