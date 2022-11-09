Пять дней или два года. В российские школы вернут начальную военную подготовку

Со следующего учебного года в российских школах появятся курсы по начальной военной подготовке, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Накануне о разработке этой учебной программы стало известно из ответа министерства главе фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову. Сам депутат говорил, что повысит «планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом». Минобороны полностью поддержало инициативу. Каким будет новый курс НВП и какой была подготовка в прошлом — в материале «Газеты.Ru».

Что будет сейчас

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года — то есть с 1 сентября 2023-го — в российских школах появятся курсы начальной военной подготовки (НВП).

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — сообщил министр после заседания почетного жюри просветительской премии «Знание».

Чуть позже в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными. «Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно действующему законодательству внеурочная деятельность является обязательной часть образовательной программы, поэтому посещать такие занятия необходимо.

Этой осенью сразу несколько сенаторов и депутатов Государственной думы выступили с идеей вернуть начальную военную подготовку в российских школах. Они аргументировали свою инициативу повысить качество подготовки старшеклассников к возможной дальнейшей службе в Вооруженных силах, отметив, что сейчас эта работа практически прекращена в общеобразовательных учреждениях.

В частности лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился в Минпросвещение и Минобороны с соответствующим предложением. «С началом проведения специальной военной операции этот вопрос встал особенно остро. Даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», — объяснял свою позицию депутат.

В военном ведомстве идею поддержали. Так, первый замминистра обороны Валерий Герасимов в ответе на письмо Миронова сообщил, что НВП для школьников сейчас очень актуальна.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — сообщил Герасимов.

Он также конкретизировал пожелания по содержанию подобных курсов и предложил предусмотреть для них 140 учебных часов в течение двух последних лет обучения в школах. Кроме того, чтобы НВП проходили эффективно в Минобороны посчитали необходимым соответствующим образом переподготовить и преподавателей этого предмета.

А если учителей не будет хватать — набирать кадры среди офицеров, проходивших контрактную военную службу. Приоритет при таком доборе преподавателей, по мнению военного ведомства, должен отдавать участникам боевых действий.

Минобороны также готово участвовать в разработке поправок в законодательство, необходимых для появления в школах курсов НВП.

28 октября на портале нормативных актов появился проект Федеральной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП). Как указано в документе, в рамках предмета ОБЖ появится модуль «Элементы начальной военной подготовки» — старшеклассников научат правилам воинского приветствия, обращению с АК-74, строевой подготовке, основам стрельбы, принципу действия гранат Ф-1 и РГД-5. Их также ознакомят со средствами индивидуальной защиты, покажут основы первой помощи в бою, транспортировки раненых.

8 ноября в Минпросвещения рассказали, что ведут разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки. Замминистра Татьяна Васильева сообщила, что организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в школах и колледжах будет проходить в рамках инструкции. Она предусматривает на НВП 35 учебных часов в течение пяти дней.

Что было раньше

Аналог начальной военной подготовки впервые был введен в СССР в 1918 году. Тогда она называлась допризывной подготовкой, ее регулировал декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству». Он затрагивал граждан 15-20 лет. Учащиеся 15-17 лет занимались в специально открытых учебных пунктах. Молодые люди в возрасте 18-20 лет проходили 96-часовые курсы, после чего зачислялись в списки резервных частей.

В 1947 году допризывная подготовка была отменена для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — и для всех старшеклассников. Спустя пять лет приняли новую редакцию закона «О всеобщей воинской обязанности», и в 1967 году НВП возобновили для учеников старших классов средних школ, студентов ПТУ, техникумов и других заведений среднего профессионального и специального образования. Параллельно часть начальной военной подготовки взяли на себя учреждения ДОСААФ. При этом обучению подлежали как юноши, так и девушки.

В советских школах НВП преподавалась два последние года — то есть в 9 и 10 классах. Учителями, как правило, выступали офицеры-запасники с боевым опытом, которые проходили специальную подготовку по ведению этого курса. Их называли военруками, они обычно вели по два учебных часа в неделю. Для полноценного изучения НВП учебные заведения обеспечивались плакатами, макетами, респираторами, противогазами, дозиметрами и газоанализаторами, учебным оружием (автоматами Калашникова, муляжами ручных гранат), а также мелкокалиберными и пневматическими винтовками. Все это хранилось в специальных комнатах с сигнализацией.

Сами учащиеся и студенты, проходившие курсы НВП, во время занятий переодевались в военные рубашки защитного цвета. В ДОСААФ параллельно существовала возможность обучения по военно-прикладным дисциплинам для тех, кто хотел получить дополнительную подготовку перед службой в армии. В таких учреждениях можно было научиться водить грузовики, гусеничную и мототехнику, пройти курсы радиотелеграфиста. Дополнительно проводилось обучение парашютным прыжкам, управлению спортивными самолетами.

Во время перестройки в 1990 году приказом Минобразования начальная военная подготовка в школах РСФСР была фактически отменена. Допризывное обучение основам военного дела и обороны было возложено на регулярно проводившиеся учебно-полевые сборы, а также на оборонно-спортивные детские лагеря. В 1998 году был принят новый закон «О воинской обязанности и военной службе», который предусматривал НВП в системе образования страны, но преподавание этих курсов так и не было возрождено ни в школах, ни в ссузах.