Случайность или провокация. Названы две версии прилета украинской ракеты по Белоруссии

Представитель Минобороны Белоруссии Кирилл Казанцев заявил, что Минск рассматривает две версии падения украинской ракеты на территории республики. Согласно первой, пуск был непреднамеренным, а по второй — это было провокацией ВСУ. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины «не стреляли» по белорусской территории, и Киев «готов к расследованию» инцидента.

Две версии

Министерство обороны Белоруссии опубликовало в своем Telegram-канале комментарий начальника зенитных ракетных войск – начальника управления зенитных ракетных войск полковника Кирилла Казанцева.

Он напомнил, что над территорией Белоруссии накануне была поражена средствами противовоздушной обороны цель, «прилетевшая с украинской стороны». По его словам, «боевые расчеты отработали штатно».

«Вместе с тем, по данному инциденту остаются вопросы. Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты, ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это – преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — сказал Казанцев.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) напомнил, что на инцидент с падением ракеты отреагировало оборонное ведомство страны.

«Оно заявило, что, если вы считаете, что мы сознательно наносили удар по белорусской территории, — давайте создадим международную комиссию из независимых экспертов из независимых стран, проведем соответствующее расследование», — пояснил Арестович.

По его мнению, это позволит Минску «убедиться», что у Украины не было злого умысла.

«Мы не стреляли по белорусской территории. Ракета зенитная. Понятно, как она попала туда. В том числе наши специалисты не исключают, что российские войска запустили ракеты свои так, что с необходимостью должна была упасть наша ракета на белорусской территории, отражая этот удар. Мы готовы к расследованию», — подчеркнул он.

Падение ракеты

Накануне белорусское агентство «Белта» сообщило, что на территории республики упала украинская ракета.

«В промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — говорится в сообщении.

О произошедшем доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и министерства обороны занялась расследованием причины падения.

В Минобороны республики заявили, что ракету сбили силы ПВО, а обломки упали на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

В свою очередь Министерство обороны Украины заявило о готовности провести расследование инцидента с упавшей ракетой.

В ведомстве отметили, что Украина оставляет за собой «безусловное право» на защиту собственного воздушного пространства. А для проведения разбирательства они готовы пригласить специалистов из стран, которые не связаны с поддержкой Российской Федерации.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил на брифинге, что «идет разбирательство», «точной информации» о том, был ли пуск украинской ракеты умышленным, пока нет. Он подчеркнул, что необходимо дождаться результатов работы экспертов.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех», — уточнил он.

Дипломат добавил, что белорусские власти страны пока не обсуждали вопрос о возможных мерах в отношении дипломатов Украины из-за инцидента.

По словам Глаза, МИД Белоруссии также вызвал посла Украины Игоря Кизиму, чтобы обсудить «очень серьезный инцидент».

«Белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест», — пояснил белорусский дипломат.