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Армия

«Русские превзошли нас в отношении боевой силы»

Как адмирал Андрей Попов строил для России броненосцы лучше, чем у англичан

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Броненосный крейсер «Генерал-адмирал»

Броненосный крейсер «Генерал-адмирал»

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД)
Ровно 200 лет назад, 4 октября 1821 года, на свет появился будущий адмирал Андрей Попов. Он прославился во время Крымской войны и морских путешествий, но больше всего известен как кораблестроитель, создавший для России броненосный флот. Попов разработал множество проектов кораблей, в том числе – первый отечественный броненосец «Петр Великий», признанный современниками самым мощным кораблем в мире.

Уроки Крымской войны

Стать кораблестроителем Андрею Попову написано было на роду – его отец Александр Андреевич Попов, дослужившийся до звания генерал-майора Корпуса корабельных инженеров, в течение полувека трудился на разных российских верфях. Неудивительно, что Попов, отец и дед которого связали судьбу свою с флотом, не отступил от семейной традиции. Отучившись в морском корпусе, он получил назначение на Черноморский флот. Вскоре разразилась Крымская война.

Российский парусный флот не мог на равных противостоять военно-морским силам англичан и французов, у которых уже имелись большие парусно-винтовые линкоры и даже броненосные батареи. Большая часть русского Черноморского флота была затоплена на рейде Севастополя, но Попову посчастливилось сражаться с врагом именно на море.

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Адмирал Андрей Попов

Адмирал Андрей Попов

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД)

Командуя пароходами «Эльборус», «Андия» и «Турок», он действовал на коммуникациях противника, уничтожив шесть турецких кораблей. Когда враг блокировал Севастополь с моря, Андрей Попов дважды прорывал блокаду на пароходе «Тамань», доставляя в осажденный город ценные грузы – за что получил звание капитана 2-го ранга. Чуть позже он руководил установкой морских орудий на укреплениях Севастополя и артиллерийским снабжением, за умелые действия получил в награду Золотое оружием с надписью «За храбрость».

Начав военную кампанию капитан-лейтенантом, Попов закончил ее в чине капитана 1-го ранга. В 1856 году стал начальником штаба порта в Кронштадте. Жестокие уроки войны показали, что России срочно нужно преодолевать отставание в паровых кораблях.

Постройка новейших кораблей развернулась в Архангельске – и руководил ею Попов. Он принимал участие в разработке проектов и надзирал за процессом строительства. В короткие сроки его заслугами флот пополнили четырнадцать винтовых корветов и двенадцать винтовых клиперов.

4 сентября 1861 года Попов, к тому времени уже контр-адмирал, был назначен командующим Отрядом судов Балтийского флота в Китайском море и занимал эту должность в течение последующих трех лет.

«Петр Первый» пугает англичан

По возвращении на родину Андрей Попов с новыми силами включился в кораблестроительную деятельность. Тогда в мире вершилась «металлургическая революция», давшая возможность производить разные виды металлов в невиданных прежде объемах.

Этот вид материала стал все шире применяться и при строительстве судов. По меркам истории прошло буквально мгновение – и прежние деревянные линейные корабли, являвшиеся безраздельными владыками морей, ушли в прошлое, уступив место неуклюжим бронированным «утюгам». Росли водоизмещение, скорость, калибр, мощь и скорострельность орудий, прочность брони.

Российская империя быстро включилась в «броненосную гонку вооружений». В Петербурге мечтали о «чудо-оружии», способном восстановить былую силу флота – и увидели его в лице новых броневых исполинов. Попов, избранный членом кораблестроительного отдела Морского технического комитета, загорелся идеей создать для России самый мощный в мире корабль.

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Броненосец «Петр Великий»

Броненосец «Петр Великий»

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД)

И Попов, и другие русские специалисты внимательно изучали опыт гражданской войны в США. Северяне тогда придумали для борьбы с флотом южан «Монитор», представлявший из себя низкобортную гладкопалубную платформу, посреди которой возвышалась орудийная башня. Это название стало нарицательным для целого класса боевых кораблей. Идею монитора Попов воплотил в виде своего «Петра Великого».

Корабль был спущен на воду с верфи на Галерном острове в Санкт-Петербурге 27 августа 1872 года. Он мог, по оценке специалистов того времени, один заменить целую эскадру. «Петр Великий» являлся чрезвычайно «трудной» мишенью для вражеских артиллеристов – его отличала маленькая высота борта, закрытого по ватерлинии броневым поясом в 356-мм. Выше находился бруствер и две орудийных башни, прикрытые броней такой же толщины.

«Петр Великий» нес мощное вооружение. Четыре 305-мм пушки (знаменитые «двенадцатидюймовки) образца 1867 года, произведенные на Обуховском заводе, стреляли 320-кг чугунными снарядами. При максимальном угле возвышения дальность полета такого снаряда составляла 5325 метров. Сам снаряд пробивал 358-мм железную плиту на расстоянии 1852 метров. Кроме того на корабле установили шесть 87-мм пушек.

Тогда главный кораблестроитель британского флота сэр Эдвард Джеймс Рид и сделал свое знаменитое заявление, опубликованное газетой The Times: «Русские успели превзойти нас как в отношении боевой силы существующих судов, так и в отношении новых способов постройки. Их «Петр Великий» совершенно свободно может идти в английские порты, так как представляет собой судно более сильное, чем всякий из собственных наших броненосцев».

Круглые «поповки» адмирала

Другой проект Попова – круглые броненосцы. По Парижскому трактату, завершившему Крымскую войну, России запрещалось иметь военный флот на Черном море. В начале 70-х XIX века Россия отказалась выполнять это условие. Надвигалась новая война с турками, успевшими обзавестись мощным броненосным флотом. Россия создать равный по силе флот не успевала. И тогда Попов разработал проект двух абсолютно круглых плавучих броненосных батарей, призванных защищать южные берега России от турецких кораблей.

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Схема броненосца береговой обороны «Новгород»

Схема броненосца береговой обороны «Новгород»

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД)

Его «поповки» отличались, опять же, очень низким бортом, мощной броневой защитой и небольшой осадкой, позволявшей действовать на мелководьях. Сама идея этих необычных кораблей подверглась ожесточенной критике, но свою задачу они выполнили. В течение всей русско-турецкой войны 1877-78 годов османский флот так и не решился приблизиться для бомбардировки побережья в районе Одессы, охраняемого «поповками».

На счету Андрея Попова и ряд других проектов. Он работал над созданием первого в мире океанского броненосного крейсера «Генерал-адмирал» и его «систершипа» «Герцог Эдинбургский». И он же руководил созданием крейсеров «Минин», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах», броненосца «Двенадцать Апостолов», императорской яхты «Ливадия», прочих военных судов.

Все эти корабли продолжали свою службу и после его смерти. Скончался Попов (к тому времени уже семь лет будучи «полным» адмиралом) в Петербурге 18 марта 1898 года и похоронен на Смоленском православном кладбище. Лучшей эпитафией ему стали слова другого знаменитого российского кораблестроителя, академика Алексея Крылова – он назвал Попова «истинным учителем» российского флота.

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