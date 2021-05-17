«Россия остается большой проблемой»: военные НАТО начали маневры в Эстонии

Пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии объявила о начале 17 мая военных учений НАТО «Весенний шторм».

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Учения продлятся до 5 июня, в них примут участие порядка 7 тыс. военнослужащих стран Североатлантического альянса. Задействованы как сухопутные, так и военно-воздушные и военно-морские силы стран альянса. У границ России отрабатывают военные действия солдаты США, Италии, Польши и Дании. Военнослужащие Латвии и Эстонии также участвуют в «кульминации тренировок» — по определению командующего передовыми силами НАТО в Эстонии британского полковника Пола Клейтона. В маневрах также задействованы танковая рота ВС Франции и британские ударные вертолеты Apache.

«Сегодня мы видим, что угроза со стороны России остается самой большой проблемой безопасности не только для Эстонии и других стран Балтии и Польши, но и для государств Восточной Европы», — заявил Клейтон.

В этом году из-за пандемии коронавируса численность военнослужащих Эстонии на учениях была сокращена, сообщает эстонское издание ERR. По словам полковника Клейтона, в 2022 году планируется увеличить число участников учений.

Военный эксперт Иван Коновалов заявил RT, что эти учения «похожи на чистой воды провокацию». Вряд ли, полагает он, действия НАТО в Эстонии можно оценить как оборонительные маневры.

8 мая в Эстонии высадились 700 американских военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии. Вместе с ними были с самолетов десантированы боевая техника и снаряжение.

«Высадка в воздухе производилась ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной», — заявили в главном штабе Сил обороны Эстонии. За учениями наблюдала эстонская президент Керсти Кальюлайд. Десант был проведен в рамках других учений НАТО – Swift Response. Они начались 5 мая и завершились 14 мая.

В ходе этих маневров более 2,5 тыс. военнослужащих Эстонии, США и Великобритании «отрабатывали действия по защите республики в случае кризисной ситуации».

Учения Swift Response – часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. В них с марта по июнь 2021 года должны принять участие 28 тыс. военнослужащих.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в конце апреля, что Москва наблюдает за ходом НАТОвских учений в Европе. Кроме того, в середине апреля он отметил, что Штаты и их союзники по альянсу перебрасывают войска к границам России. Большая часть войск сосредотачивается в Причерноморье и Прибалтике. Кроме 40 тыс. солдат, в этих регионах находится более 15 тыс. единиц боевой техники и вооружения, отметил министр обороны РФ.

«По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской», — добавил Шойгу.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс «сохраняет готовность к диалогу» с Россией. «Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог», — сказал он. Тем не менее, подчеркнул генсек, Москва «продолжает вести себя агрессивно».

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что агрессивных намерений на внешнеполитическом направлении не имеют. Обвинения НАТО в агрессии Кремль и МИД называют беспочвенными.