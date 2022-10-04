Северная Корея испытала баллистическую ракету и перестала отвечать на звонки

По данным правительства Японии, КНДР утром вторника запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. В Токио, Вашингтоне и Сеуле осудили северокорейские испытания. Тем временем ВМС 10 стран, включая США и Великобританию, начали противоминные учения в Японском море для «адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове».

Северная Корея вновь провела испытания баллистической ракеты, запустив ее в направлении Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на военных РК. Последние пуски КНДР проводила 1 октября, выпустив 4 ракеты.

«Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», — сообщили в Ренхап, отметив, что КНДР использовала баллистическую ракету средней дальности.

«Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных также сообщило, что скорость полета ракеты достигала 17 махов, высота – до 970 километров. В последний раз пуск ракеты среднего радиуса действия в КНДР был зафиксирован в январе этого года, когда ракета типа «Хвасон-12» пролетела 800 километров на максимальной высоте до 2000 километров.

По сообщениям японских и южнокорейских военных, 1 октября северокорейские военные осуществили 4 ракетных пуска в направлении Японского моря, их скорость достигала 6 махов, расстояние полета – 350-400 километров.

Объявлена тревога

По данным телеканала NHK, ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии. Правительство страны полагает, что она, судя по всему, летела в сторону островов Хоккайдо и Хонсю. Японские власти также предупредили граждан об опасности падения обломков, призвав жителей этих территорий укрыться в зданиях. Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало.

В ответ на северокорейские пуски японское правительство выступило с решительным осуждением испытаний КНДР. По словам премьера страны Фумио Кисиды, это представляет угрозы безопасности страны и региона. Он поручил профильным ведомствам собирать и анализировать информацию по северокорейским пускам, чтобы вовремя информировать населения об опасности, обеспечить безопасность авиа- и морского сообщения и предпринять меры на случай чрезвычайных обстоятельств.

«Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией нашей страны. Мы решительно осуждаем продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи», — сказал Кисида.

По данным телеканала Asahi, ракета упала в Тихом океане на удалении в 3 тысячи километров от Японии. Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. При правительстве создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, также созван совет нацбезопасности.

Также Мацуно отметил, что ракета «пролетела расстояние около 4,6 тысячи километров, достигнув максимальной высоты полета в 1 тысячу километров».

«Провокация, угрожающая миру»

Главы МИД Южной Кореи и США Пак Чин и Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора после северокорейских испытаний осудили ракетные пуски КНДР и расценили действия Пхеньяна как «серьезную провокацию».

«Оба министра решительно осудили нынешний пуск, подчеркнув, что он представляет собой явное нарушение резолюций СБ ООН и серьезную провокацию, угрожающую всему миру и безопасности всего международного сообщества», — отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.

Пак Чин и Блинкен договорились с привлечением Японии укреплять сотрудничество трех стран, чтобы дать ответ КНДР. Также они договорились «поддерживать надежный совместный оборонительный потенциал» и развивать взаимодействие с области безопасности.

Также Белый дом отдельно осудил действия КНДР. «Соединенные Штаты решительно осуждают опасное и безрассудное решение КНДР о пуске баллистической ракеты большой дальности над Японией», — говорится в заявлении.

Вашингтон расценил действия КНДР как вопиющее неуважение к резолюциям Совбеза ООН и международным нормам безопасности

«Их намерение — усмирить»

По мнению министра объединения Республики Корея Квон Ён Се, власти КНДР ракетными пускам пытаются «усмирить» новое южнокорейское правительство и привлечь внимание США. По его мнению, подобные провокации — нерабочий инструмент для мира на полуострове. Он пообещал более мощный ответ со стороны Южной Кореи, добавив, что у Сеула есть несколько вариантов, включая новые санкции.

«Вероятно, они пытаются взять под свой контроль ситуацию в межкорейских отношениях и развивать параллельно свое вооружение. <...> И поскольку ядерная проблема Северной Кореи оказалась на периферии [интересов] США из-за внутриполитической ситуации, Пхеньян также может хотеть привлечь внимание Вашингтона», — сказал министр.

«Безрассудные провокации получат решительный ответ»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил Пхеньян о готовности дать решительный ответ на подобные запуски. По его словам, северокорейская ракета преодолела расстояние около 4 тысяч километров.

«Северная Корея снова запустила баллистическую ракету средней дальности с дистанцией примерно 4 тысячи километров над японским архипелагом. Как я заявил 1 октября в День вооруженных сил, такие безрассудные ядерные провокации получат решительный ответ от нашей армии и наших союзников, а также международного сообщества», — заявил Юн Сок Ёль.

Также «Ренхап» сообщило, что Северная Корея перестала отвечать по линии связи между странами в рамках ежедневных контактов. «Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)», — заявили в ведомстве.

Тем временем ВМС 10 стран, включая США и Великобританию, начали во вторник противоминные учения в Южной Корее в Японском море, они продлятся до 12 октября. Цель - укрепление сотрудничества по адаптации к условиям боевых действий на Корейском полуострове.

Южная Корея задействует восемь кораблей, в том числе 3000-тонный миноносец и 700-тонный минный тральщик, морской разведывательный самолет P-3 и вертолеты UH-60. США представляют два минных тральщика и вертолеты для поиска подводных мин.