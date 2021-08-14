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Армия

«Президент не контролирует ситуацию»: что происходит в Афганистане

Талибы* вплотную подошли к Кабулу, президент выступил с обращением к нации

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Reuters
Талибы* приближаются к столице Афганистана. Они заняли три провинции на границах со столичным регионом: Парван, Кописа и Лагар. По словам местных политиков, сторонники террористического движения ведут бои уже в 11 км от Кабула — в районе Чар-Асяб. На фоне обострения ситуации зарубежные страны эвакуируют из Кабула своих граждан, в том числе дипломатов. Президент Ашраф Гани выступил с телеобращением к нации — он считает, что еще не все потеряно. О ситуации в Афганистане — в материале «Газеты.Ru».

Сторонники «Талибана (организация запрещена в России)» (террористическая организация, запрещена в России) захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана.

Только за последнее время талибы захватили несколько административных центров страны. В частности, они взяли под контроль город Шаран (провинция Пактика, примерно 200 км от Кабула) на юго-востоке Афганистана. Представитель организации боевиков Забиулла Муджахид сообщил на своей странице в Twitter, что талибы захватили администрацию главы региона, полицейский участок и другие госучреждения. Террористы захватили и вооружение правительственной армии.

Помимо этого, они захватили Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

До этого боевики взяли под контроль провинцию Логар на юге страны, расположенную в 50 км от Кабула. В том числе был захвачен город Пули-Алам, находящийся в 70 км от столицы Афганистана. По словам анонимного источника Reuters, боевики «Талибана» не встретили особого сопротивления со стороны правительственных войск.

По словам депутата из этой провинции Ходы Ахмади, талибы контролируют весь регион. Она также рассказала Associated Press, что к утру субботы талибы подошли к провинции Кабул. «Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от Кабула», — рассказала чиновница.

Фирузкух — столица афганской провинции Гор в центральной части Афганистана — также захвачена талибами, сообщил представитель террористического движения Забиулла Муджахид. По его словам, боевики заняли губернаторский дворец, полицейский участок и другие учреждения, как и в других захваченных провинциях. При этом глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил агентству AP, что боевики вошли в город, но бои все еще продолжаются.

Талибы также начали штурм провинциального центра Мазари-Шариф (столица провинции Балх на северо-западе страны).

По мнению профессора права американского университета Афганистана Харуна Рахими, влияние афганского правительства «сужается», а президент страны Ашраф Гани «больше не контролирует ситуацию». «Речь больше не о президенте Гани, а о том, чтобы сделать переход как можно более бескровным, упорядоченным и быстрым», — сказал он в комментарии Al Jazeera.

Рахими считает, что, если талибы начнут давить на Кабул, то все надежды на политическое урегулирование будут потеряны.

В то же время сам президент считает, что еще не все потеряно.

«В качестве своей исторической ответственности я пытаюсь не допустить, чтобы война, навязанная афганскому народу, стала причиной дальнейших убийств ни в чем не повинных людей, потери 20-летних достижений, разрушения государственных институтов и продолжительной нестабильности», — сказал он в телеобращении к нации.

На этой неделе были захвачены одни из самых крупных городов Афганистана — Кандагар и Герат. В настоящее время «Талибан» присутствует в провинциях Пактика, Кунар, Кандагар, Гильменд, Нимроз, Фарах, Герат, Багдис, Гор, Кундуз, Тахар, Парван (примерно 30 км от Кабула), Каписа, Логар, Баглан, Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Газни, Забуль, Бадахшан — 23 из 34. Столица Афганистана — Кабул — окружена с трех сторон: с севера (Парван), востока (Каписа) и юго-запада (Логар).

Жители Герата и Кандагара отметили в комментарии Al Jazeera, что не ожидали такого быстрого захвата их городов талибами. «Они буквально продали нас, никакого сопротивления со стороны правительства не было», — сказала жительница Кандагара, сдерживая слезы. «Я никогда не думала, что Кандагар будет взят так легко», — добавила она.

Сторонник афганского ополчения против талибов из Герата выразил мнение, что и последние из оставшихся крупных городов тоже перейдут в руки террористов. «Тот факт, что все эти места передаются, смотрите: Кабул и Мазари-Шариф будут следующими», — сказал он изданию.

Сложившаяся ситуация вызывает опасения в ООН. Там обратились к сторонам конфликта с призывом решить противоречия мирный путем. Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание, что «было особенно ужасно и душераздирающе видеть сообщения о том, что у афганских девочек и женщин отнимают с трудом завоеванные права».

Член правления «Женщины для афганских женщин» — крупнейшей организации по защите прав женщин в Афганистане — Масуда Султан сказала CNN, что сейчас «очень страшное время» для местных жителей.

Ранее житель северо-восточной афганской провинции Тахар Абдулхалек Тахари рассказал РИА «Новости», что законы талибов накладывают ограничения на всех людей. По его словам, особенно это касается личных дел местных жителей — ношения одежды, выхода женщин на улицу. «Молодых людей заставляют носить определенные типы одежды, им запрещают стричься. Также проверяются телефоны, и людей подвергают наказанию, если в них обнаруживаются запрещенные и неподобающие, с точки зрения талибов, вещи», — рассказал он.

Тахари добавил, что талибы обязали некоторых афганцев готовить для них еду. Помимо этого, боевики запрещают в захваченных регионах Афганистана передвигаться по улицам больше двух человек в компании. Женщины могут выходит на улицу только с мужем или близким родственником.

Тем временем британские и американские власти разворачивают свои военные силы в Афганистане, чтобы как можно скорее вывезти своих граждан.

«Эвакуация будет проведена 600 военнослужащими Вооруженных сил, которые уже начали развертывание, а члены 16-й воздушно-десантной бригады покинут страну в эти выходные», — отметили в минестерстве обороны Великобритании.

Глава ведомства Бен Уоллес пообещал в течение следующих недель сделать «все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет».

Американские власти также направили военных для эвакуации своих граждан, в том числе дипломатов посольства страны в республике. Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что руководство диппредставительства США поручило своим сотрудникам уничтожить секретные материалы, а также вещи, которые талибы могли бы использовать в собственных целях при захвате Кабула.

Свои силы Вашингтон временно разместит в аэропорту Кабула. «Перемещение войск, о котором мы объявили накануне, происходит прямо сейчас. Часть одного из батальонов морской пехоты — уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней. Я предполагаю, что к концу выходных основная часть этих трех тысяч, о которых мы говорили вчера, будут на месте», — рассказал официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Кирби считает, что «Талибан» пока не несет непосредственной угрозы столице Афганистана, но боевики стараются изолировать столичную провинцию от остальной части республики. Представитель Пентагона добавил, что в Вашингтоне «с большой тревогой» следят за стремительным продвижением отрядов «Талибана».

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск из республики. Ранее президент США Джо Байден заявил, что это решение не будет отменено — уже к концу августа из Афганистана должны быть выведены все американские подразделения. В то же время Вашингтон призывает правительство Афганистана давать отпор талибам и попытаться решить этот конфликт мирным путем.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержать правительство Афганистана, но подчеркнул, что альянс «привержен поддержке политического решения конфликта».

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