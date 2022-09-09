Северная Корея официально вошла в «Ядерный клуб». Какие ракеты и бомбы у нее есть

Пхеньян, неоднократно проводивший испытания ядерного оружия, официально заявил о его существовании. Верховное народное собрание Северной Кореи приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия», согласно которому КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичных вооружений. Это предупреждение в первую очередь для США, которые поддерживают в регионе Южную Корею и Японию. «Газета.Ru» разбиралась с экспертами, каков реальный ядерный потенциал КНДР.

Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Факт наличия ядерного вооружения у КНДР был известен ранее, сейчас он подтвержден на государственном уровне.

Пхеньян таким образом вступил в мировой клуб «Ядерных государств». В него входят США, Россия (как правопреемница Советского Союза), Великобритания, Франция, Китай, а также Индия и Пакистан, которые проводили ядерные испытания. Израиль наличие ядерного оружия скрывает, придерживаясь «политики преднамеренной двусмысленности», при этом его арсенал оценивается в примерно 400 ядерных боеголовок. КНДР также не раскрывает точное количество ядерных боеприпасов, но заявляет о возможности поражения территории США.

«Особенность «Ядерного клуба» в том, что для членства в нем не надо никаких рекомендаций от уже состоящих в клубе участников, – рассказал «Газете.Ru» политолог Александр Зимовский. – Надо только соответствовать следующим критериям: самостоятельно делать атомные бомбы и самостоятельно делать работающие средства доставки бомб по месту назначения. КНДР вышла на этот уровень не вчера. Сейчас она придала своим ядерным силам внутригосударственный/международный правовой статус».

Еще год назад Ким Чен Ын сформулировал ряд ключевых стратегических целей программы ядерного оружия Северной Кореи. Они включают создание и сверхмощных, и тактических ядерных боеприпасов, доведение дальности полета ракет-носителей до 15 тысяч километров и создание платформы для атомного оружия подводного базирования. В технологическом отношении КНДР вышла на уровень атомного производства, позволяющий получать около 55 килограмм оружейного плутония ежегодно. То есть примерно 10-12 атомных боеголовок, в зависимости от мощности боеприпаса. В целом, зафиксированное явочным порядком членство КНДР в ядерном клубе можно считать здоровенной оплеухой от товарища Ким Чен Ына и Вашингтону, и лично товарищу Байдену.

Если Трамп вплотную на своих личных переговорах с Ким Чен Ыном вышел на тему денуклеаризации КНДР, то нынешняя администрация США фактически проспонсировала появление нового ядерного игрока именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где американцы из последних сил стремились сохранить свое доминирование именно как крупнейшей ядерной державы. Но что-то пошло не так».

Ракетное вооружение армии КНДР представлено широкой линейкой баллистических тактических ракет малой и средней дальности, способных наносить удары по целям на удалении от 100 до заявленных 4000 километров. Одна из них, одноступенчатая твердотопливная ракета «Хвасон-11», – аналог ракетной системы «Точка-У», собственное производство которой в Северной Корее было налажено в 2005 году. В основе всех остальных ракет также лежит «советская составляющая» — они были скопированы либо с российских, либо с китайских ракет.

Самое дальнобойное оружие КНДР — межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-13» с радиусом действия 5500-6000 километров. Впрочем, долететь она может лишь до американского Анкориджа на Аляске, не представляя угрозы для крупных городов на территории США.

«Потенциал корейских ядерных ракет до конца не известен, но сам факт их наличия и демонстрации пусков можно счесть элементом самообороны, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Пхеньян таким образом старается обезопасить себя от внешнего давления, подтверждая готовность ответить адекватно на возможные удары и применить имеющиеся ядерные вооружения. Вероятно, что КНДР смогла разработать и получить баллистическую ракету с более высокими характеристиками, с дальностью более 10 тысяч километров. При этом ядерный потенциал Северной Кореи заметно ниже, чем соседних Китая и России. Подобная «демонстрация мускулов» больше похожа на предупреждение о готовности отреагировать на попытку внешней агрессии и взорвать бомбу, которая способна вызвать цепную реакцию и привести к всеобщей ядерной войне. Вряд ли Москва и Пекин поддержат подобную политику»,

В декрете «Политика в отношении ядерного оружия» перечислены 11 условий применения ядерного оружия. Среди них — нападение на командование и персонально на главу КНДР Ким Чен Ына. Впрочем, к ядерному ответу могут привести и попытки атак на подразделения северокорейской армии. «В случае, если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически немедленно нанесен для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и его командование, в соответствии с заранее определенным планом операции», – цитирует планы военных корейское агентство.

«Северная Корея получила ядерное оружие, о чем сейчас и заявила, это не самая большая новость, – заявил «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерилиевский. – Здесь в большей степени вопрос, а как России реагировать на подобный факт? Можно было бы сказать: «Да никак!», но реагировать придется. Усилением собственной системы ПРО в регионе, которая не Корею будет прикрывать, а наш Дальний Восток, Курилы и Сахалин. Там уже присутствует «зонтик» из систем С-400, возможно, что потребуется его расширить в Приморье. Опять же, там у нас космодром «Восточный» в Благовещенской области есть, которому тоже потребуется дополнительная защита».